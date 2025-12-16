NHL: a címvédő Florida idegenben öt gólt vágott a Tampának

A játéknap talán legnagyobb érdeklődéssel várt összecsapását a Keleti konferenciában rendezték, ahol az idén jó passzban lévő Tampa Bay Lightning a címvédő Florida Pantherst látta vendégül. A látogatók már az első harmad után két góllal vezettek, s a folytatásban tovább növelték előnyüket, így a végén 5–2-es győzelmet arattak. A Floridánál Sam Reinhart kétszer is a kapuba talált, a Tampánál Maxwell Crozier először volt eredményes a ligában. A Panthers a gyengébb idénykezdet után lassan kezd magára találni, legutóbbi hat meccséből ötöt megnyert a címvédő.

A Nyugati konferencia második helyezettje, a Dallas Stars is magabiztos győzelmet könyvelhetett el: a texasiak a játéknap egyetlen hazai sikerét elérve 4–1-re nyertek a Los Angeles Kings ellen. Casey DeSmith 27 védést is bemutatott a Dallas kapujában, s hozzá hasonlóan jelentős érdemeket szerzett a sikerben Mikko Rantanen, aki gólt és gólpasszt is jegyzett a Kings ellen, amely sorozatban harmadik összecsapását bukta el az alapszakaszban.

NHL

ALAPSZAKASZ

Tampa Bay Lightning–Florida Panthers 2–5

New York Rangers–Anaheim Ducks 1–4

Winnipeg Jets–Ottawa Senators 2–3 – hosszabbítás utána

St. Louis Blues–Nashville Predators 2–5

Dallas Stars–Los Angeles Kings 4–1