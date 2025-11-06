Ovecskin beütötte 900. gólját az NHL-ben, nem is akármilyet

A Washington Capitals 40 éves orosz sztárja a vendég St. Louis Blues ellen 6–1-re megnyert szerdai mérkőzésen a fővárosiak 2–0-s vezetést jelentő találatot szerezte a második harmad elején. Jakob Chychrun lövése mellé ment, majd a hátsó palánkról visszavágódó korongot a kapunak háttal, fonákkal ütötte be a visszaspárgázó Jordan Binnington kapus mellett.

Az 1504. alapszakasz-mérkőzésén pályára lépő Ovecskinnek ez volt a harmadik gólja az idényben. Április 6-án lett az NHL legeredményesebb hokisa, akkor taszította le a trónról a 894 gólig jutó legendás Wayne Gretzkyt.

A Washingtonnak ezzel megszakadt a négy vereségből álló sorozata. Anthony Beauvillier és Tom Wilson kétszer talált be, Chychrun három gólpasszal zárt.

A TÖBBI MÉRKŐZÉSEN

A Toronto Maple Leafs hátrányból felállva gázolt át hazai pályán a Utah Mammoth együttesén. A kanadai gárdában John Tavares és Matias Maccelli is góllal, illetve gólpasszal segítette a többieket.

Zsinórban második győzelmét aratta a Calgary Flames, az albertai alakulat a Philadelphiában aratott győzelem után hazai környezetben rámolt be öt gólt a Columbus Blue Jackets kapujába. A mérkőzés hőse a Flames kapusa, Dustin Wolf volt, aki 43 lövésből mindössze egy gólt kapott.

„A cápák ízekre szedték a krakent” – így is leírhatnánk a Seattle–San José összecsapást a csapatok nevét adó tengeri lényekből kiindulva. A kaliforniai együttes idegenben hintett egy hatost riválisának – Macklin Celebrini gólja mellett két assziszttal járult hozzá a kiütéshez.

A harmadik harmadban nyílt ki a gólzsák Vancouverben – már kérdés, hogy ennek nem örülhettek a Canucks hívei. Csapatuk ugyanis alaposan beleszaladt a késbe a triplázó Tyler Bertuzzi vezette Chicago Blackhawks ellen, így a meccs legvégén hiába szereztek két gólt, mindezt négygólos hátrányban tették, így a csak kozmetikázni tudtak az eredményen.

NHL

ALAPSZAKASZ

Toronto Maple Leafs–Utah Mammoth 5–3

Washington Capitals–St. Louis Blues 6–1

Calgary Flames–Columbus Blue Jackets 5–1

Seattle Kraken–San José Sharks 1–6

Vancouver Canucks–Chicago Blackhawks 2–5