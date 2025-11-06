Nemzeti Sportrádió

Ovecskin beütötte 900. gólját az NHL-ben, nem is akármilyet

Vágólapra másolva!
2025.11.06. 09:13
Ovecskin pezsgőt is kapott 900. gólja mellé (Fotó: Getty Images)
Címkék
Washington Capitals Utah Mammoth Seattle Kraken NHL Toronto Maple Leafs Calgary Flames Chicago Blackhawks Vancouver Canucks St. Louis Blues San José Sharks
Alekszandr Ovecskin lett az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) történetének első játékosa, aki elérte a 900 gólos határt.

A Washington Capitals 40 éves orosz sztárja a vendég St. Louis Blues ellen 6–1-re megnyert szerdai mérkőzésen a fővárosiak 2–0-s vezetést jelentő találatot szerezte a második harmad elején. Jakob Chychrun lövése mellé ment, majd a hátsó palánkról visszavágódó korongot a kapunak háttal, fonákkal ütötte be a visszaspárgázó Jordan Binnington kapus mellett.

Az 1504. alapszakasz-mérkőzésén pályára lépő Ovecskinnek ez volt a harmadik gólja az idényben. Április 6-án lett az NHL legeredményesebb hokisa, akkor taszította le a trónról a 894 gólig jutó legendás Wayne Gretzkyt.

A Washingtonnak ezzel megszakadt a négy vereségből álló sorozata. Anthony Beauvillier és Tom Wilson kétszer talált be, Chychrun három gólpasszal zárt.

A TÖBBI MÉRKŐZÉSEN

A Toronto Maple Leafs hátrányból felállva gázolt át hazai pályán a Utah Mammoth együttesén. A kanadai gárdában John Tavares és Matias Maccelli is góllal, illetve gólpasszal segítette a többieket.

Zsinórban második győzelmét aratta a Calgary Flames, az albertai alakulat a Philadelphiában aratott győzelem után hazai környezetben rámolt be öt gólt a Columbus Blue Jackets kapujába. A mérkőzés hőse a Flames kapusa, Dustin Wolf volt, aki 43 lövésből mindössze egy gólt kapott. 

„A cápák ízekre szedték a krakent” – így is leírhatnánk a Seattle–San José összecsapást a csapatok nevét adó tengeri lényekből kiindulva. A kaliforniai együttes idegenben hintett egy hatost riválisának – Macklin Celebrini gólja mellett két assziszttal járult hozzá a kiütéshez.

A harmadik harmadban nyílt ki a gólzsák Vancouverben – már kérdés, hogy ennek nem örülhettek a Canucks hívei. Csapatuk ugyanis alaposan beleszaladt a késbe a triplázó Tyler Bertuzzi vezette Chicago Blackhawks ellen, így a meccs legvégén hiába szereztek két gólt, mindezt négygólos hátrányban tették, így a csak kozmetikázni tudtak az eredményen.

NHL 
ALAPSZAKASZ
Toronto Maple Leafs–Utah Mammoth 5–3
Washington Capitals–St. Louis Blues 6–1
Calgary Flames–Columbus Blue Jackets 5–1
Seattle Kraken–San José Sharks 1–6
Vancouver Canucks–Chicago Blackhawks 2–5

 

Washington Capitals Utah Mammoth Seattle Kraken NHL Toronto Maple Leafs Calgary Flames Chicago Blackhawks Vancouver Canucks St. Louis Blues San José Sharks
Legfrissebb hírek

NHL: a Minnesota úgy lőtte a győztes gólt, hogy nem volt a helyén a kapu – videó

Amerikai sportok
Tegnap, 9:34

Parádés feltámadások és drámai hajrák az NHL-ben; hét meccs után nyert a Blues

Amerikai sportok
2025.11.04. 07:41

NHL: szétlövés döntött San Joséban, odahaza nyert a Ducks és az Islanders is

Amerikai sportok
2025.11.03. 08:50

NHL: hat meccs is elment hosszabbításig – Nyugat éllovasa kikapott

Amerikai sportok
2025.11.02. 10:23

NHL: nyert az Avalanche, Necas máris kezdi meghálálni az új szerződését

Amerikai sportok
2025.11.01. 08:14

NHL: hosszú játéknap – hat mérkőzésen nem volt elég a hatvan perc a döntésre

Amerikai sportok
2025.10.31. 08:50

Tavares megszerezte 500. NHL-gólját, de kikapott a Toronto

Amerikai sportok
2025.10.30. 09:18

NHL: Cole Caufield a hosszabbításban döntött Seattle-ben, holtversenyben a góllövőlista élére állt

Amerikai sportok
2025.10.29. 08:13
Ezek is érdekelhetik