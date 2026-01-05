NBA: Phoenix-ben megszakadt a címvédő OKC győzelmi sorozata

Az Oklahoma City Thunder sorozatban négy győztes meccs után szenvedett 108–105-ös vereséget a Phoenix Suns otthonában. A mérkőzés óriási izgalmak után dőlt el, tekintve 0.7 másodperccel a vége előtt még 105–105-ös döntetlenre álltak a csapatok, ekkor azonban Devin Booker bedobott egy hármast, és ezzel eldöntötte az összecsapást. A vendégek ezután még megpróbálkoztak az egyenlítéssel egy hármassal, de a labda nem talált gyűrűt. Az OKC-nek ez csupán a hatodik veresége volt az alapszakaszban, és ennek ellenére is vezeti a Nyugati konferenciát.

A Keleti konferencia élén álló Detroit Pistons is izgalmas meccsre kényszerült a Cleveland Cavaliers otthonában. Ez nem is volt akkora meglepetés, a Pistonsnak ugyanis híresen rosszul ment az utóbbi időben a Cavs ellen, most azonban a vendégek 114–110-re meg tudták nyerni az összecsapást. A Detroit kilenc meccs után tudott ismét nyerni Clevelandben, a legutóbbi 15 meccsen pedig mindössze másodszor győzte le riválisát.

A játéknap két igazán kiemelkedő egyéni teljesítményt hozott: Luka Doncic ezúttal 36 ponttal segítette 120–114-es győzelemhez a Los Angeles Lakerst a Memphis Grizzlies ellen, míg Janisz Adetokunbo (Giannis Antetokounmpo) 37 ponttal és 11 lepattanóval vette ki a részét a Milwaukee Bucks 115–98-as Sacramento Kings elleni győzelméből.

NBA

ALAPSZAKASZ

Cleveland Cavaliers–Detroit Pistons 110–114

Orlando Magic–Indiana Pacers 135–127

Brooklyn Nets–Denver Nuggets 127–115

Miami Heat–New Orleans Pelicans 125–106

Washington Wizards–Minnesota Timberwolves 115–141

Phoenix Suns–Oklahoma City Thunder 108–105

Sacramento Kings–Millwaukee Bucks 98–115

Los Angeles Lakers–Memphis Grizzlies 120–114