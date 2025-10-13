Nemzeti Sportrádió

Féléves kihagyásra számított a Fehérvár kapusa, a címvédő ellen mégis remekelt

2025.10.13. 12:00
Horváth Dominik kettős emberhátrányban sem riadt meg a salzburgi támadóktól (Fotó: NSO Tv)
Hydro Fehérvár AV19 jégkorong Red Bull Salzburg jégkorong ICE HL osztrák jégkorong-liga
Vasárnap több mint másfél év után győzte le a Hydro Fehérvár AV19 az osztrák hokiliga címvédőjét. A Red Bull Salzburg elleni győzelemből alaposan kivette a részét Horváth Dominik, aki hosszabb betegség után ezen a meccsen védett először a szezonban. A csapat vezetőedzője, Kiss Dávid szerint a vasárnapi győzelem mindenkiben fel kell ébressze a szenvedélyt!

JÉGKORONG 
OSZTRÁK LIGA
HYDRO FEHÉRVÁR AV19–RED BULL SALZBURG (osztrák) 3–2 (1–1, 1–1, 1–0)
MET Aréna, 3666 néző. V: Ofner, Seewald (osztrákok), Muzsik, Puff (osztrák)
FEHÉRVÁR: HORVÁTH DOMINIK – Andersen (1), Campbell / Stipsicz, Messner / Kiss R., Stajnoch / Horváth Donát – Archibald, Richards, KURALT 1 / Cheek, BARTALIS 1 (1), Terbócs (1) / Erdély, Hári, Rymsha / Kulmala 1, Németh, Magosi / Varga B. Edző: Kiss Dávid
SALZBURG: Tolvanen – Robertson, Corcoran / Nienhuis, Lewington / Stephens, Kirchebner / Rebernig – Coe, Nissner, Schneider / Raffl (1), DENIS 1, Thaler (1) / Bourke, BALTRAM 1, M. Huber (1) / Schreier, Auer, Kraus. Edző: Manny Viveiros
Kapura lövések: 22–37
Emberelőny-kihasználás: 4/1, ill. 4/1
MESTERMÉRLEG
Kiss Dávid: – Szeretnénk valahogy a görbénket egyenessé tenni, egyelőre még keressük a választ a teljesítmény ingadozására. Mindenkinek meg kell találnia a módját, hogy mentálisan felkészültek legyünk, ezúttal a sokszorosát mutattuk. A Salzburg elleni mérkőzéssel foglalkoztunk a délelőtti megbeszélésen, a stílusunkat próbáltuk megtalálni. Horváth Dominik teljesítményének nagyon örülök, hosszú betegséggel küzdött, bedobtuk a mélyvízbe, és derekasan helytállt.
Manny Viveiros: – Mindkét csapat nagyszerűen játszott, az utolsó harmadban mindkét oldalon sok volt a kiállítás. Összességében egy vérbeli hokimérkőzést játszott a két együttes, bármelyik együttes győzhetett volna, de végül a hazaiak lőttek eggyel több gólt.

TOVÁBBI EREDMÉNYEK
FTC-TELEKOM–PIONEERS VORARLBERG FELDKIRCH (osztrák) 6–0 (2–0, 3–0, 1–0)
HCB Südtirol Alperia (olasz)–VSV Villach 3–6 (0–1, 2–4, 1–1)
Vienna Capitals (osztrák)–Graz 99ers 1–3 (0–2, 1–0, 0–1)
EC KAC (osztrák)–Pustertal Wölfe (olasz) 3–2 (1–0, 1–1, 0–1, 1–0) – hosszabbításban
Olimpija Ljubljana (szlovén)–TWK Innsbruck (osztrák) 6–7 (2–2, 1–2, 3–2, 0–1) – hosszabbításban

AZ ÁLLÁSMGYHGYHVVL–KGk 
1. Olimpija Ljubljana10521254–30+2420 
2. Villach1061337–30+719 
3. Bozen Südtirol96333–21+1218 
4. Pustertal Wölfe9511230–20+1018 
5. Graz9413132–23+917 
6. Salzburg10421327–22+517 
7. Klagenfurt841323–20+314 
8. Vienna Capitals10312429–37–813 
9. Fehérvár AV19941421–31–1013 
10. FTC9311426–24+212 
11. Innsbruck912625–47–22
12. Vorarlberg1021718–41–23
13. Linz811625–34–9
