LeBron James „a döntések döntését” ígéri kedd estére

K. Zs.K. Zs.
2025.10.07. 11:04
null
LeBron James a Los Angeles Lakers szeptember végi médianapján (Fotó: Getty Images)
Minden döntések döntése – ezzel a rejtélyes szöveggel posztolt LeBron James a közösségi médiában a hét első napján. A Los Angeles Lakers karrierje végéhez közeledő világklasszis kosárlabdázója magyar idő szerint kedd este hat órára ígéri a megfejtést.

Azt, hogy miről szól majd a „második döntés”, sokan találgatják, ám a múltra utaló koreográfia azt ígéri, hogy nem valami könnyed marketingbejelentés következik, hanem jelentős sportszakmai tartalom hangzik el. Másfél évtizeddel ezelőtt ugyanis LeBron James az ESPN-en sugárzott, „A döntés” című élő adásban jelentette be, hogy elhagyja első NBA-klubját, a Cleveland Cavalierst, és a Miami Heatben folytatja a pályafutását.

A hétfőn posztolt tíz másodperces videóban semmi sem hangzik el, támpontnak legfeljebb azt értékelhetjük, hogy a felvételhez használt két szék és az asztal egy kosárlabdapályán áll, azaz LeBron nem meglepő módon változatlanul a palánkok világát tekinti a munkahelyének.

James decemberben 41 éves lesz, ebben az életkorban egy aktív kosárlabdázónak már szinte kötelező a visszavonulásról beszélni, ebből kiindulva minden bizonnyal az odáig vezető menetrend lesz a téma. Alighanem kiderül például, hogyan viszonyul James a Lakers-vezetőség kimondott – és egy erős akaratú világklasszis szemszögéből finom zsarolásként is értelmezhető – óhajához, amely szerint ennek a fényes karriernek mindenképpen a kaliforniai csapatban kell lezárulnia, és lehetőleg a következő idény végén.

Mint nyáron beszámoltunk róla, a Lakers nem ajánlott új szerződést a korosodó szupersztárnak, aki élt az opciós jogával, aminek értelmében 52.6 millió dolláros fizetésért a következő évadban is a kaliforniaiakat erősíti.

Amerikai sportok
2025.06.29. 19:04

Még egy évet biztosan marad: LeBron James lehívta opcióját a Lakersnél

A 40 éves NBA-klasszis több mint 52 millió dollárt fog keresni a 2025–2026-os évadban, egyelőre biztosan nem vonul vissza.

 

A csapat sikerén túl még jócskán lebegnek egyéni célok is James szeme előtt. Egyrészt ő lehet az első kosárlabdázó, aki 23 NBA-idényben lép pályára (jelenleg Vince Carterrel közösen tartja a 22-es rekordot), és a következő kiírásban megdöntheti Robert Parish csúcsát is; a Boston Celticsszel három, a Chicago Bullsszal egy bajnoki címet nyerő center játszotta eddig a legtöbb alapszakaszbeli mérkőzést (1611) a ligában, ennek felülmúlásához Jamesnek ötven meccs hiányzik.

Az NBA alapszakasza október 21-én kezdődik, a Lakers az első játéknapon a Golden State Warriorst fogadja.

A Lakers néhány nappal ezelőtti médianapjáról szóló tudósításában a Los Angeles Times három lehetséges utat vázolt fel a következő idényre. Az első szerint James a csapat kulcsembere lesz, csakhogy az idény második felében kénytelen szembenézni az életkora jelentette kihívás teljesíthetetlenségével, és belátja: itt az idő a visszavonulásra. Elképzelhető az is, hogy bírja erővel, egyszerűen elege lesz ebből az életformából, és Kobe Bryant módjára az idény közben bejelenti: itt a vége, a hátralévő hónapokat „búcsútúrának” tekinti. Végül nem zárható ki az sem, hogy a következő bajnokságban James „hidegháborút” vív az immár nélküle új korszakot tervező vezetőséggel, lebegteti a visszavonulást, majd szerződése lejártával visszatér Clevelandbe, hogy további még (legalább) egy idényt ráhúzva ott fejezze be eddig négy NBA-bajnoki címet hozó, gyönyörű karrierjét, ahol elkezdődött.

A fenti eszmefuttatás még a „döntések döntésének” beígérése előtt fogalmazódott a kaliforniai lapban, kedd este meglátjuk, melyik jóslat közelíti meg leginkább a valóságot.

Egy biztos: a médianapon James jó erőben lévő, kellőképpen motivált kosárlabdázóként nyilvánult meg.

„Bármit is tartogasson számomra az idény, nagy izgalommal várom – mondta. – Még mindig imádom ezt a játékot, és ez az érzés továbbra is visz előre az úton. Tudják, nagyon egyszerű ez. Ameddig képes vagyok sok munkával a lehetséges száz százalék közelében teljesíteni, egyáltalán ezen dolgozni, addig kiválóan érzem magam.”

LeBron James és Luka Doncic a kaliforniai csapat médianapján (Fotó: Getty Images)

Megkérdezték tőle azt is, hogy karrierje folytatására ösztönzi-e a lehetőség, hogy együtt játszhat a legutóbbi idény közben megszerzett – és időközben a fizikumán rengeteget dolgozó, ebben az értelemben szinte már „LeBron-kompatibilis” – Luka Donciccsal, a következőt válaszolta:

„Dehogy. A kettőnek nincs köze egymáshoz. Szuper motiváló, hogy estéről estére együtt játszhatok vele. Azért edzek, hogy a lehető legjobb legyek, és belőle is a legjobbat hozzam ki, de sem az ő, sem más csapattársak jelenléte nincs befolyással arra, meddig játszom még.”

Ezek ismeretében várjuk a döntések döntését.

ADDIG IS ITT A 2010-ES DÖNTÉS

 

