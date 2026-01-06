Nemzeti Sportrádió

NBA: Cunningham-parádé a Knicks ellen; utolsó másodperces tripla Duranttől

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2026.01.06. 07:54
null
Cade Cunninghamről szólt a legutóbbi játéknap (Fotó: Getty Images)
Címkék
NBA Deni Avdija Cade Cunningham Portland Trail Blazers Denver Nuggets New York Knicks Kevin Durant
Cade Cunningham parádéjával kiütéses győzelmet aratott a Detroit Pistons, amely 121–90-re söpörte le a New York Knickset az NBA hétfői (magyar idő szerint kedd hajnali) játéknapján. A detroiti irányító 29 ponttal és 13 gólpasszal vezette csapatát, miközben több mérkőzésen is kiemelkedő egyéni teljesítmények és izgalmas végjátékok színesítették az estét.

Detroitban Cade Cunningham vezérletével kiütéses győzelmet aratott a Pistons: az irányító 29 ponttal és 13 gólpasszal járult hozzá ahhoz, hogy a hazaiak 121–90-re felülmúlják a New York Knickset.

Bostonban Anfernee Simons volt a főszereplő, aki nyolc triplát jegyzett és 27 pontig jutott, ezzel segítve a Celticset sorozatban negyedik győzelméhez a Chicago Bulls ellen (115–101). A Toronto Raptors is magabiztos sikert aratott: Brandon Ingram 19 ponttal vezette társait az Atlanta Hawks elleni 118–100-as diadal során.

A játéknap egyik legizgalmasabb végjátéka Houstonban zajlott, ahol Kevin Durant 1.1 másodperccel a vége előtt dobott triplája döntötte el a mérkőzést, a Rockets pedig 100–97-re legyőzte a Phoenix Sunsot.

Charlotte-ban Brandon Miller 28 ponttal vezette a Hornetset a Oklahoma City Thunder elleni, idegenbeli 124–97-es sikerhez. Denverben hosszabbításra volt szükség: a hiányos Nuggets Bruce Brown utolsó másodpercekben szerzett kosarával 125–124-re múlta felül a Philadelphia 76erst.

Los Angelesben Kawhi Leonard 24 ponttal emelkedett ki, Kobe Sanders pedig 20 pontot tett hozzá ahhoz, hogy a Clippers James Harden hiányában is 103–102-re legyőzze a Golden State Warriorst. Portlandben pedig Deni Avdija brillírozott: 33 ponttal, kilenc gólpasszal és nyolc lepattanóval vezette a Trail Blazerst a Utah Jazz elleni 137–117-es győzelemhez.

NBA
ALAPSZAKASZ
Detroit Pistons–New York Knicks 121–90
Boston Celtics–Chicago Bulls 115–101
Toronto Raptors–Atlanta Hawks 118–100
Houston Rockets–Phoenix Suns 100–97
Oklahoma City Thunder–Charlotte Hornets 97–124
Philadelphia 76ers–Denver Nuggets 124–125 – hosszabbítás után
Los Angeles Clippers–Golden State Warriors 103–102
Portland Trail Blazers–Utah Jazz 137–117

NBA Deni Avdija Cade Cunningham Portland Trail Blazers Denver Nuggets New York Knicks Kevin Durant
Legfrissebb hírek

NBA: Phoenixben megszakadt a címvédő OKC győzelmi sorozata

Amerikai sportok
Tegnap, 7:41

NBA: Deni Avdija tripla duplával jelentkezett; karriercsúcs Jaylen Browntól

Amerikai sportok
2026.01.04. 07:40

A Lakers a Doncic, James duó 65 pontjával, a Bucks Adetokunbo zsákolásával nyert

Amerikai sportok
2026.01.03. 10:03

NBA: Detroitban folytatta győzelmi sorozatát a Miami

Amerikai sportok
2026.01.02. 07:01

Curry 26 pontja győzelmet ért, több rangadón is az utolsó pillanatok döntöttek az NBA-ben

Amerikai sportok
2026.01.01. 09:30

Felemás este Los Angelesben: 41 (!) pontos Clippers-siker, hazai Lakers-zakó a Pistons ellen

Amerikai sportok
2025.12.31. 08:13

NBA: bajban a Denver? Nikola Jokics is megsérült

Amerikai sportok
2025.12.30. 10:07

NBA: tripla dupla Barnestól, 55 pont Leonardtől, Doncic vezérletével nyert a Lakers

Amerikai sportok
2025.12.29. 07:45
Ezek is érdekelhetik