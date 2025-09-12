Jordan Love és a Green Bay könnyedén átlépett a Washingtonon

Az első két hét alapján úgy tűnik, a Green Bay bejelentkezett a bajnoki címre. A Packers támadásban és védekezésben is dominált a Washington ellen, amit a kilencpontos különbség, amivel nyert, nem is érzékeltet igazán.

Az első negyedben Jordan Love egy 96 yardos támadósorozat végén Romeo Doubsot találta meg a célterületen belül, majd egy 92 yardos drive-ot Josh Jacobs futása zárt le. Ezzel szemben a Washington az első három negyedben alig jutott száz támadóyard fölé, Matt Gay ráadásul két mezőnygólt is kihagyott az egy értékesített mellett. A végjátékban Tucker Kraft egy TD-vel koronázta meg remek teljesítményét, míg a Washington részéről Jayden Daniels két passzolt hatpontossal kozmetikázta a végeredményt. A Packers 27–18-ra nyert, és 2020 óta először kezdte két győzelemmel az alapszakaszt, akkor az NFC döntőjéig jutott, a wisconsiniak ráadásul két tavaly rájátszásba jutó csapatot múltak felül, a Detroitot és a Washingtont.

Jordan Love 31 átadásából 19 sikeres volt 292 yardért és 2 TD-ért, kedvenc célpontja az új karrierrekordot felállító (hat elkapás, 124 yard, egy touchdown) Tucker Kraft volt, míg Josh Jacobs 3.7 yardos átlaggal szedett össze 84. yardot. A Packers védelme is remekelt: mindössze 51 yardot engedtek a földön, emellett négyszer sackelték a Washington irányítóját, ebből az új igazolás Micah Parsons nevéhez fűződik. Jayden Daniels is végül két hatpontost szerzett 200 yard kíséretében, lábbal ezúttal nem volt veszélyes, hétszer is megtartotta a labdát, de ebből mindössze 17 yardot szerzett. A Commanders támadósorának legjobbja a mérkőzés utolsó TD-jét szerző Zach Ertz volt (hat elkapás, 64 yard).

AMERIKAI FUTBALL

NFL

AZ ALAPSZAKASZ 2. FORDULÓJA

PÉNTEK

Green Bay Packers–Washington Commanders 27–18 (7–0, 7–3, 3–0, 10–15)

VASÁRNAP

19.00: Cincinnati Bengals–Jacksonville Jaguars

19.00: Dallas Cowboys–New York Giants

19.00: Detroit Lions–Chicago Bears (Tv: Arena4)

19.00: Tennessee Titans–Los Angeles Rams

19.00: Miami Dolphins–New England Patriots

19.00: New Orleans Saints–San Francisco 49ers

19.00: New York Jets–Buffalo Bills

19.00: Pittsburgh Steelers–Seattle Seahawks

19.00: Baltimore Ravens–Cleveland Browns

22.05: Indianapolis Colts–Denver Broncos

22.05: Arizona Cardinals–Carolina Panthers

22.25: Kansas City Chiefs–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)

HÉTFŐ

2.20: Minnesota Vikings–Atlanta Falcons (Tv: Arena4)

KEDD

1.00: Houston Texans–Tampa Bay Buccaneers (Tv: Arena4)

4.00: Las Vegas Raiders–Los Angeles Chargers (Tv: Match4)