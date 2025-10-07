LeBron James „a döntések döntését” ígéri kedd estére

A csapat sikerén túl még jócskán lebegnek egyéni célok is James szeme előtt. Egyrészt ő lehet az első kosárlabdázó, aki 23 NBA-idényben lép pályára (jelenleg Vince Carterrel közösen tartja a 22-es rekordot), és a következő kiírásban megdöntheti Robert Parish csúcsát is; a Boston Celticsszel három, a Chicago Bullsszal egy bajnoki címet nyerő center játszotta eddig a legtöbb alapszakaszbeli mérkőzést (1611) a ligában, ennek felülmúlásához Jamesnek ötven meccs hiányzik.

Az NBA alapszakasza október 21-én kezdődik, a Lakers az első játéknapon a Golden State Warriorst fogadja.

A Lakers néhány nappal ezelőtti médianapjáról szóló tudósításában a Los Angeles Times három lehetséges utat vázolt fel a következő idényre. Az első szerint James a csapat kulcsembere lesz, csakhogy az idény második felében kénytelen szembenézni az életkora jelentette kihívás teljesíthetetlenségével, és belátja: itt az idő a visszavonulásra. Elképzelhető az is, hogy bírja erővel, egyszerűen elege lesz ebből az életformából, és Kobe Bryant módjára az idény közben bejelenti: itt a vége, a hátralévő hónapokat „búcsútúrának” tekinti. Végül nem zárható ki az sem, hogy a következő bajnokságban James „hidegháborút” vív az immár nélküle új korszakot tervező vezetőséggel, lebegteti a visszavonulást, majd szerződése lejártával visszatér Clevelandbe, hogy további még (legalább) egy idényt ráhúzva ott fejezze be eddig négy NBA-bajnoki címet hozó, gyönyörű karrierjét, ahol elkezdődött.

A fenti eszmefuttatás még a „döntések döntésének” beígérése előtt fogalmazódott a kaliforniai lapban, kedd este meglátjuk, melyik jóslat közelíti meg leginkább a valóságot.

Egy biztos: a médianapon James jó erőben lévő, kellőképpen motivált kosárlabdázóként nyilvánult meg.

„Bármit is tartogasson számomra az idény, nagy izgalommal várom – mondta. – Még mindig imádom ezt a játékot, és ez az érzés továbbra is visz előre az úton. Tudják, nagyon egyszerű ez. Ameddig képes vagyok sok munkával a lehetséges száz százalék közelében teljesíteni, egyáltalán ezen dolgozni, addig kiválóan érzem magam.”

LeBron James és Luka Doncic a kaliforniai csapat médianapján (Fotó: Getty Images)

Megkérdezték tőle azt is, hogy karrierje folytatására ösztönzi-e a lehetőség, hogy együtt játszhat a legutóbbi idény közben megszerzett – és időközben a fizikumán rengeteget dolgozó, ebben az értelemben szinte már „LeBron-kompatibilis” – Luka Donciccsal, a következőt válaszolta:

„Dehogy. A kettőnek nincs köze egymáshoz. Szuper motiváló, hogy estéről estére együtt játszhatok vele. Azért edzek, hogy a lehető legjobb legyek, és belőle is a legjobbat hozzam ki, de sem az ő, sem más csapattársak jelenléte nincs befolyással arra, meddig játszom még.”

Ezek ismeretében várjuk a döntések döntését.

ADDIG IS ITT A 2010-ES DÖNTÉS