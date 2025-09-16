Nemzeti Sportrádió

Utolsó másodperces TD-vel nyert a Buccaneers Houstonban

2025.09.16. 08:39
A Tampa Bay felülkerekedett a Houston Texanson (Fotó: Getty Images)
Az NFL 2. fordulójának magyar idő szerint két kedd hajnali meccsén egyaránt vendégsiker született. A Tampa Bay az utolsó másodpercekben szerzett TD-vel nyert Houstonban, míg a Los Angeles Chargers simán verte a Las Vegast.

HOUSTON TEXANS–TAMPA BAY BUCCANEERS

Végig szoros, egy labdabirtokláson belüli meccset játszott a Tampa Bay Houstonban. 2 perc 10 másodperccel a mérkőzés  vége előtt Nick Chubb 25 yardos futásával a hazaiak átvették a vezetést, de a Baker Mayfield vezette Buccaneers-támadósor két perc alatt végigment a pályán, Rachaad White pedig két yardról befutott a célterületre, ezzel nyert a Tampa Bay. Mayfield 215 passzolt és 33 futott yarddal zárt, emellett kiosztott egy-egy TD-passzt az újonc Emek Egbukának és Ryan Millernek is. A futójátékért Bucky Irving (71 yard) és White felelt (65 yard, touchdown). A két vereséggel kezdő hazaiaknál kevésbé működött a futójáték, a legjobb RB a 43 yardot hozó Chubb volt, C. J. Stroud 207 yarddal és egy hatpontossal zárt eladott labda nélkül.

LAS VEGAS RAIDERS–LOS ANGELES CHARGERS

Geno Smith végig szenvedett a Chargers védelme ellen, a Raiders irányítója háromszor is eladta a labdát. Ennek eredményeképp a Las Vegas 2020 óta mindössze másodszor nem szerzett touchdownt hazai pályán, ezzel szemben Justin Herbert az első negyedben Keenan Allent (öt elkapás, 61 yard), a másodikban pedig Quentin Johnstont (három elkapás, 71 yard) találta meg a célterületen belül, így nagyon simán nyert a Los Angeles. Herbert 242 passzolt yarddal, két TD-vel és 122.8-as irányítómutatóval zárt, a Chargers pedig sorozatban második évében kezd két győzelemmel.

AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
KEDD
Houston Texans–Tampa Bay Buccaneers 19–20 (10–7, 0–7, 0–0, 9–6)
Las Vegas Raiders–Los Angeles Chargers 9–20 (3–10, 3–7, 0–3, 3–0)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Green Bay Packers–Washington Commanders 27–18 (7–0, 7–3, 3–0, 10–15)

Vasárnap kora este
Cincinnati Bengals–Jacksonville Jaguars 31–27 (7–7, 3–10, 14–7, 7–3)
Dallas Cowboys–New York Giants 40–37 (0–6, 10–7, 7–3, 20–21, 3–0) – hosszabbítás után
Detroit Lions–Chicago Bears 52–21 (14–7, 14–7, 10–0, 14–7)
Tennessee Titans–Los Angeles Rams 19–33 (0–7, 13–3, 3–10, 0–7)
Miami Dolphins–New England Patriots 27–33 (0–12, 14–3, 6–8, 7–10)
New Orleans Saints–San Francisco 49ers 21–26 (0–6, 7–10, 7–3, 7–7)
New York Jets–Buffalo Bills 10–30 (0–10, 3–10, 0–3, 7–7)
Pittsburgh Steelers–Seattle Seahawks 17–31 (6–7, 8–0, 0–7, 3–17)
Baltimore Ravens–Cleveland Browns 41–17 (3–0, 7–3, 10–7, 21–7)
Vasárnap késő este
Indianapolis Colts–Denver Broncos 29–28 (6–7, 14–14, 3–7, 6–0)
Arizona Cardinals–Carolina Panthers 27–22 (10–3, 10–0, 7–6, 0–13)
Kansas City Chiefs–Philadelphia Eagles 17–20 (0–7, 10–3, 0–3, 7–7)
Minnesota Vikings–Atlanta Falcons 6–22 (0–6, 6–3, 0–3, 0–10)

 
AFC KeletGy-V-D%SZ–KPK
1. Buffalo Bills2 – 0 – 01.00071–50+21
2. New England Patriots1 – 1 – 00.50046–47–1
3. New York Jets0 – 2 – 00.00042–64–22
3. Miami Dolphins0 – 2 – 00.00035–66–31

 
 
 
 
 
AFC ÉszakGy-V-D%SZ–KPK
1. Cincinnati Bengals2 – 0 – 01.00048–43+5
2. Baltimore Ravens1 – 1 – 00.50081–58+23
3. Pittsburgh Steelers1 – 1 – 00.50051–63–12
4. Cleveland Browns0 – 2 – 00.00033–58–25

 
 
 
 
 
AFC DélGy-V-D%SZ–KPK
1. Indianapolis Colts2 – 0 – 01.00062–36+26
2. Jacksonville Jaguars1 – 1 – 00.50053–41+12
3. Tennessee Titans0 – 2 – 00.00031–53–22
3. Houston Texans0 – 2 – 00.00028–34–6

 
 
 
 
 
AFC NyugatGy-V-D%SZ–KPK
1. Los Angeles Chargers2 – 0 – 01.00047–30+17
2. Las Vegas Raiders1 – 1 – 00.50029–33–4
2. Denver Broncos1 – 1 – 00.50048–41+7
4. Kansas City Chiefs0 – 2 – 00.00038–47–9

 
 
 
 
 
NFC KeletGy-V-D%SZ–KPK
1. Philadelphia Eagles2 – 0 – 01.00044–37+7
2. Washington Commanders1 – 1 – 00.50039–33+6
3. Dallas Cowboys1 – 1 – 00.50060–61–1
4. New York Giants0 – 2 – 00.00043–61–18

 
 
 
 
 
NFC ÉszakGy-V-D%SZ–KPK
1. Green Bay Packers2 – 0 – 01.00054–31+23
2. Minnesota Vikings1 – 1 – 00.50033–46–13
3. Detroit Lions1 – 1 – 00.50065–48+17
4. Chicago Bears0 – 2 – 00.00045–79–34

 
 
 
 
 
NFC DélGy-V-D%SZ–KPK
1. Tampa Bay Buccaneers2 – 0 – 01.00043–39+4
2. Atlanta Falcons1 – 1 – 00.50042–29+13
3. New Orleans Saints0 – 2 – 00.00034–46–12
3. Carolina Panthers0 – 2 – 00.00032–53–21

 
 
 
 
 
NFC NyugatGy-V-D%SZ–KPK
1. San Francisco 49ers2 – 0 – 01.00043–34+9
2. Los Angeles Rams2 – 0 – 01.00047–28+19
2. Arizona Cardinals2 – 0 – 01.00047–35+12
4. Seattle Seahawks1 – 1 – 00.50044–34+10

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
AFCGy-V-D%SZ–KPK
1. Los Angeles Chargers2 – 0 – 01.00047–30+17
1. Indianapolis Colts2 – 0 – 01.00062–36+26
1. Cincinnati Bengals2 – 0 – 01.00048–43+5
1. Buffalo Bills2 – 0 – 01.00071–50+21
5. Las Vegas Raiders1 – 1 – 00.50029–33–4
5. Denver Broncos1 – 1 – 00.50048–41+7
5. Jacksonville Jaguars1 – 1 – 00.50053–41+12
5. Pittsburgh Steelers1 – 1 – 00.50051–63–12
5. Baltimore Ravens1 – 1 – 00.50081–58+23
5. New England Patriots1 – 1 – 00.50046–47–1
11. Kansas City Chiefs0 – 2 – 00.00038–47–9
11. Tennessee Titans0 – 2 – 00.00031–53–22
11. Houston Texans0 – 2 – 00.00028–34–6
11. Cleveland Browns0 – 2 – 00.00033–58–25
11. New York Jets0 – 2 – 00.00042–64–22
11. Miami Dolphins0 – 2 – 00.00035–66–31

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
NFCGy-V-D%SZ–KPK
1. San Francisco 49ers2 – 0 – 01.00043–34+9
1. Tampa Bay Buccaneers2 – 0 – 01.00043–39+4
1. Green Bay Packers2 – 0 – 01.00054–31+23
1. Philadelphia Eagles2 – 0 – 01.00044–37+7
5. Los Angeles Rams2 – 0 – 01.00047–28+19
5. Arizona Cardinals2 – 0 – 01.00047–35+12
7. Seattle Seahawks1 – 1 – 00.50044–34+10
7. Atlanta Falcons1 – 1 – 00.50042–29+13
7. Minnesota Vikings1 – 1 – 00.50033–46–13
7. Detroit Lions1 – 1 – 00.50065–48+17
7. Washington Commanders1 – 1 – 00.50039–33+6
7. Dallas Cowboys1 – 1 – 00.50060–61–1
13. New Orleans Saints0 – 2 – 00.00034–46–12
13. Carolina Panthers0 – 2 – 00.00032–53–21
13. Chicago Bears0 – 2 – 00.00045–79–34
13. New York Giants0 – 2 – 00.00043–61–18

 

