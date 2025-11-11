NFL: elképesztően kevés pontos rangadón győzte le a címvédő a Packerst a Lambeau Fielden – videó

A legendás Lambeau Field sok védelmi csatát megélt már, de arra talán nem számítottunk, hogy a mostani Green Bay Packers–Philadelphia Eagles hétfő esti rangadó mindösszesen 17 pontot hoz majd, annak is java részét az utolsó negyedben.

A Packers 5–2–1-es, az Eagles 7–2-es mérleggel jött a meccsre, mindkét csapat harcban van még az NFC első kiemeléseiért, de mindketten szenvedtek már meglepő vereségeket ebben a szezonban. Nos, a támadójáték ezúttal egyik oldalon sem működött, a szünetben 0–0 (!) volt az állás, de a védelmek is parádéztak. Az Eagles egy mezőnygóllal vezetést szerzett, majd egy jó Saquon Barkley-futás és egy Jalen Hurts-passz után meglett a touchdown is DeVonta Smith elkapásából, ekkor már 10–0 volt az állás. A Packers a következő drive-ból szépített 10–7-re, a végén még kétszer megkapta a labdát az egyenlítésre/fordításra is, de nem élt a lehetőséggel.

Az Eagles ha nehezen is, de 10–7-re nyert. Hurts 183 passzolt yarddal és egy TD-vel zárt, legjobb elkapója Smith volt 69 yarddal és a már említett hatpontossal, míg Barkley 60 yardot futott összesen. A túloldalon Jordan Love mindössze 176 yardot passzolt, egyedül Josh Jacobs játszott viszonylag jó meccset az offense-ből, 21 futásból 74 yardot és egy touchdownt szerzett.

NFL

ALAPSZAKASZ

10. FORDULÓ

Green Bay Packers–Philadelphia Eagles 7–10 (0–0, 0–0, 0–3, 7–7)

KORÁBBAN

Seattle Seahawks–Arizona Cardinals 44–22 (21–0, 17–7, 0–8, 6–7)

San Francisco 49ers–Los Angeles Rams 26–42 (0–14, 7–7, 7–7, 12–14)

Washington Commanders–Detroit Lions 22–44 (3–14, 7–11, 6–10, 6–9)

Los Angeles Chargers–Pittsburgh Steelers 25–10 (2–3, 10–0, 3–0, 10–7)

Indianapolis Colts–Atlanta Falcons 31–25 (14–7, 0–7, 0–3, 12–8, 6–0)

Chicago Bears–New York Giants 24–20 (7–0, 0–10, 3–7, 14–3)

Miami Dolphins–Buffalo Bills 30–13 (7–0, 9–0, 0–0, 14–13)

Minnesota Vikings–Baltimore Ravens 19–27 (7–3, 3–6, 3–10, 6–8)

New York Jets–Cleveland Browns 27–20 (14–7, 3–10, 0–0, 10–3)

Tampa Bay Buccaneers–New England Patriots 23–28 (7–6, 3–8, 6–7, 7–7)

Carolina Panthers–New Orleans Saints 7–17 (7–3, 0–7, 0–0, 0–7)

Houston Texans–Jacksonville Jaguars 36–29 (0–10, 10–10, 0–9, 26–0)

Denver Broncos–Las Vegas Raiders 10–7 (0–7, 7–0, 3–0, 0–0)

Szabadnapos: Cincinnati Bengals, Dallas Cowboys, Kansas City Chiefs, Tennessee Titans