Sokáig szoros volt, de a Bills a Dolphins ellen is megőrizte veretlen mérlegét

B. A. P.B. A. P.
2025.09.19. 07:37
A Buffalo hazai pályán múlta felül a Dolphinst (Fotó: Getty Images)
NFL NFL-alapszakasz Miami Dolphins Buffalo Bills
A tengerentúli profi amerikaifutball-bajnokság (NFL) 3. fordulójának nyitányán a Buffalo Bills 31–21-re legyőzte a Miami Dolphinst.

A két győzelemmel kezdő Bills a két vereséggel nyitó Miamit fogadta, a fogadóirodáknál csaknem 14 pontos favorit volt. Ezzel szemben szinte az utolsó percekig szoros volt a mérkőzés. Az első két negyedben felváltva jöttek a TD-k a csapatoktól: előbb a vendégektől az újonc Ollie Gordon futott a célterületre, ezt követően Josh Allen előbb Dalton Kincaidnek, majd a szintén újonc Jackson Hawesnek passzolt hat pontért. A Dolphins viszont nem szakadt le, a félidő végén Tua Tagovailoa Jaylen Waddle-t találta meg a célterületen belül.

A szünet után ismét előnybe került a Bills, amire újra jött válasz a vendégektől. Josh Allen kiosztott egy harmadik TD-passzt is, amivel 28–21-re megint ellépett a Buffalo. A Tagovailoa vezette támadósor ismét az egyenlítésért támadhatott, de három perccel a mérkőzés vége előtt Terrel Bernard lehalászta az irányító passzát, ezzel lezárta a mérkőzést, a Bills továbbra is hibátlan, míg a Miami nyeretlen maradt.

Josh Allen 28 átadásából 22 volt sikeres 213 yardért és 3 touchdownért (134.1-es irányítómutató), kedvenc célpontja az öt elkapásból 66 yardot termelő Dalton Kincaid volt. A futójáték mindkét oldalon működött, a hazaiaknál James Cook 19 labdacipelésből tett meg 108 yardot és egy TD-t, míg a Dolphins részéről De'Von Achane 62 yardot tett meg. Tua Tagovailoa mindössze 146 yardot passzolt (2 TD, 1 INT), Tyreek Hill (49 yard) és Jaylen Waddle (39 yard) is öt-öt elkapást mutatott be és mindketten szereztek egy hatpontost.

NFL
ALAPSZAKASZ
3. FORDULÓ 
PÉNTEK
Buffalo Bills–Miami Dolphins 31–21 (7–7, 7–7, 7–0, 10–7)

VASÁRNAP
19.00: Cleveland Browns–Green Bay Packers
19.00: Tennessee Titans–Indianapolis Colts
19.00: Minnesota Vikings–Cincinnati Bengals
19.00: New England Patriots–Pittsburgh Steelers
19.00: Philadelphia Eagles–Los Angeles Rams (Tv: Arena4)
19.00: Tampa Bay Buccaneers–New York Jets
19.00: Washington Commanders–Las Vegas Raiders
19.00: Carolina Panthers–Atlanta Falcons
19.00: Jacksonville Jaguars–Houston Texans
22.05: Los Angeles Chargers–Denver Broncos
22.05: Seattle Seahawks–New Orleans Saints
22.25: Chicago Bears–Dallas Cowboys
22.25: San Francisco 49ers–Arizona Cardinals (Tv: Arena4)
HÉTFŐ
2.20: New York Giants–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4)
KEDD
2.15: Baltimore Ravens–Detroit Lions (Tv: Arena4)

 
AFC KeletGy-V-D%SZ–K
1. Buffalo Bills3 – 0 – 01.000102–71
2. New England Patriots1 – 1 – 00.50046–47
3. New York Jets0 – 2 – 00.00042–64
3. Miami Dolphins0 – 3 – 00.00056–97

 
 
 
 
AFC ÉszakGy-V-D%SZ–K
1. Cincinnati Bengals2 – 0 – 01.00048–43
2. Baltimore Ravens1 – 1 – 00.50081–58
3. Pittsburgh Steelers1 – 1 – 00.50051–63
4. Cleveland Browns0 – 2 – 00.00033–58

 
 
 
 
AFC DélGy-V-D%SZ–K
1. Indianapolis Colts2 – 0 – 01.00062–36
2. Jacksonville Jaguars1 – 1 – 00.50053–41
3. Tennessee Titans0 – 2 – 00.00031–53
3. Houston Texans0 – 2 – 00.00028–34

 
 
 
 
AFC NyugatGy-V-D%SZ–K
1. Los Angeles Chargers2 – 0 – 01.00047–30
2. Las Vegas Raiders1 – 1 – 00.50029–33
2. Denver Broncos1 – 1 – 00.50048–41
4. Kansas City Chiefs0 – 2 – 00.00038–47

 
 
 
 
NFC KeletGy-V-D%SZ–K
1. Philadelphia Eagles2 – 0 – 01.00044–37
2. Washington Commanders1 – 1 – 00.50039–33
3. Dallas Cowboys1 – 1 – 00.50060–61
4. New York Giants0 – 2 – 00.00043–61

 
 
 
 
NFC ÉszakGy-V-D%SZ–K
1. Green Bay Packers2 – 0 – 01.00054–31
2. Minnesota Vikings1 – 1 – 00.50033–46
3. Detroit Lions1 – 1 – 00.50065–48
4. Chicago Bears0 – 2 – 00.00045–79

 
 
 
 
NFC DélGy-V-D%SZ–K
1. Tampa Bay Buccaneers2 – 0 – 01.00043–39
2. Atlanta Falcons1 – 1 – 00.50042–29
3. New Orleans Saints0 – 2 – 00.00034–46
3. Carolina Panthers0 – 2 – 00.00032–53

 
 
 
 
NFC NyugatGy-V-D%SZ–K
1. San Francisco 49ers2 – 0 – 01.00043–34
2. Los Angeles Rams2 – 0 – 01.00047–28
2. Arizona Cardinals2 – 0 – 01.00047–35
4. Seattle Seahawks1 – 1 – 00.50044–34

 
 
 
 

 
 
 
 
AFCGy-V-D%SZ–K
1. Los Angeles Chargers2 – 0 – 01.00047–30
1. Indianapolis Colts2 – 0 – 01.00062–36
1. Cincinnati Bengals2 – 0 – 01.00048–43
1. Buffalo Bills3 – 0 – 01.000102–71
5. Las Vegas Raiders1 – 1 – 00.50029–33
5. Denver Broncos1 – 1 – 00.50048–41
5. Jacksonville Jaguars1 – 1 – 00.50053–41
5. Pittsburgh Steelers1 – 1 – 00.50051–63
5. Baltimore Ravens1 – 1 – 00.50081–58
5. New England Patriots1 – 1 – 00.50046–47
11. Kansas City Chiefs0 – 2 – 00.00038–47
11. Tennessee Titans0 – 2 – 00.00031–53
11. Houston Texans0 – 2 – 00.00028–34
11. Cleveland Browns0 – 2 – 00.00033–58
11. New York Jets0 – 2 – 00.00042–64
11. Miami Dolphins0 – 3 – 00.00056–97

 
 
 
 

 
 
 
 
NFCGy-V-D%SZ–K
1. San Francisco 49ers2 – 0 – 01.00043–34
1. Tampa Bay Buccaneers2 – 0 – 01.00043–39
1. Green Bay Packers2 – 0 – 01.00054–31
1. Philadelphia Eagles2 – 0 – 01.00044–37
5. Los Angeles Rams2 – 0 – 01.00047–28
5. Arizona Cardinals2 – 0 – 01.00047–35
7. Seattle Seahawks1 – 1 – 00.50044–34
7. Atlanta Falcons1 – 1 – 00.50042–29
7. Minnesota Vikings1 – 1 – 00.50033–46
7. Detroit Lions1 – 1 – 00.50065–48
7. Washington Commanders1 – 1 – 00.50039–33
7. Dallas Cowboys1 – 1 – 00.50060–61
13. New Orleans Saints0 – 2 – 00.00034–46
13. Carolina Panthers0 – 2 – 00.00032–53
13. Chicago Bears0 – 2 – 00.00045–79
13. New York Giants0 – 2 – 00.00043–61

 

 

