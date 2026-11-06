Simán nyert a Fehérvár a férfi kosárlabda NB I-ben

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ

8. FORDULÓ

Alba Fehérvár–Debreceni EAC 93–74 (23–10, 23–23, 19–23, 28–18)

Székesfehérvár, 1400 néző. V: Kapitány, Nagy V., Nyilas.

FEHÉRVÁR: SCOTT 16/6, Vojvoda 6, Major 3, SZUBOTICS 21/6, VUJICS 14. Csere: PONGÓ MARCELL 13/6, FILIPOVIC S. 11, Meleg 6/3, Takács Martin, Takács Zs., Maddox Jr. 3/3, Gyurákovics. Edző: Zlatko Jovanovic

DEBRECEN: Duffy 10/6, MÓCSÁN 13/6, UNDERWOOD 15/3, Kovács Á. 6, Simmons 2. Csere: FLASÁR 13/3, Hőgye 11/3, B. Horvath, Gál Cs. 3/3, Varga F. 1, Szász-Veres. Edző: Kovács Márk

Az eredmény alakulása. 3. perc: 7–2, 5. p.: 12–4, 8. p: 19–9, 12. p: 27–14, 15. p.: 33–16, 18. p.: 43–22, 22. p.: 48–35, 25. p.: 54–44, 28. p.: 65–52, 32. p: 70–58, 35. p.: 78–63, 38. p.: 92–66. Kipontozódott: Meleg (28. p.), Duffy (37. p.), Pongó Marcell (38. p.)

MESTERMÉRLEG

Zlatko Jovanovic: – A Debrecen helyezése a tabellán nem mutatja meg a valós kvalitásait, és úgy készültünk erre a meccsre, mintha egy top nyolcas együttes ellen játszanánk. Ötven pontot kaptunk a mezőnydobásokból, és huszonnégyet a büntetőkből, ezáltal valamilyen szinten a védekezésünk úgy működött, ahogyan én szeretném. Ez volt a találkozó jó oldala. Nincs sok időnk pihenni, talán a szezon két legnehezebb mérkőzése áll előttünk Szombathelyen és Pakson.

Kovács Márk: – Jobban szerette volna megnyerni ezt a mérkőzést az Alba, mint mi. Nem ezt beszéltük meg a héten, egyáltalán nem működött a meccstervünk, nem tudtuk végrehajtani azt, amit elképzeltünk. Nem vetődtünk a labdákért, nem harcoltunk a lepattanókért, nem akartunk futni. A harmadik negyedben volt egy kis felfelé törésünk, de ez rettentően kevésnek tűnt, sokkal több kell annál, mint bedobni a labdát gyűrűbe.

Kometa-KVGY Kaposvári KK–NKA Universitas Pécs 97–94 (33–26, 16–25, 27–23, 21–20)

Kaposvár, 1400 néző. V: Cziffra, Minár, Horváth Cs.

KAPOSVÁR: WOOLRIDGE 26/6, BULLOCK 26/6, PAÁR 15/12, Walker 14/3, Tarján 6. Csere: Puska 3, PAYTON 7/3, Halmai. Edző: Szőke Balázs

PÉCS: LAWRENCE 15/3, Braklic 11/3, Punter 8/3, Buglyó 8/6, MOORS 26/3. Csere: Mezőfi, BOR 16/3, Rátgéber, Lukácsi 8/6, Komma 2. Edző: Sebastjan Krasovec

Az eredmény alakulása. 3. perc: 4–9. 7. p.: 16–16. 12. p.: 35–28. 16. p.: 39–32. 19. p.: 48–46. 23. p.: 53–53. 27. p.: 69–63. 29. p.: 76 –74. 32. p.: 78–79. 37. p.: 86–87. 39. p.: 90–94

MESTERMÉRLEG

Szőke Balázs: – Kevesen vagyunk, így nem tudtunk megfelelően rotálni, többen is harminc perc felett játszottak. Az első félidőben jó ritmusba kerültünk, de az ellenfél centere sok gondot okozott nekünk. A szünetben megbeszéltük, hogy min kell változtatnunk, azonban ekkor a Pécs bedobta a hárompontosokat, ami elbizonytalanított minket, viszont a srácok bebizonyították, hogy győztes típusok. Az Oroszlány elleni győzelmünk így még értékesebb.

Sebastjan Krasovec: – Az utolsó negyven másodpercben még vezettünk, így ezt a mérkőzést meg kellett volna nyernünk, ha összeszedjük a lepattanókat és jól védekezünk. A faultlehetőségeinket sem használtuk ki időben, csak az utolsó labdabirtoklásnál. Sajnos most alulmaradtunk.