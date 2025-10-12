NHL: ágyúgolyóként bevetődve szerezte meg első gólját az első kiválasztott

Viszonylag gyorsan beindult az NHL-ben a nagyüzem, a két nappal ezelőtti 14 után vasárnapra virradóra 16 mérkőzést rendeztek a ligában, vagyis minden csapat jégre lépett vasárnapra virradóra. Ráadásul a csapatok nagy többsége nem is lazsálta el a mérkőzését, hiszen összesen 110 gól esett, mindegyik csapat betalált legalább egyszer.

Külön emlékezetes nap lesz a mai a 18 éves Matthew Schaefer számára, az idei draft első kiválasztottja a New York Islandershez került és második mérkőzésén megszerezte első gólját – más kérdés, hogy a Washington Capitals ellen 4–2-re elvesztett meccsen a végeredményt állította be, amikor a harmadik harmad elején egy emberelőnyös helyzetben a kapusról lecsorgó korongot előrevetődve piszkálta át a gólvonalon.

ÖSSZEFOGLALÓ

A nap gólokban leginkább gazdag mérkőzését a San José Sharks vendégeként az Anaheim Ducks nyerte, és az összecsapás fordulatnak sem volt híján. A Sharks mindhárom harmadban kétgólos vezetésre tett szert, ám a Ducks rendre visszajött – harmadjára a duplázó Chris Kreider egyenlített a rendes játékidő utolsó percében. Ahogy az lenni szokott, a végig az eredmény után futó csapat egyetlen másodpercig nem vezetett, a ráadás 45. másodpercében ugyanis Leo Carlsson betalált, ezzel megnyerte a meccset a Ducksnak.

ÖSSZEFOGLALÓ

A többi hat gólig jutó csapat a teljes pontmennyiségnek örülhetett: a Detroit Red Wings a Toronto Maple Leafs ellen hasonlóan fordulatos össszecsapást nyert meg – az első harmadban kétgólos hátrányba került, a másodikban fordított, a harmadikban meg két üres kapus találattal biztosította be a 6–3-as győzelmét. A címvédő Florida Panthers és a New York Rangers ehhez képest viszonylag simán győzött az Ottawa Senators (6–2), illetve a Pittsburgh Penguins (6–1) ellen.

NHL, ALAPSZAKASZ

Winnipeg Jets–Los Angeles Kings 3–2

Calgary Flames–St. Louis Blues 2–4

Boston Bruins–Buffalo Sabres 3–1

Carolina Hurricanes–Philadelphia Flyers 4–3 – hosszabbítás után

Chicago Blackhawks–Montreal Canadiens 2–3

Detroit Red Wings–Toronto Maple Leafs 6–3

Florida Panthers–Ottawa Senators 6–2

New York Islanders–Washington Capitals 2–4

Pittsburgh Penguins–New York Rangers 1–6

Tampa Bay Lightning–New Jersey Devils 3–5

Minnesota Wild–Columbus Blue Jackets 4–7

Nashville Predators–Utah Mammoth 2–3 – h. u.

Colorado Avelanche–Dallas Stars 4–5 – szétlövésben

Edmonton Oilers–Vancouver Canucks 3–1

San José Sharks–Anaheim Ducks 6–7 – h. u.

Seattle Kraken–Vegas Golden Knights 2–1