New Yorkban szerezte meg első győzelmét a Kansas City Chiefs – videók

LOS ANGELES CHARGERS–DENVER BRONCOS

Kevés meggyőzőbb csapat érkezett meg a harmadik hétre, mint a Los Angeles Chargers, amely a forduló előtt úgy állt 2–0-s mérleggel, hogy a Kansas City Chiefst és a Las Vegas Raiderst verte meg, most pedig harmadik csoportriválisával, a Denver Broncosszal is összecsapott. A fő kérdés az volt, tud-e nagyobb nyomást helyezni az LA-i irányító Justin Herbertre az elit denveri védőfal, mint a korábbi ellenfelek. Nos, tudott. A Chargers jól, 10–0-val kezdett, a szünetben már csak három volt közte, a második félidő elején pedig fordított is a Broncos, amely védőoldalon 5 sacket hozott össze, s egy összeszedett, visszahordást követő fumble után már 17–10-re vezetett, az utolsó negyed elején pedig 20–13 volt az állás. A Bo Nix vezette denveriek több ponton is megnyerhették volna a meccset, de a 153 yarddal és egy TD-vel záró irányító sok rossz döntést hozott, elkapóit nem egy alkalommal túldobta, így a Chargers előbb egyenlített, majd az utolsó percekben győztes drive-ot vezethetett, ami sikerrel vitt véghez, így 23–20-ra, egy mezőnygóllal megnyerte a meccset. Justin Herbert 300 passzolt yarddal, egy TD-vel és egy eladott labdával zárt.

SAN FRANCISCO 49ERS–ARIZONA CARDINALS

Két veretlen csapat csoportrangadójához méltó mérkőzés végén utolsó másodperces mezőnygóllal nyert a 49ers. Brock Purdy hiányában finoman szólva is akadozott a San Francisco támadósora, igaz a Cardinals első TD-jére is az utolsó negyedik kellett várni. Mac Jones hozta kétarcú formáját, ugyan volt 284 yardja és egy passzolt hatponotsa, emellé rengeteg pontatlan átadás és egy eladott labda is jutott. A hazaiak futójátéka sem volt olajozott, Christian McCaffrey csak 52 yardig jutott a földön, ellenben a levegőben 10 elkapásból 88 yardot szerzett, míg Ricky Pearsall nyolc elkapásból 117 yardot tett a közösbe. Kyler Murray is szenvedett, 159 passzolt, 37 futott yarddal és egy passzolt touchdownnal zárt. Mindkét csapat esetén megsérült egy játékos: a 49ersből Nick Bosa vált ki az első negyedben, míg az Arizonából James Conner esett ki súlyos sérüléssel.

CHICAGO BEARS–DALLAS COWBOYS

Megvan Ben Johnson első győzelembe a Bears élén, méghozza nem is akárhogy. Caleb Williams karrierrekordot beállító négy TD-t passzolt, már a harmadik negyed elején beállt a végeredmény. A 2024-es 1/1-es 298 yardot passzolt és 142.6-os irányítómutatóval zárt. A négy touchdownt négy különböző játékos kapta, a legjobb elkapók Luther Burden III (101 yard) és Rome Odunze (62 yard) voltak. A sérülős miatt CeeDee Lambet korán elvesztő Dallas sorsát megpecsételte a négy eladott labda, melyből kettő Dak Prescott nevéhez fűződik. Jake Ferguson 13 elkapást mutatott be 82 yardért, míg George Pickens öt elkapásból 68 yardot és egy TD-t gyűjtött.

SEATTLE SEAHAWKS–NEW ORLEANS SAINTS

Az első negyedig volt kérdés a mérkőzés végkimenetele, a Seahawks az első 15 percben 21, a másodikban 17 pontot termelt az 1/1-re várt Saints ellen. Sam Darnold 18 átadásából 14 sikeres volt 218 yardért és két TD-ért, így szinte tökéletes 154.2-es irányítómutatóval zárt. A New Orleans kis túlzással egyetemi csapat képét mutatta, amit a Seattle ott szedett szét, ahol akart. Kenneth Walker III két futott hatpontost szerzett, Jaxon Smith-Njigba 96 elkapott yardját egy TD-vel koronázta meg, míg Tory Horton 95 yardos punt return touchdownja mellett egy elkapott hatpontost is begyűjtött.

NEW YORK GIANTS–KANSAS CITY CHIEFS

Az első fordulóban a csoportrivális Chargerstől, majd a címvédő Eaglestől vereséget szenvedő Chiefs a harmadik fordulóban megszerezte idénybeli első győzelmét. A Giants ugyan az első félidőben nem engedett TD-t Patrick Mahomeséknak, a második félidőben előbb Tyquan Thornton elkapása, majd Kareem Hunt futása után ünnepelhetett a Kansas City. A New York-i támadósor nem igazán tudott nyomást helyezni a Chiefsre, Cam Skattebo ugyan remekül játszott: tíz futásból hatvan yardot és egy TD-t szerzett, továbbá hat elkapásból is 61 yardot gyűjtött, de a passzjáték alapjában véve nem működött. Russell Wilson 160 yardjára két eladott labda is jutott, ami így pocsék, 43.8-as irányítómutatóra volt elég. A második eladott labdájánál a közönség az első körös újonc Jaxson Dart nevét skandálta. A héten a 30. életévét betöltő Mahomes szolid teljesítményt nyújtott a 224 passzolt yardjával és az 1 TD-vel. Jó hír a Chiefsnek, hogy végre valamilyen szinten beindult a futójáték, és nem az irányító volt a csapat legjobb futója, bár Isiah Pacheco 45 yardja sem igazán kiemelkedő.

NFL

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

VASÁRNAP KÉSŐ ESTE

Los Angeles Chargers–Denver Broncos 23–20 (3–0, 7–7, 3–10, 10–3)

Seattle Seahawks–New Orleans Saints 44–13 (21–0, 17–6, 6–0, 0–7)

Chicago Bears–Dallas Cowboys 31–14 (14–3, 10–11, 7–0, 0–0)

San Francisco 49ers–Arizona Cardinals 16–15 (0–0, 6–3, 0–3, 10–9)

New York Giants–Kansas City Chiefs 9–22 (0–3, 6–6, 0–7, 3–6)

VASÁRNAP KORA ESTE

Cleveland Browns–Green Bay Packers 13–10 (0–0, 0–3, 0–7, 13–0)

Tennessee Titans–Indianapolis Colts 20–41 (3–17, 3–3, 7–14, 7–7)

Minnesota Vikings–Cincinnati Bengals 48–10 (14–0, 20–3, 14–0, 0–7)

New England Patriots–Pittsburgh Steelers 14–21 (0–7, 7–7, 0–0, 7–7)

Philadelphia Eagles–Los Angeles Rams 33–26 (7–10, 0–9, 14–7, 12–0)

Tampa Bay Buccaneers–New York Jets 29–27 (3–3, 17–3, 3–0, 6–21)

Washington Commanders–Las Vegas Raiders 41–24 (7–3, 13–7, 14–0, 7–14)

Carolina Panthers–Atlanta Falcons 30–0 (7–0, 3–0, 10–0, 10–0)

Jacksonville Jaguars–Houston Texans 17–10 (7–0, 0–3, 3–0, 7–7)

KEDD

2.15: Baltimore Ravens–Detroit Lions (Tv: Arena4)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Buffalo Bills–Miami Dolphins 31–21 (7–7, 7–7, 7–0, 10–7)