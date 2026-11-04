Európa-bajnokok egymás között – ilyen volt a rövid pályás úszó ob első napja

A legnagyobb neveket egyértelműen a férfi 100 gyors döntője „hozta” a kaposvári rövid pályás országos bajnokság első napján – mint azt lapunk is megírta, az ob csak nyomokban tartalmaz ilyeneket, mármint nagy neveket, hiszen az amerikai különítmény nem utazott haza a versenyre, a nyílt vízi úszóknak pénteken és szombaton Cancúnban, a világkupa-sorozat első állomásán van jelenésük, Milák Kristóf távolmaradására indok sem kell jó ideje. Így aztán a férfi 100 gyors igazi csemege volt szerdán.

Németh Nándor, Szabó Szebasztián és Jászó Ádám egyaránt részese volt az augusztusi csodának, amikor a saint-denis-i Európa-bajnokságon a férfi 4x100-as gyorsváltó aranyérmet nyert (a sporttörténelmi sikerből Jászó a délelőtti előfutamban vette ki a részét), s mindhárman ott álltak a rajtkövön a szám fináléjánál, de kirándult erre a számra a hátúszó Kovács Benedek és a pillangózó Márton Richárd.

Aztán Németh Nándor jött, látott és győzött – százon ritkán látható, több mint egy másodperces előnnyel verte meg Jászó Ádámot (és a harmadik Mészáros Dánielt).

„Ez volt a terv – jelentette ki Németh Nándor, utalva arra, hogy már az elején „meglógott” a társaktól. – Tavaly is megpróbáltam ugyanezt, csak akkor Ádám utolért. Valójában az az igazán nagy meglepetés, hogy a reggeli úszás után mennyivel jobban esett a délutáni. Nem vagyunk csúcsformában, de azért negyvenhét másodpercen belüli időt szerettem volna, és reggel eléggé nyögvenyelősen ment… A döntőben nemcsak jólesett az úszás, de jónak is értékelem. Az időeredményemet is. Látszik, hogy jó irányba haladunk.”

Utóbbiról Németh elmondta, keveset változtattak a felkészülésen – nagy dolgokra nem kell gondolni: „Kicsivel kevesebb úszás, kicsivel több kondi.”

Kaposváron sokaknak feltűnt, hogy Késely Ajna mellett (aki amúgy nyert 1500 gyorson) nem Kovács Ottó, hanem Virth Balázs „szorgoskodott”, erről az Eb-aranyérmes későbbre ígért hivatalos tájékoztatást.

ÚSZÁS

RÖVID PÁLYÁS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, KAPOSVÁR

Férfiak

100 m gyors

Országos bajnok: Németh Nándor (FTC, edző: Plagányi Zsolt) 46.57

2. Jászó Ádám (Pécsi Sportiskola) 47.76

3. Mészáros Dániel (BVSC-Zugló) 48.15

1500 m gyors

Ob: Hartmann Máté (Pécsi Sportiskola, e: Turós Máté) 14:43.55

2. Kárpáti Máté (UTE) 14:49.47

3. Nagy Nándor (Balaton ÚK Veszprém) 15:00.47

50 m hát

Ob: Nell Olivér (Stamina TKSA, e: Kovács László) 24.00

2. Jászó Ádám 24.12

3. Antal Dávid (Bátori Sárkány ÚE) 24.18

100 m mell

Ob: Horváth Dávid (Kőbánya SC, e: KSC edzői kollektíva) 59.11

2. Kendrella Bence (Békési Úszó Klub) 59.98

3. Horváth Álmos (Szekszárdi Sportközpont) 1:00.42

200 m vegyes

Ob: Zombori Gábor (UTE, e: Virth Balázs) 1:54.54

2. Holló Balázs (Békafütty-Egri Úszó Klub) 1:56.77

3. Török Dominik (BVSC-Zugló) 1:57.25

Nők

100 m gyors

Ob: Ugrai Panna (BVSC-Zugló, e: Máté Hunor) 52.90

2. Fábián Fanni (Szegedi Úszó Egylet) 54.70

3. Rékasi Eszter (Bálinti Úszó Egyesület) 54.72

1500 m gyors

Ob: Késely Ajna (BVSC-Zugló, e: Kovács Ottó) 16:01.13

2. Jackl Vivien (BHSE) 16:03.87

3. Csitári Izabella (Érdi Vízisport Kft.) 16:15.37

50 m hát

Ob: Ugrai Panna 27.63

2. Kokas Fanni (Jövő SC) 27.97

3. Szilágyi Gerda (Stamina TKSA) 28.27

100 m mell

Ob: Fángli Henrietta (UNI Győri Úszó Sportegyesület, e: GYÚSE edzői team) 1:06.21

2. Zsebők Laura (Vasas SC) 1:07.37

3. Péter Virág (Győri Úszó Sportegyesület) 1:07.73

200 m vegyes

Ob: Zsebők Laura (Vasas SC, e: Egressy János) 2:11.15

2. Szabó-Feltóthy Eszter (BVSC-Zugló) 2:11.42

3. Tombor Sára (FTC) 2:14.43

Vegyes csapatok

4x100 m gyorsváltó

Ob: BVSC-Zugló (Mészáros Dániel, Szabó Szebasztián, Szabó Kincső, Ugrai Panna) 3:25.59

2. FTC (Németh H., Takács B., Bencsics, Orbán B.) 3:27.61

3. UNI Győri Úszó Sportegyesület (Pózvai O., Kocsu, Lakó, Zámbó) 3:30.60

4x100 m vegyes váltó

Ob: BVSC-Zugló (Rácz Zsombor, Békési Eszter, Ugrai Panna, Szabó Szebasztián)) 3:47.41

2. UNI Győri Úszó Sportegyesület (Kocsu, Fángli, Zámbó, Pózvai O.) 3:48.34

3. Iron Swim SE (Szűcs, Szeredi, Szokol, Kurdi) 3:51.13