Jégkorong KK: a Gyergyó szeretne otthonában továbbjutni

2025.10.13. 17:34
Szilassy Zoltán tudja minek köszönhető a Gyrógy jó idény kezdete (Fotó: Dömötör Csaba)
Az Erste Ligában címvédő Gyergyói HK szeretne továbbjutni saját közönsége előtt a jégkorong Kontinentális Kupa első köréből.

Szilassy Zoltán, a klub általános igazgatója az M1 aktuális csatornának hétfőn elmondta: az új gyergyóremetei csarnokban fontos megméretés vár rájuk péntektől vasárnapig, ahol a szintén Erste Ligá-s, magyar bajnok Budapest Jégkorong Akadémia HC, valamint az ukrán Kremencsuk és a szerb Crvena zvezda vár rájuk. Utóbbi csapat szerinte nem tud meglepetést okozni, a másik három gárda között dől el az első hely és a továbbjutás kérdése.

„Szeretnénk továbbjutni! Nemzetközi porondon is megmutathatjuk magunkat, nagy felelősség ez” – fogalmazott Szilassy. Hozzátette: az első helyezett Franciaországba utazik, ahol még magasabban jegyzett ellenfelekkel találkozhat. Éppen emiatt szeretné látni, hol is tart a Gyergyói HK, amely a saját közegében, az Erste Ligában és a román bajnokságban vitézkedik, mindkét kiírásban éllovas. A magyar-román közös ligában például kilenc meccs alatt nem veszített pontot a GYHK.

„Jól tudjuk rotálni a keretünket a magyar és a romániai bajnokságban. A csapat jó állapotban van, de meglepődtem volna, ha nem így lenne. Kevés változás volt nyáron, ennek is köszönhető a jó rajt” – tette hozzá.

 

