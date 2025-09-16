Utolsó másodperces TD-vel nyert a Buccaneers Houstonban

HOUSTON TEXANS–TAMPA BAY BUCCANEERS
Végig szoros, egy labdabirtokláson belüli meccset játszott a Tampa Bay Houstonban. 2 perc 10 másodperccel a mérkőzés vége előtt Nick Chubb 25 yardos futásával a hazaiak átvették a vezetést, de a Baker Mayfield vezette Buccaneers-támadósor két perc alatt végigment a pályán, Rachaad White pedig két yardról befutott a célterületre, ezzel nyert a Tampa Bay. Mayfield 215 passzolt és 33 futott yarddal zárt, emellett kiosztott egy-egy TD-passzt az újonc Emek Egbukának és Ryan Millernek is. A futójátékért Bucky Irving (71 yard) és White felelt (65 yard, touchdown). A két vereséggel kezdő hazaiaknál kevésbé működött a futójáték, a legjobb RB a 43 yardot hozó Chubb volt, C. J. Stroud 207 yarddal és egy hatpontossal zárt eladott labda nélkül.
LAS VEGAS RAIDERS–LOS ANGELES CHARGERS
Geno Smith végig szenvedett a Chargers védelme ellen, a Raiders irányítója háromszor is eladta a labdát. Ennek eredményeképp a Las Vegas 2020 óta mindössze másodszor nem szerzett touchdownt hazai pályán, ezzel szemben Justin Herbert az első negyedben Keenan Allent (öt elkapás, 61 yard), a másodikban pedig Quentin Johnstont (három elkapás, 71 yard) találta meg a célterületen belül, így nagyon simán nyert a Los Angeles. Herbert 242 passzolt yarddal, két TD-vel és 122.8-as irányítómutatóval zárt, a Chargers pedig sorozatban második évében kezd két győzelemmel.
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
KEDD
Houston Texans–Tampa Bay Buccaneers 19–20 (10–7, 0–7, 0–0, 9–6)
Las Vegas Raiders–Los Angeles Chargers 9–20 (3–10, 3–7, 0–3, 3–0)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Green Bay Packers–Washington Commanders 27–18 (7–0, 7–3, 3–0, 10–15)
Vasárnap kora este
Cincinnati Bengals–Jacksonville Jaguars 31–27 (7–7, 3–10, 14–7, 7–3)
Dallas Cowboys–New York Giants 40–37 (0–6, 10–7, 7–3, 20–21, 3–0) – hosszabbítás után
Detroit Lions–Chicago Bears 52–21 (14–7, 14–7, 10–0, 14–7)
Tennessee Titans–Los Angeles Rams 19–33 (0–7, 13–3, 3–10, 0–7)
Miami Dolphins–New England Patriots 27–33 (0–12, 14–3, 6–8, 7–10)
New Orleans Saints–San Francisco 49ers 21–26 (0–6, 7–10, 7–3, 7–7)
New York Jets–Buffalo Bills 10–30 (0–10, 3–10, 0–3, 7–7)
Pittsburgh Steelers–Seattle Seahawks 17–31 (6–7, 8–0, 0–7, 3–17)
Baltimore Ravens–Cleveland Browns 41–17 (3–0, 7–3, 10–7, 21–7)
Vasárnap késő este
Indianapolis Colts–Denver Broncos 29–28 (6–7, 14–14, 3–7, 6–0)
Arizona Cardinals–Carolina Panthers 27–22 (10–3, 10–0, 7–6, 0–13)
Kansas City Chiefs–Philadelphia Eagles 17–20 (0–7, 10–3, 0–3, 7–7)
Minnesota Vikings–Atlanta Falcons 6–22 (0–6, 6–3, 0–3, 0–10)
