Tovább hasít Stafford és a Rams, ezúttal a 49ers kapott nagy pofont – videók 

WASHINGTON COMMANDERS–DETROIT LIONS

A múlt fordulóbeli, Minnesota Vikings ellen elszenvedett meglepetésversséget követően szinte magától értetődő volt, hogy tarolni fog a Lions, főleg úgy, hogy a Commanders teli volt sérülttel, köztük a másodéves irányítósztárral, Jayden Danielsszel. Így is lett, a vendégek végig irányították a meccset, két TD-vel azonnal elhúztak, majd kaptak azért pontokat, de nagyon simán, 44–22-re behúzták a meccset.

A kulcsjátékos a futó, Jahmyr Gibbs volt, aki 18 labdaérintésből összesen 172 yardot pakolt össze két futott és egy elkapott touchdownnal. Az irányító, Jared Goff 320 yardot passzolt 3 TD mellett, s egyszer sem adta el a labdát. A túloldalon egyébként a csereirányító Marcus Mariota nem játszott rosszul, 235 yarddal és 2 TD-vel zárt mindent egybevéve.

SEATTLE SEAHAWKS–ARIZONA CARDINALS

35–0. Így álltunk négy perccel a félidő előtt, addigra teljesen eldőlt a meccs, minden ami utána jött, már csak garbage time volt. A Cardinals a hétfő éjjeli győzelme után elhihette, van még esélye, de így csak 3–6 a mérlege, míg a Seattle 7–2, egyre inkább tekinthető contendernek… a végeredmény 44–22 lett.

Sam Darnold irányító MVP-esélyes, de most nem volt nagy meccse (igaz, nem is kellett): 178 passzolt yard mellé 1 hatpontost passzolt, de két fumble-lel együtt volt három labdaeladása. A földön 198 yardot tett meg a Seahawks 2 TD-vel, miközben a sztárelkapó Jaxson Smith-Njigba 5 elkapással, 98 yarddal és egy toucdownnal zárt. A túloldalon a tight end, Trey McBride zárt nagy meccsel, 9 elkapással, 127 yarddal és egy TD-vel. Az irányító Jacoby Brisett 258 yardot passzolt 2 TD és 2 fumble mellett.

SAN FRANCISCO 49ERS–LOS ANGELES RAMS

Fájt a Ramsnek a pár héttel ezelőtti, hazai pályán, hosszabbításban elszenvedett vereség az azóta még kevésbé egészséges 49ers ellen, így hát alaposan visszavágott ezen az estén. Ez a meccs is nagyon hamar eldőlt, a második negyedben már 21–0-ra is vezetett a Rams, végül 42–26-ra nyert.

A 49ers csereirányítója, Mac Jones ezúttal 319 yardot passzolt 3 TD és egy INT mellett, a sztárfutó Christian McCaffrey pedig ugyan összepakolt mindennel együtt 96 yardot, de nem volt olyan hatékony, mint általában, hatpontost sem szerzett. A túloldalon már-már természetes, hogy remekelt a két sztárelkapó, Puka Nacua és Davate Adams: ketten együtt 141 yardot és 2 TD-t pakoltak fel a táblára. No, de nem véletlen hagytuk a végére az irányítót, Matthew Staffordot, aki megint szenzációsan játszott, 280 yardot passzolt 4 TD és 0 eladott labda mellett. A 37 éves irányító kilenc meccsen már 2427 yardnál, 25 TD-nél és csupán 2 INT-nél jár passzal, ami egészen hihetetlen mutató, könnyen lehet, hogy pályafutása végéhez közeledve MVP lesz…

NFL

ALAPSZAKASZ

10. FORDULÓ

Seattle Seahawks–Arizona Cardinals 44–22 (21–0, 17–7, 0–8, 6–7)

San Francisco 49ers–Los Angeles Rams 26–42 (0–14, 7–7, 7–7, 12–14)

Washington Commanders–Detroit Lions 22–44 (3–14, 7–11, 6–10, 6–9)

Los Angeles Chargers–Pittsburgh Steelers 25–10 (2–3, 10–0, 3–0, 10–7)

KORÁBBAN

Indianapolis Colts–Atlanta Falcons 31–25 (14–7, 0–7, 0–3, 12–8, 6–0)

Chicago Bears–New York Giants 24–20 (7–0, 0–10, 3–7, 14–3)

Miami Dolphins–Buffalo Bills 30–13 (7–0, 9–0, 0–0, 14–13)

Minnesota Vikings–Baltimore Ravens 19–27 (7–3, 3–6, 3–10, 6–8)

New York Jets–Cleveland Browns 27–20 (14–7, 3–10, 0–0, 10–3)

Tampa Bay Buccaneers–New England Patriots 23–28 (7–6, 3–8, 6–7, 7–7)

Carolina Panthers–New Orleans Saints 7–17 (7–3, 0–7, 0–0, 0–7)

Houston Texans–Jacksonville Jaguars 36–29 (0–10, 10–10, 0–9, 26–0)

Denver Broncos–Las Vegas Raiders 10–7 (0–7, 7–0, 3–0, 0–0)

KEDDEN

2.15: Green Bay Packers–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)

Szabadnapos: Cincinnati Bengals, Dallas Cowboys, Kansas City Chiefs, Tennessee Titans