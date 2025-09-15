A Chiefs nem tudott hazai pályán visszavágni az Eaglesnek az elvesztett Super Bowl miatt

KANSAS CITY CHIEFS–PHILADELPHIA EAGLES

Februárban a Super Bowlon az Eagles megsemmisítette a Chiefst, amely hazai pályán sem tudta legyőzni a Philadelphiát. A negyedik negyed elejéig szoros volt a találkozó. Ekkor 13–10-es vendég vezetésnél Patrick Mahomes Travis Kelce-t vette célba, a TE kezéből felpattant a labda, amely így Andrew Mukuba kezébe került, az újonc pedig 41 yardon át vitte vissza a labdát. A labdaszerzést Jalen Hurts révén touchdownnal büntette a Philadelphia. Mahomes ugyan a korábbi futott TD-je mellé egy passzolt hatpontossal kozmetikázta az eredményt, innen már nem volt visszaút a Kansas Citynek.

Az Eagles passzjátéka ezúttal sem működött olajozottan, Hurts 101 passzolt yarddal fejezte be a meccset, a földön Saquon Barkley 88 yarddal és egy TD-vel zárt. Mahomes Xavier Worthy és Rashee Rice hiányában Travis Kelce (négy elkapás, 61 yard) és Hollywood Brown (öt elkapás, 30 yard) felé dobott legtöbbször, míg a 49 yardos TD átadását Tyquan Thornton húzta le. A Chiefs 2014 óta először kezdett 0–2-es mérleggel, az volt a legutóbbi év, hogy a KC nem jutott rájátszásba.

INDIANAPOLIS COLTS–DENVER BRONCOS

Ugyan az Indianapolis szerezte az első pontokat, a mérkőzés nagy részében a Denver vezetett. Bo Nix három TD-t is passzolt, ebből egyet Troy Franklin (nyolc elkapás, 89 yard), egyet Marvin Mims Jr., egyet pedig Adam Trautman kapott el, továbbá a 76 yardot összehozó J. K. Dobbins is befutott a célterületre. A nyolcpontos előny birtokában több hibát is vétett a Broncos, egy eladott labda és egy kihagyott mezőnygól után a Colts Spencer Shrader rúgásaival közeledett. A 316 passzolt yarddal záró Daniel Jones és a több mint 200 scrimmage yarddal (165 futott, 50 elkapott) végző Jonathan Taylor vezette Colts az utolsó másodpercekre eljutott mezőnygóltávolságra. Shrader ugyan először kihagyta 60 yardról, de egy büntetés miatt újra próbálkozhatott, 45-ről pedig bevágta ezzel megnyerve a mérkőzést az Indianapolisnak, amely meglepetésre 2–0-s mérleggel kezd Daniel Jonesszal.

ARIZONA CARDINALS–CAROLINA PANTHERS

2–0-val nyitott a Cardinals is, bár közel volt a fordításhoz a Panthers. A Carolina első támadássorozatából egy fumble révén a Cardinals szerzett vezetést, amely a harmadik negyed elejére 27–3-as előnyt alakított ki. A mérkőzés utolsó 25 percében azonban csak a vendégek szereztek pontot, amely majdnem egy hatalmas fordítást jelentett, Bryce Young a második félidőben három TD-t is passzolt (kettőt Hunter Renfrow, egyet Chuba Hubbard kapott el), 26 másodperccel a mérkőzés vége előtt Calais Campbell sackelte a Panthers irányítóját, ezzel lezárta a meccset. Kyler Murray egy TD-t passzolt egy eladott labda mellett, a vendégek legjobbja az elsőkörös újonc Tetairoa McMillan volt, az arizonai egyetemre járó elkapó hat elkapásból kerek száz yardig jutott a Cardinals otthonában.

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

Indianapolis Colts–Denver Broncos 29–28 (6–7, 14–14, 3–7, 6–0)

Arizona Cardinals–Carolina Panthers 27–22 (10–3, 10–0, 7–6, 0–13)

Kansas City Chiefs–Philadelphia Eagles 17–20 (0–7, 10–3, 0–3, 7–7

Vasárnap kora este

Cincinnati Bengals–Jacksonville Jaguars 31–27 (7–7, 3–10, 14–7, 7–3)

Dallas Cowboys–New York Giants 40–37 (0–6, 10–7, 7–3, 20–21, 3–0) – hosszabbítás után

Detroit Lions–Chicago Bears 52–21 (14–7, 14–7, 10–0, 14–7)

Tennessee Titans–Los Angeles Rams 19–33 (0–7, 13–3, 3–10, 0–7)

Miami Dolphins–New England Patriots 27–33 (0–12, 14–3, 6–8, 7–10)

New Orleans Saints–San Francisco 49ers 21–26 (0–6, 7–10, 7–3, 7–7)

New York Jets–Buffalo Bills 10–30 (0–10, 3–10, 0–3, 7–7)

Pittsburgh Steelers–Seattle Seahawks 17–31 (6–7, 8–0, 0–7, 3–17)

Baltimore Ravens–Cleveland Browns 41–17 (3–0, 7–3, 10–7, 21–7)

HÉTFŐ

2.20: Minnesota Vikings–Atlanta Falcons (Tv: Arena4)

KEDD

1.00: Houston Texans–Tampa Bay Buccaneers (Tv: Arena4)

4.00: Las Vegas Raiders–Los Angeles Chargers (Tv: Match4)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Green Bay Packers–Washington Commanders 27–18 (7–0, 7–3, 3–0, 10–15)