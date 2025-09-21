Óriási fordítás és drámai végjáték után őrizte meg veretlenségét a címvédő Eagles, kínos vereségbe szaladt bele a Packers

PHILADELPHIA EAGLES–LOS ANGELES RAMS

A két veretlen csapat csatájában nyert helyzetben volt már a Rams. A Los Angeles a harmadik negyed elején 26–7-es előnyben volt, ezt követően viszont 29 percen át nem szerzett pontot, ami végzetesnek bizonyult. Jalen Hurts és az Eagles a passzjátékra támaszkodva felzárkózott, míg a hazaiak védelme egymást követő két mezőnygólkísérletet is blokkolt, másodikat ráadásul a célterületig vitte vissza Jordan Davis, így a címvédő őrizte meg hibátlan mérlegét.

Az első félidőben még negatív passzolt yarddal állt Jalen Hurts, a mérkőzés végére 226 yard és három TD jött össze eladott labda nélkül. Az elkapók közül kiemelkedett DeVonta Smith (nyolc elkapás, 60 yard, egy touchdown) és A. J. Brown (hat elkapás, 109 yard, egy touchdown), Saquon Barkley 18 labdacipelésből mindössze 46 yardot szedett össze. A Rams részéről Matthew Stafford 196 yardot és két hatpontost passzolt egy eladott labda mellett, Puka Nacua ezúttal is tarthatatlan volt: 11 elkapásból 112 yardot gyűjtött.

CLEVELAND BROWNS–GREEN BAY PACKERS

Az első két hét alapján az NFC favoritjává előrelépő Green Bay az AFC és a liga egyik leggyengébb együtteséhez, a Cleveland Brownshoz látogatott. Ezzel szemben a Packers az első félidőben 90 yardig és egy mezőnygólig jutott. A harmadig negyed végén aztán John Fitzpatrick TD-elkapásával tíz pontra nőtt a vendégek előnye, úgy tűnt, ezzel lezárja a mérkőzést a Packers, de a Browns szinte a semmiből visszajött. Egy hazai mezőnygól után Jordan Love eladta a labdát, négy yardról pedig a Cleveland is touchdownt szerzett. A Packers eljutott mezőnygóltávolságba, de a hazaiak blokkolták a kísérletet és az utolsó másodpercben Andre Szmyt 55 yardos mezőnygóljával megnyerte a mérkőzést a Browns.

A Packers támadójátéka egyáltalán nem működött. Egyik futójátékos sem ment 30 yard fölé, míg Love 183 passzolt yarddal zárt, 1-1 TD-vel és eladott labdával, folyamatosan nyomás alatt volt, ötször is sackelték. Reményteli lehet, hogy az elsőkörös elkapó, Matthew Golden mind a négy felé szálló labdát elkapta 52 yardért. A Brownsnál Joe Flacco sem villogott (142 yard, egy eladott labda), de a Quinshon Judkins vezette futójáték (18 labdacipelés 94 yard és egy hatpontos) működött és a labdaszerzés és a magabiztos rúgó győzelmet ért.

MINNESOTA VIKINGS–CINCINNATI BENGALS

A hazaiknál J. J. McCarthy, a vendégeknél Joe Burrow nem léphetett pályára sérülés miatt. Előzetesen is várható volt, hogy a tavaly MVP-szinten játszó Burrow hiánya lesz a nagyobb érvágás, ekkora kiütésre azonban kevesen számítottak. A Vikings a játék minden elemében felülmúlta a Bengalst, ennek eredményeképp már a félidőben 31 ponttal vezetett a hazai csapat a végére még a visszavett tempó is kiütést eredményezett. A Bengals a negyedik negyed elején szerzett egyetlen TD-t, azt leszámítva semmi pozitívumot nem lehet kiemelni. A másik oldalt pedig minden működött, Isaiah Rodgers védőként két Td-t szerzett, csak úgy mint a futó Jordan Mason és Carson Wentz irányító.

CAROLINA PANTHERS–ATLANTA FALCONS

Kiütés volt Karolinában is. Az Atalantának több passzolt és több futott yardja is volt, miközben kevesebb büntetést és büntetőyardot szedett össze. Ennek ellenére 30–0-ra a Panthers nyert köszönhetően a vendégek három eladott labdájának. A vendégeknél Bijan Robinson 39 elkapott és 72 futott yarddal zárt Michael Penix Jr. kétszer is eladta a labdát, a hajrára már Kirk Cousins is beállt. A Carolina irányítója, Bryce Young sem remekelt, de legalább nem is adta el a labdát. A védelemből Chau Smith-Wade 13 yardos pick-sixet szerzett, a támadójáték motorja pedig a 73 yardot szerző Chuba Hubbard volt.

TENNESSEE TITANS–INDIANAPOLIS COLTS

Megszakadt a nagy sorozat, 19 drive után a harmadik mérkőzés második negyedében puntolt a Colts. A vendégek szinte csak emiatt bánkódhatnak, hiszen 41 pontot termelve szerezték meg harmadik győzelmüket. A tavalyi 1/1-es Titans semmilyen nehézséget nem állított a Colts támadósora elé. Daniel Jones 228 yarddal és 1 TD-vel zárt, amelyet Michael Pittman Jr. (73 yard) kapott el, míg Jonathan Talyor 102 yarddal és három futott hatpontossal zárt. A Tennessee irányítója, az első helyen kiválasztott Cam Ward 38 passzából 23 volt pontos 219 yardért, egy TD-re egy eladott labda jutott.

WASHINGTON COMMANDERS–LAS VEGAS RAIDERS

Kezdőirányítója, Jayden Daniels nélkül aratott könnyed győzelmet a Washington. A 41 pontos pontzuhatag sorát Marcus Mariota futása nyitotta meg, majd később passzolt is egy hatpontost. Az irányító mellett Jeremy McNichols és Jacory Croskey-Merritt is szerzett futott hatpontost, Jaylin Lane pedig 90 yardos punt return TD-t szerzett. A Raiderst irányító Geno Smith számai jól néznek ki (289 yard, 3 TD-passz, 132.7-es irányítómutató), de ennek lényegi részét már akkor szerezte, amikor eldőlt a mérkőzés. A vendégek mindhárom TD-jét Tre Tucker kapta el, aki nyolc elkapásból 145 yarddal zárt.

NEW ENGLAND PATRIOTS–PITTSBURGH STEELERS

Hiába volt több mint másfélszer annyi yardja a Patriotsnak, mint a Steelersnek, az öt eladott labda végzetes volt. A New England visszajött 14 pontos hátrányból, de az utolsó negyedes ötödik turnovert kihasználta Aaron Rodgers, aki két passzolt TD-vel és egy eladott labdával zárt. A veterán irányító DK Metcalfnak kiosztott átadásával az NFL negyedik legtöbb TD-passzal (519) rendelkező irányítója lett. A Steelers pedig 2008 óta először nyert Foxboroughban. Drake May (268 yard, 1 INT, 1 fumble) mindkét touchdownpasszát Hunter Henry kapta el, az öt eladott labdából az irányító mellett kettő fűződött Rhamondre Stevenson nevéhez.

JACKSONVILLE JAGUARS–HOUSTON TEXANS

A Houston a két csapat ezt megelőző 14 mérkőzéséből 12-t behúzott, a Jacksonville 2017 után nyert ismét hazai pályán. A Texans végig sok hibával játszott, C. J. Stroud kétszer is eladta a labdát, de volt fumble és kihagyott mezőyngól is. A Jaguars sem volt sokkal meggyőzőbb, de a végjátékban egy kétperces 83 yardos drive győzelmet ért. A hazaiaknál Travis Etienne Jr. 56 yarddal és 1 TD-vel zárt, míg Brenton Strange hat elkapásból 61 yardig jutott. A vendégek legjobbja a nyolc elkapásból 104 yarddal és egy TD-vel záró Nico Collins volt.

TAMPA BAY BUCCANEERS–NEW YORK JETS

Majdnem elszórakozta a Buccaneers. A hazaiak a negyedik negyed elején 17 ponttal vezettek, ezt követően viszont a Jets egy 80, majd egy 73 yardos drive végén is TD-t szerzett, majd a New York-i védelem egy mezőnygólt blokkolt, és vitte vissza a labdát a célterületre. Ezzel már egy ponttal a Jets vezetett, de volt még két perc, Baker Mayfield (233 yard, 1 TD) mezőnygóltávolságig vitte csapatát, Chase McLaughin pedig nem hibázott az utolsó másodpercben. Az újonc Emeka Egbuka továbbra is remek, ezúttal hat elkapást és 85 yardot termelt, míg Sterling Shepard 80 yarddal zárt. A haziaaknál Jamel Dean szerzett interception után visszahordott TD-t, míg Jets védői közül Will McDonald IV szerzett hatpontost.

NFL

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

VASÁRNAP KORA ESTE

Cleveland Browns–Green Bay Packers 13–10 (0–0, 0–3, 0–7, 13–0)

Tennessee Titans–Indianapolis Colts 20–41 (3–17, 3–3, 7–14, 7–7)

Minnesota Vikings–Cincinnati Bengals 48–10 (14–0, 20–3, 14–0, 0–7)

New England Patriots–Pittsburgh Steelers 14–21 (0–7, 7–7, 0–0, 7–7)

Philadelphia Eagles–Los Angeles Rams 33–26 (7–10, 0–9, 14–7, 12–0)

Tampa Bay Buccaneers–New York Jets 29–27 (3–3, 17–3, 3–0, 6–21)

Washington Commanders–Las Vegas Raiders 41–24 (7–3, 13–7, 14–0, 7–14)

Carolina Panthers–Atlanta Falcons 30–0 (7–0, 3–0, 10–0, 10–0)

Jacksonville Jaguars–Houston Texans 17–10 (7–0, 0–3, 3–0, 7–7)

KÉSŐBB

22.05: Los Angeles Chargers–Denver Broncos

22.05: Seattle Seahawks–New Orleans Saints

22.25: Chicago Bears–Dallas Cowboys

22.25: San Francisco 49ers–Arizona Cardinals (Tv: Arena4)

HÉTFŐ

2.20: New York Giants–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4)

KEDD

2.15: Baltimore Ravens–Detroit Lions (Tv: Arena4)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Buffalo Bills–Miami Dolphins 31–21 (7–7, 7–7, 7–0, 10–7)