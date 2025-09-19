Sokáig szoros volt, de a Bills a Dolphins ellen is megőrizte veretlen mérlegét

A két győzelemmel kezdő Bills a két vereséggel nyitó Miamit fogadta, a fogadóirodáknál csaknem 14 pontos favorit volt. Ezzel szemben szinte az utolsó percekig szoros volt a mérkőzés. Az első két negyedben felváltva jöttek a TD-k a csapatoktól: előbb a vendégektől az újonc Ollie Gordon futott a célterületre, ezt követően Josh Allen előbb Dalton Kincaidnek, majd a szintén újonc Jackson Hawesnek passzolt hat pontért. A Dolphins viszont nem szakadt le, a félidő végén Tua Tagovailoa Jaylen Waddle-t találta meg a célterületen belül.
A szünet után ismét előnybe került a Bills, amire újra jött válasz a vendégektől. Josh Allen kiosztott egy harmadik TD-passzt is, amivel 28–21-re megint ellépett a Buffalo. A Tagovailoa vezette támadósor ismét az egyenlítésért támadhatott, de három perccel a mérkőzés vége előtt Terrel Bernard lehalászta az irányító passzát, ezzel lezárta a mérkőzést, a Bills továbbra is hibátlan, míg a Miami nyeretlen maradt.
Josh Allen 28 átadásából 22 volt sikeres 213 yardért és 3 touchdownért (134.1-es irányítómutató), kedvenc célpontja az öt elkapásból 66 yardot termelő Dalton Kincaid volt. A futójáték mindkét oldalon működött, a hazaiaknál James Cook 19 labdacipelésből tett meg 108 yardot és egy TD-t, míg a Dolphins részéről De'Von Achane 62 yardot tett meg. Tua Tagovailoa mindössze 146 yardot passzolt (2 TD, 1 INT), Tyreek Hill (49 yard) és Jaylen Waddle (39 yard) is öt-öt elkapást mutatott be és mindketten szereztek egy hatpontost.
NFL
ALAPSZAKASZ
3. FORDULÓ
PÉNTEK
Buffalo Bills–Miami Dolphins 31–21 (7–7, 7–7, 7–0, 10–7)
VASÁRNAP
19.00: Cleveland Browns–Green Bay Packers
19.00: Tennessee Titans–Indianapolis Colts
19.00: Minnesota Vikings–Cincinnati Bengals
19.00: New England Patriots–Pittsburgh Steelers
19.00: Philadelphia Eagles–Los Angeles Rams (Tv: Arena4)
19.00: Tampa Bay Buccaneers–New York Jets
19.00: Washington Commanders–Las Vegas Raiders
19.00: Carolina Panthers–Atlanta Falcons
19.00: Jacksonville Jaguars–Houston Texans
22.05: Los Angeles Chargers–Denver Broncos
22.05: Seattle Seahawks–New Orleans Saints
22.25: Chicago Bears–Dallas Cowboys
22.25: San Francisco 49ers–Arizona Cardinals (Tv: Arena4)
HÉTFŐ
2.20: New York Giants–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4)
KEDD
2.15: Baltimore Ravens–Detroit Lions (Tv: Arena4)
|AFC Kelet
|Gy-V-D
|%
|SZ–K
|1. Buffalo Bills
|3 – 0 – 0
|1.000
|102–71
|2. New England Patriots
|1 – 1 – 0
|0.500
|46–47
|3. New York Jets
|0 – 2 – 0
|0.000
|42–64
|3. Miami Dolphins
|0 – 3 – 0
|0.000
|56–97
|AFC Észak
|Gy-V-D
|%
|SZ–K
|1. Cincinnati Bengals
|2 – 0 – 0
|1.000
|48–43
|2. Baltimore Ravens
|1 – 1 – 0
|0.500
|81–58
|3. Pittsburgh Steelers
|1 – 1 – 0
|0.500
|51–63
|4. Cleveland Browns
|0 – 2 – 0
|0.000
|33–58
|AFC Dél
|Gy-V-D
|%
|SZ–K
|1. Indianapolis Colts
|2 – 0 – 0
|1.000
|62–36
|2. Jacksonville Jaguars
|1 – 1 – 0
|0.500
|53–41
|3. Tennessee Titans
|0 – 2 – 0
|0.000
|31–53
|3. Houston Texans
|0 – 2 – 0
|0.000
|28–34
|AFC Nyugat
|Gy-V-D
|%
|SZ–K
|1. Los Angeles Chargers
|2 – 0 – 0
|1.000
|47–30
|2. Las Vegas Raiders
|1 – 1 – 0
|0.500
|29–33
|2. Denver Broncos
|1 – 1 – 0
|0.500
|48–41
|4. Kansas City Chiefs
|0 – 2 – 0
|0.000
|38–47
|NFC Kelet
|Gy-V-D
|%
|SZ–K
|1. Philadelphia Eagles
|2 – 0 – 0
|1.000
|44–37
|2. Washington Commanders
|1 – 1 – 0
|0.500
|39–33
|3. Dallas Cowboys
|1 – 1 – 0
|0.500
|60–61
|4. New York Giants
|0 – 2 – 0
|0.000
|43–61
|NFC Észak
|Gy-V-D
|%
|SZ–K
|1. Green Bay Packers
|2 – 0 – 0
|1.000
|54–31
|2. Minnesota Vikings
|1 – 1 – 0
|0.500
|33–46
|3. Detroit Lions
|1 – 1 – 0
|0.500
|65–48
|4. Chicago Bears
|0 – 2 – 0
|0.000
|45–79
|NFC Dél
|Gy-V-D
|%
|SZ–K
|1. Tampa Bay Buccaneers
|2 – 0 – 0
|1.000
|43–39
|2. Atlanta Falcons
|1 – 1 – 0
|0.500
|42–29
|3. New Orleans Saints
|0 – 2 – 0
|0.000
|34–46
|3. Carolina Panthers
|0 – 2 – 0
|0.000
|32–53
|NFC Nyugat
|Gy-V-D
|%
|SZ–K
|1. San Francisco 49ers
|2 – 0 – 0
|1.000
|43–34
|2. Los Angeles Rams
|2 – 0 – 0
|1.000
|47–28
|2. Arizona Cardinals
|2 – 0 – 0
|1.000
|47–35
|4. Seattle Seahawks
|1 – 1 – 0
|0.500
|44–34
|AFC
|Gy-V-D
|%
|SZ–K
|1. Los Angeles Chargers
|2 – 0 – 0
|1.000
|47–30
|1. Indianapolis Colts
|2 – 0 – 0
|1.000
|62–36
|1. Cincinnati Bengals
|2 – 0 – 0
|1.000
|48–43
|1. Buffalo Bills
|3 – 0 – 0
|1.000
|102–71
|5. Las Vegas Raiders
|1 – 1 – 0
|0.500
|29–33
|5. Denver Broncos
|1 – 1 – 0
|0.500
|48–41
|5. Jacksonville Jaguars
|1 – 1 – 0
|0.500
|53–41
|5. Pittsburgh Steelers
|1 – 1 – 0
|0.500
|51–63
|5. Baltimore Ravens
|1 – 1 – 0
|0.500
|81–58
|5. New England Patriots
|1 – 1 – 0
|0.500
|46–47
|11. Kansas City Chiefs
|0 – 2 – 0
|0.000
|38–47
|11. Tennessee Titans
|0 – 2 – 0
|0.000
|31–53
|11. Houston Texans
|0 – 2 – 0
|0.000
|28–34
|11. Cleveland Browns
|0 – 2 – 0
|0.000
|33–58
|11. New York Jets
|0 – 2 – 0
|0.000
|42–64
|11. Miami Dolphins
|0 – 3 – 0
|0.000
|56–97
|NFC
|Gy-V-D
|%
|SZ–K
|1. San Francisco 49ers
|2 – 0 – 0
|1.000
|43–34
|1. Tampa Bay Buccaneers
|2 – 0 – 0
|1.000
|43–39
|1. Green Bay Packers
|2 – 0 – 0
|1.000
|54–31
|1. Philadelphia Eagles
|2 – 0 – 0
|1.000
|44–37
|5. Los Angeles Rams
|2 – 0 – 0
|1.000
|47–28
|5. Arizona Cardinals
|2 – 0 – 0
|1.000
|47–35
|7. Seattle Seahawks
|1 – 1 – 0
|0.500
|44–34
|7. Atlanta Falcons
|1 – 1 – 0
|0.500
|42–29
|7. Minnesota Vikings
|1 – 1 – 0
|0.500
|33–46
|7. Detroit Lions
|1 – 1 – 0
|0.500
|65–48
|7. Washington Commanders
|1 – 1 – 0
|0.500
|39–33
|7. Dallas Cowboys
|1 – 1 – 0
|0.500
|60–61
|13. New Orleans Saints
|0 – 2 – 0
|0.000
|34–46
|13. Carolina Panthers
|0 – 2 – 0
|0.000
|32–53
|13. Chicago Bears
|0 – 2 – 0
|0.000
|45–79
|13. New York Giants
|0 – 2 – 0
|0.000
|43–61