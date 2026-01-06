NBA: Cunningham-parádé a Knicks ellen; utolsó másodperces tripla Duranttől

Detroitban Cade Cunningham vezérletével kiütéses győzelmet aratott a Pistons: az irányító 29 ponttal és 13 gólpasszal járult hozzá ahhoz, hogy a hazaiak 121–90-re felülmúlják a New York Knickset.

Bostonban Anfernee Simons volt a főszereplő, aki nyolc triplát jegyzett és 27 pontig jutott, ezzel segítve a Celticset sorozatban negyedik győzelméhez a Chicago Bulls ellen (115–101). A Toronto Raptors is magabiztos sikert aratott: Brandon Ingram 19 ponttal vezette társait az Atlanta Hawks elleni 118–100-as diadal során.

A játéknap egyik legizgalmasabb végjátéka Houstonban zajlott, ahol Kevin Durant 1.1 másodperccel a vége előtt dobott triplája döntötte el a mérkőzést, a Rockets pedig 100–97-re legyőzte a Phoenix Sunsot.

Charlotte-ban Brandon Miller 28 ponttal vezette a Hornetset a Oklahoma City Thunder elleni, idegenbeli 124–97-es sikerhez. Denverben hosszabbításra volt szükség: a hiányos Nuggets Bruce Brown utolsó másodpercekben szerzett kosarával 125–124-re múlta felül a Philadelphia 76erst.

Los Angelesben Kawhi Leonard 24 ponttal emelkedett ki, Kobe Sanders pedig 20 pontot tett hozzá ahhoz, hogy a Clippers James Harden hiányában is 103–102-re legyőzze a Golden State Warriorst. Portlandben pedig Deni Avdija brillírozott: 33 ponttal, kilenc gólpasszal és nyolc lepattanóval vezette a Trail Blazerst a Utah Jazz elleni 137–117-es győzelemhez.

NBA

ALAPSZAKASZ

Detroit Pistons–New York Knicks 121–90

Boston Celtics–Chicago Bulls 115–101

Toronto Raptors–Atlanta Hawks 118–100

Houston Rockets–Phoenix Suns 100–97

Oklahoma City Thunder–Charlotte Hornets 97–124

Philadelphia 76ers–Denver Nuggets 124–125 – hosszabbítás után

Los Angeles Clippers–Golden State Warriors 103–102

Portland Trail Blazers–Utah Jazz 137–117