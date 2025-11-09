Az Indianapolis Colts hosszabbítás után verte az Atalantát Berlinben – videó

INDIANAPOLIS COLTS–ATLANTA FALCONS

Alaposan bekezdett mindkét támadósor, ugyan a Colts egy sikertelen negyedikkel, míg a Falcons egy fumble-lel kezdett, utána még az első negyed végéig három TD-t is láthattak a berlini nézők. Az Indianapolis előbb egy Jonathan Taylor futásával, majd Alec Pierce elkapásával szerzett TD-t, kettő között pedig Tyler Allgeier futott be a célterületre. Ezt követően viszont ismét a hibák kerültek előtérbe: a Colts kihagyta a hétperces, 63 yardos drive végén a mezőnygólt, majd jött egy interception, egy fumble és egy sikertelen negyedik kísérlet is. A sok hibát kihasználta a Falcons és átvette a vezetést.

A negyedik negyedben felpörögtek az események. Taylor 83 yardos futásával ismét az Indianapolisnál volt az előny, majd egy 71 yardos TD-drive-val válaszolt a Falcons, hogy a Colts egy mezőnygóllal hosszabbításra mentse a találkozót. A Falcons öt játék alatt mínusz nyolc yardot tett meg, Taylor pedig a harmadik hatpontosával lezárta a meccset. A Colts legjobbja tehát ezúttal is Taylor volt, aki 244 futott yarddal és három touchdowwnal zárt, Daniel Jones 255 passzolt (1-1 TD és INT) és 53 futott yardot tette a közösbe. A Falcons részéről Michael Penix Jr. 28 passzából 12 volt pontos 177 yardért és egy hatpontosért. Allgeier két futott TD-t ért el, Bijan Robinson 84 futott yardot szerzett, míg Drake London hat elkapásból 104 yarddal és egy touchdownnal segítette csapatát.

NFL

ALAPSZAKASZ

10. FORDULÓ

Vasárnap

Indianapolis Colts–Atlanta Falcons 31–25 (14–7, 0–7, 0–3, 12–8, 6–0)

KÉSŐBB

19.00: Chicago Bears–New York Giants

19.00: Miami Dolphins–Buffalo Bills

19.00: Minnesota Vikings–Baltimore Ravens

19.00: New York Jets–Cleveland Browns

19.00: Tampa Bay Buccaneers–New England Patriots (Tv: Arena4)

19.00: Carolina Panthers–New Orleans Saints

19.00: Houston Texans–Jacksonville Jaguars

22.05: Seattle Seahawks–Arizona Cardinals

22.25: San Francisco 49ers–Los Angeles Rams (Tv: Arena4)

22.25: Washington Commanders–Detroit Lions

Hétfő

2.20: Los Angeles Chargers–Pittsburgh Steelers (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: Green Bay Packers–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)

Péntek

Denver Broncos–Las Vegas Raiders 10–7 (0–7, 7–0, 3–0, 0–0)

Szabadnapos: Cincinnati Bengals, Dallas Cowboys, Kansas City Chiefs, Tennessee Titans