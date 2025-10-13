Geoff Hurst: Szégyen, amit Bellinghamék apja csinált

Még augusztusban történt az eset: Jobe Bellinghamet a St. Pauli elleni dortmundi bemutatkozó meccsén a félidőben lecserélte Niko Kovac vezetőedző. Mark Bellingham, az apa ezt nem nézte jó szemmel: a mérkőzés lefújása után megvárta az öltözőfolyosón Sebastian Kehl sportigazgatót, és fennhangon számonkérte rajta a fián esett vélt sérelmet – írja a Metro brit kiadása.

A történtekről tudomást szerzett az angol labdarúgás élő legendája, az 1966-os, nyugatnémetek elleni világbajnoki döntőben mesterhármast szerző Sir Geoff Hurst, aki nem válogatta meg különösebben a szavait, amikor kifejtette, mit gondol az idősebb Bellingham cselekedetéről.

„A legjobban az a kép irritált, amely megjelent az angol futball legbefolyásosabb emberéről, aki nem más, mint Jude Bellingham apja – gúnyolódott egy jóízűt a 83 éves csatárikon. – Amiatt emelt panaszt, mert a fiát lecserélték – ez egy vicc. Ha az ilyesmit ne irtjuk ki gyökerestől a futballból, az pedig szégyen.”

Mark Bellingham és Jobe Bellingham (Fotó: Getty Images)

Az említett incidenst Dortmundban sem nézték tétlenül: a klubvezetés azonnal cselekedett, és kitiltotta a családtagokat az öltöző környékéről. Ugyanakkor a Ruhr-vidékiek ügyvezető igazgatója, Lars Ricken szerint a nézeteltérés nem okozott komoly problémát.

„Jobe Bellinghamet azért tudtuk megszerezni, mert az évek során jó kapcsolatot építettünk ki a családdal, amelynek tagjai csak azért a mérkőzésért repültek ide, és a meccs után beszélni akartak Jobe-bal. Az öltözőfolyosón álltak, és szóváltásba keveredtek Sebastiannal, ami nem probléma, tekintve a köztünk lévő jó viszonyt. A jövőben viszont csak a játékosok, az edzők, a játékosok és a hivatalos személyek tartózkodhatnak az említett területen, így elejét tudjuk venni az ilyen hírekkel kapcsolatos kommentároknak” – fogalmazott Ricken.