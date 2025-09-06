Amerikából jöttem: széteshet a Chiefs? AFC-szezonfelvezető Kovács Bálinttal

Vége a várakozásnak: csütörtök éjszaka elindult a tengerentúli profi amerikaifutball-liga 2025–2026-os kiírásának alapszakasza, így visszatér a Nemzeti Sport NFL-podcastja, az Amerikából jöttem. A liga összes csapatát kibeszéltük, az első adásban az Amerikai főcsoporttal foglalkoztunk: kiveséztük a Super Bowlban összeomló Kansas Cityt, valamint a Chiefs legfőbb riválisait, a Buffalo Billst és a Baltimore Ravenst is. Természetesen szó esett azokról a csapatokról is, amelyeknek a jövőkép korántsem olyan fényes.