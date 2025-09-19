Sokáig szoros volt, de a Bills a Dolphins ellen is megőrizte veretlen mérlegét

A két győzelemmel kezdő Bills a két vereséggel nyitó Miamit fogadta, a fogadóirodáknál csaknem 14 pontos favorit volt. Ezzel szemben szinte az utolsó percekig szoros volt a mérkőzés. Az első két negyedben felváltva jöttek a TD-k a csapatoktól: előbb a vendégektől az újonc Ollie Gordon futott a célterületre, ezt követően Josh Allen előbb Dalton Kincaidnek, majd a szintén újonc Jackson Hawesnek passzolt hat pontért. A Dolphins viszont nem szakadt le, a félidő végén Tua Tagovailoa Jaylen Waddle-t találta meg a célterületen belül.

A szünet után ismét előnybe került a Bills, amire újra jött válasz a vendégektől. Josh Allen kiosztott egy harmadik TD-passzt is, amivel 28–21-re megint ellépett a Buffalo. A Tagovailoa vezette támadósor ismét az egyenlítésért támadhatott, de három perccel a mérkőzés vége előtt Terrel Bernard lehalászta az irányító passzát, ezzel lezárta a mérkőzést, a Bills továbbra is hibátlan, míg a Miami nyeretlen maradt.

Josh Allen 28 átadásából 22 volt sikeres 213 yardért és 3 touchdownért (134.1-es irányítómutató), kedvenc célpontja az öt elkapásból 66 yardot termelő Dalton Kincaid volt. A futójáték mindkét oldalon működött, a hazaiaknál James Cook 19 labdacipelésből tett meg 108 yardot és egy TD-t, míg a Dolphins részéről De'Von Achane 62 yardot tett meg. Tua Tagovailoa mindössze 146 yardot passzolt (2 TD, 1 INT), Tyreek Hill (49 yard) és Jaylen Waddle (39 yard) is öt-öt elkapást mutatott be és mindketten szereztek egy hatpontost.

NFL

ALAPSZAKASZ

3. FORDULÓ

PÉNTEK

Buffalo Bills–Miami Dolphins 31–21 (7–7, 7–7, 7–0, 10–7)

VASÁRNAP

19.00: Cleveland Browns–Green Bay Packers

19.00: Tennessee Titans–Indianapolis Colts

19.00: Minnesota Vikings–Cincinnati Bengals

19.00: New England Patriots–Pittsburgh Steelers

19.00: Philadelphia Eagles–Los Angeles Rams (Tv: Arena4)

19.00: Tampa Bay Buccaneers–New York Jets

19.00: Washington Commanders–Las Vegas Raiders

19.00: Carolina Panthers–Atlanta Falcons

19.00: Jacksonville Jaguars–Houston Texans

22.05: Los Angeles Chargers–Denver Broncos

22.05: Seattle Seahawks–New Orleans Saints

22.25: Chicago Bears–Dallas Cowboys

22.25: San Francisco 49ers–Arizona Cardinals (Tv: Arena4)

HÉTFŐ

2.20: New York Giants–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4)

KEDD

2.15: Baltimore Ravens–Detroit Lions (Tv: Arena4)