NHL: a címvédő Florida idegenben öt gólt vágott a Tampának

2025.12.16. 06:31
A Florida simán nyert a Tampa Bay ellen az NHL legutóbbi játéknapján (Fotó: Getty Images)
Florida Panthers NHL Tampa Bay Lightning Dallas Stars
Az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) legutóbbi játéknapján a címvédő Florida Panthers idegenben 5–2-re legyőzte a Tampa Bay Lightningot magyar idő szerint kedd hajnalban. A Dallas Stars simán verte meg otthon a Los Angeles Kingst, hosszabbítás után nyert az Ottawa Senators, és az Anaheim Ducks, valamint a Nashville Predators is győzelemnek örülhetett.

A játéknap talán legnagyobb érdeklődéssel várt összecsapását a Keleti konferenciában rendezték, ahol az idén jó passzban lévő Tampa Bay Lightning a címvédő Florida Pantherst látta vendégül. A látogatók már az első harmad után két góllal vezettek, s a folytatásban tovább növelték előnyüket, így a végén 5–2-es győzelmet arattak. A Floridánál Sam Reinhart kétszer is a kapuba talált, a Tampánál Maxwell Crozier először volt eredményes a ligában. A Panthers a gyengébb idénykezdet után lassan kezd magára találni, legutóbbi hat meccséből ötöt megnyert a címvédő.

A Nyugati konferencia második helyezettje, a Dallas Stars is magabiztos győzelmet könyvelhetett el: a texasiak a játéknap egyetlen hazai sikerét elérve 4–1-re nyertek a Los Angeles Kings ellen. Casey DeSmith 27 védést is bemutatott a Dallas kapujában, s hozzá hasonlóan jelentős érdemeket szerzett a sikerben Mikko Rantanen, aki gólt és gólpasszt is jegyzett a Kings ellen, amely sorozatban harmadik összecsapását bukta el az alapszakaszban.

NHL
ALAPSZAKASZ
Tampa Bay Lightning–Florida Panthers 2–5
New York Rangers–Anaheim Ducks 1–4
Winnipeg Jets–Ottawa Senators 2–3 hosszabbítás utána 
St. Louis Blues–Nashville Predators 2–5
Dallas Stars–Los Angeles Kings 4–1

 

