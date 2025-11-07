Felejthető találkozón növelte győzelmi sorozatát a Denver – videó

Nem a látványos támadójáték dominált a forduló első mérkőzésén. Az első negyedben a Raiders szerzett vezetés, a Las Vegas egy remek puntvisszahordás után a Denver 41 yardosáról indulhatott, a drive végén Ashton Jeanty futott be a télterületre. A második negyedben aztán szintén egy rövid, 53 yardos támadósorozat révén egyenlített a Broncos, Bo Nix passzolt Troy Franklinhez. A szünet után 13 drive-ból csak egy zárult pontszerzéssel, Will Lutz 59 pontról hibázott, 32-ről viszont betalált a póznák közé, ez pedig győzelmet ért a Denvernek. amely így az NFL-ben először érte el a nyolc győzelmet. A Broncos sorozatban hetedik győzelmét aratta, míg hazai pályán már tíz meccs óta veretlen.

Igazán felejthető mérkőzés volt a támadók szempontjából. 15-ször puntoltak a csapatok, 13 alkalommal három kísérlet után már jött is a rúgás, emellett volt nyolc sack, három interception, két kihagyott mezőnygól és egy blokkolt punt is. A Raiders a támadósorozatai felében nem érte el a két yardot sem, a Broncos pedig úgy nyert, hogy több büntetése volt (11), mint first downja. Geno Smith 143 yardot és egy interceptiont dobott, Ashton Jeanty 19 próbálkozásból 60 yardot és egy TD-t futott, míg Jakobi Meyers elcserélése után Tyler Lockett (öt elkapás, 44 yard) lett az első számú elkapó. A hazaiaknál Bo Nix kerek 150 passzolt yarddal zárt, egy TD-t passzolt, s kétszer eladta a labdát. A Denver támadósorából Troy Franklin (öt elkapás, 40 yard, 1 TD), mellett még JK Dobbins (18 labdacipelés, 77 yard) emelhető ki.

NFL

ALAPSZAKASZ

10. FORDULÓ

Péntek

Denver Broncos–Las Vegas Raiders 10–7 (0–7, 7–0, 3–0, 0–0)

Vasárnap

15.30: Indianapolis Colts–Atlanta Falcons, Berlinben (Tv: Arena4)

19.00: Chicago Bears–New York Giants

19.00: Miami Dolphins–Buffalo Bills

19.00: Minnesota Vikings–Baltimore Ravens

19.00: New York Jets–Cleveland Browns

19.00: Tampa Bay Buccaneers–New England Patriots (Tv: Arena4)

19.00: Carolina Panthers–New Orleans Saints

19.00: Houston Texans–Jacksonville Jaguars

22.05: Seattle Seahawks–Arizona Cardinals

22.25: San Francisco 49ers–Los Angeles Rams (Tv: Arena4)

22.25: Washington Commanders–Detroit Lions

Hétfő

2.20: Los Angeles Chargers–Pittsburgh Steelers (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: Green Bay Packers–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)

Szabadnapos: Cincinnati Bengals, Dallas Cowboys, Kansas City Chiefs, Tennessee Titans