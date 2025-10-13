Nemzeti Sportrádió

Geoff Hurst: Szégyen, amit Bellinghamék apja csinált

Vágólapra másolva!
2025.10.13. 17:10
null
Sir Geoff Hurst (Fotó: Getty Images)
Címkék
Sir Geoff Hurst Mark Bellingham Jude Bellingham Lars Ricken Sebastian Kehl Borussia Dortmund Jobe Bellingham
Tudomást szerezve arról, hogy Mark Bellingham a fia lecserélése után számonkérte a dortmundi sportigazgatót, az angol csatárlegenda, Geoff Hurst nem rejtette véka alá az esettel kapcsolatos véleményét, s még gúnyolódott is egy sort a túlbuzgó apán. Az incidens nyomán a fekete-sárgák úgy döntöttek: többé nincs keresnivalójuk az öltöző környékén a rokonoknak.

Még augusztusban történt az eset: Jobe Bellinghamet a St. Pauli elleni dortmundi bemutatkozó meccsén a félidőben lecserélte Niko Kovac vezetőedző. Mark Bellingham, az apa ezt nem nézte jó szemmel: a mérkőzés lefújása után megvárta az öltözőfolyosón Sebastian Kehl sportigazgatót, és fennhangon számonkérte rajta a fián esett vélt sérelmet – írja a Metro brit kiadása.

A történtekről tudomást szerzett az angol labdarúgás élő legendája, az 1966-os, nyugatnémetek elleni világbajnoki döntőben mesterhármast szerző Sir Geoff Hurst, aki nem válogatta meg különösebben a szavait, amikor kifejtette, mit gondol az idősebb Bellingham cselekedetéről.

„A legjobban az a kép irritált, amely megjelent az angol futball legbefolyásosabb emberéről, aki nem más, mint Jude Bellingham apja – gúnyolódott egy jóízűt a 83 éves csatárikon. – Amiatt emelt panaszt, mert a fiát lecserélték – ez egy vicc. Ha az ilyesmit ne irtjuk ki gyökerestől a futballból, az pedig szégyen.”

Borussia Dortmund v Real Madrid CF - UEFA Champions League Final 2023/24
Mark Bellingham és Jobe Bellingham (Fotó: Getty Images)

Az említett incidenst Dortmundban sem nézték tétlenül: a klubvezetés azonnal cselekedett, és kitiltotta a családtagokat az öltöző környékéről. Ugyanakkor a Ruhr-vidékiek ügyvezető igazgatója, Lars Ricken szerint a nézeteltérés nem okozott komoly problémát.

„Jobe Bellinghamet azért tudtuk megszerezni, mert az évek során jó kapcsolatot építettünk ki a családdal, amelynek tagjai csak azért a mérkőzésért repültek ide, és a meccs után beszélni akartak Jobe-bal. Az öltözőfolyosón álltak, és szóváltásba keveredtek Sebastiannal, ami nem probléma, tekintve a köztünk lévő jó viszonyt. A jövőben viszont csak a játékosok, az edzők, a játékosok és a hivatalos személyek tartózkodhatnak az említett területen, így elejét tudjuk venni az ilyen hírekkel kapcsolatos kommentároknak” – fogalmazott Ricken.

 

Sir Geoff Hurst Mark Bellingham Jude Bellingham Lars Ricken Sebastian Kehl Borussia Dortmund Jobe Bellingham
Legfrissebb hírek

A Juventus után az Athletic Bilbaónak is négyet lőtt a Borussia Dortmund

Bajnokok Ligája
2025.10.01. 23:00

Szoros meccsen kapott ki Dortmundban a Debrecen a női kézilabda BL-ben

Kézilabda
2025.09.28. 15:31

A Mönchengladbach az utolsó pillanatban mentett pontot Leverkusenben, Dárdai Bence nélkül kapott ki a Wolfsburg

Német labdarúgás
2025.09.21. 21:25

Valami nem stimmelt Guirassy mezével a Juventus ellen – kép

Bajnokok Ligája
2025.09.17. 10:03

„Megsebzett minket” – A Juve mestere a bírót kritizálta a Dortmund elleni 4–4 után

Bajnokok Ligája
2025.09.17. 07:55

Nyolcgólos mérkőzéssel nyitotta BL-idényét a Juventus és a Dortmund

Bajnokok Ligája
2025.09.16. 22:49

BL: Bellingham visszatér? Bekerült a Real Madrid Marseille elleni keretébe

Bajnokok Ligája
2025.09.15. 16:41

Zivzivadze kiállítása után esett szét a Heidenheim a BVB ellen, hatgólos őrület Wolfsburgban

Német labdarúgás
2025.09.13. 17:56
Ezek is érdekelhetik