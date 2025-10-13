Féléves kihagyásra számított a Fehérvár kapusa, a címvédő ellen mégis remekelt

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

HYDRO FEHÉRVÁR AV19–RED BULL SALZBURG (osztrák) 3–2 (1–1, 1–1, 1–0)

MET Aréna, 3666 néző. V: Ofner, Seewald (osztrákok), Muzsik, Puff (osztrák)

FEHÉRVÁR: HORVÁTH DOMINIK – Andersen (1), Campbell / Stipsicz, Messner / Kiss R., Stajnoch / Horváth Donát – Archibald, Richards, KURALT 1 / Cheek, BARTALIS 1 (1), Terbócs (1) / Erdély, Hári, Rymsha / Kulmala 1, Németh, Magosi / Varga B. Edző: Kiss Dávid

SALZBURG: Tolvanen – Robertson, Corcoran / Nienhuis, Lewington / Stephens, Kirchebner / Rebernig – Coe, Nissner, Schneider / Raffl (1), DENIS 1, Thaler (1) / Bourke, BALTRAM 1, M. Huber (1) / Schreier, Auer, Kraus. Edző: Manny Viveiros

Kapura lövések: 22–37

Emberelőny-kihasználás: 4/1, ill. 4/1

MESTERMÉRLEG

Kiss Dávid: – Szeretnénk valahogy a görbénket egyenessé tenni, egyelőre még keressük a választ a teljesítmény ingadozására. Mindenkinek meg kell találnia a módját, hogy mentálisan felkészültek legyünk, ezúttal a sokszorosát mutattuk. A Salzburg elleni mérkőzéssel foglalkoztunk a délelőtti megbeszélésen, a stílusunkat próbáltuk megtalálni. Horváth Dominik teljesítményének nagyon örülök, hosszú betegséggel küzdött, bedobtuk a mélyvízbe, és derekasan helytállt.

Manny Viveiros: – Mindkét csapat nagyszerűen játszott, az utolsó harmadban mindkét oldalon sok volt a kiállítás. Összességében egy vérbeli hokimérkőzést játszott a két együttes, bármelyik együttes győzhetett volna, de végül a hazaiak lőttek eggyel több gólt.

TOVÁBBI EREDMÉNYEK

FTC-TELEKOM–PIONEERS VORARLBERG FELDKIRCH (osztrák) 6–0 (2–0, 3–0, 1–0)

HCB Südtirol Alperia (olasz)–VSV Villach 3–6 (0–1, 2–4, 1–1)

Vienna Capitals (osztrák)–Graz 99ers 1–3 (0–2, 1–0, 0–1)

EC KAC (osztrák)–Pustertal Wölfe (olasz) 3–2 (1–0, 1–1, 0–1, 1–0) – hosszabbításban

Olimpija Ljubljana (szlovén)–TWK Innsbruck (osztrák) 6–7 (2–2, 1–2, 3–2, 0–1) – hosszabbításban