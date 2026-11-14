Kiváló meccsen játszott döntetlent a Szeged hazai pályán a Veszprém ellen

FÉRFI KÉZILABDA NB I

9. FORDULÓ

OTP BANK-PICK SZEGED–ONE VESZPRÉM HC 30–30 (15–15)

Szeged, 6418 néző. V: Altmár, Horváth M.

SZEGED: MIKLER R. – SOSTARIC 10 (6), RÖD 7, Toto, Mackovsek, Frimmel 2, Kukics 1. Csere: Portner (kapus), ROSTA M. 4, Lukács P. 3, Sandell 2, Fazekas M., Jelinic 1, Horiha, Szilágyi B. Edző: Michael Apelgren

VESZPRÉM: Nielsen – LENNE 7, Martinovic 2, El-Dera, Pesmalbek 3, Hesam 2 (1), DESCAT 9 (4). Csere: Appelgren (kapus), Ligetvári, Ali Zein 1, Remili 2, Tiagus Petrus, Adel 3, Cindric 1, Gáncs-Pető. Edző: Xavier Pascual

Az eredmény alakulása. 4. perc: 4–1. 7. p.: 5–4. 9. p.: 5–6. 12. p.: 7–7. 15. p.: 9–7. 19. p.: 11–8. 24. p.: 12–10. 28. p.: 14–13. 33. p.: 17–16. 38. p.: 18–20. 42. p.: 22–24. 47. p.: 26–25. 51. p.: 28–28. 55. p.: 28–29. 58. p.: 29–29

Kiállítások: 6, ill. 6 perc

Hétméteresek: 6/6 ill. 7/5

MESTERMÉRLEG

Michael Apelgren: – Büszke vagyok játékosaimra, mert megmutatták, hogy van tartásuk, a világ egyik legjobb formában lévő csapata ellen is képesek kiemelkedően játszani. Ami a szerepemet illeti, nehéz felkészülni Xavier Pascal taktikai húzásaira, de úgy érzem, e tekintetben sem vallottunk szégyent.

Xavier Pascual: – Izgalmas hatvan percen vagyunk túl. A csapatok váltott vezetéssel végig fej fej mellett haladtak. Küzdelmes mérkőzésen reális eredmény született.

A válogatott szünet utáni első meccs nem csupán futballban, de a többi csapatsportban is képes meglepetéseket okozni a különböző bajnokságokban. Ebben reménykedhettek a Szeged szurkolói a 2026–2027-es idény első két hónapjában mind a 19 találkozóját megnyerő Veszprém ellen.

A két ősi rivális az elmúlt 45 évben már több mint kétszáz alkalommal játszott egymás ellen. A legutóbbi fejezetek igencsak gólgazdagra sikerültek, az elmúlt hét szuperrangadóból hatszor is 30 gól felett termelt mindkét csapat. Május 26-án a Veszprém rekordot jelentő, 74 találatot hozó meccsen nyert a bajnoki döntőben, majd a Pick Arénában 30. alkalommal is elhódította a trófeát. Az augusztusi Szuperkupa-mérkőzés szintén az Építők sikerét hozta, a Szeged sorozatban hét elveszített rangadó után szerette volna felülmúlni a vendégeket.

Egyetlen magyar játékos volt a két kezdőben, a hazai kapuban a 42 éves Mikler Roland rögtön védéssel kezdett. Nem sokkal később már Rosta Miklós és Lukács Péter, illetve Ligetvári Patrik is beszállt, így már nem nézett ki annyira rosszul a magyarok aránya a pályán… Pattogósan kezdett a Szeged, Mario Sostaric és Sebastian Frimmel vezérletével 4–1-re meglépett.

„ Megfogta ” a Veszprémet a Szeged (Fotó: Árvai Károly)

A Veszprém a következő pillanatokban megmutatta, hogy miért a BL-trófea egyik legesélyesebbje: „különös kegyetlenséggel” használta ki a hazai hibákat, és 6–5-re fordított. Ekkor azonban megint jött Sostaric, a párharc történetének egyik legeredményesebb játékosa a szélről és hetesből is betalált. Az első tizenöt perc után 9–7-re a Szeged vezetett, jól kihasználva egy kiállítást. Nem sokkal később Jérémy Toto ment ki két percre, Ali Zein a földön maradt a gólja után.

Hiába „csak” egy alapszakaszmeccs volt a szombati, a hangulatra nem lehetett panasz. A két edző közül előbb Xavier Pascual kért időt, támadásban meglepően nehéz dolguk volt, erről tanúskodott a 20. perc 11–8-as állása is. Mikler hetedik védése egészen látványosra sikeredett, széttárt végtagokkal ugrott bele Nedim Remili ziccerébe.

A szünet előtti percekben megrázta magát a Veszprém, és a második sora – élén Ahmed Adellal – a dudaszó pillanatában behozta háromgólos lemaradását. Igazán bosszantó lehetett a 15–15-ös állás a szegedieknek.

Fogcsikorgató küzdelem volt (Fotó: Árvai Károly)

Hét mezőnyjátékossal támadott a vendégcsapat, ráadásul a Veszprém beállói igencsak hatékonyan kerültek tiszta helyzetbe, a Pascual-csapat 20–18-ra át is vette a vezetést. Ritka, amikor ezt a taktikai elemet egy-egy bal- és jobbkezes falemberrel tudja valaki alkalmazni, Adel és Dragan Pesmalbek esetében ez most adott volt. A túloldalon is klasszis beállók dolgoztak, Rosta Miklós maradt tisztán többször is.

Az utolsó harmadára felpörgött a meccs, elkezdtek potyogni a gólok. A Veszprém továbbra is jól alakította ki a ziccereket az extra emberrel, a Szegednél Lazar Kukics szervezte meg ügyesen a támadásokat. Yanis Lenne nem tudott hibázni, rendre zavartalanul gyalogolt be a szélről. Michael Apelgrennek ki kellett valamit találnia, mert játékosai tanácstalannak tűntek a veszprémi hét a hattal szemben (23–25).

A szegedi prés rendre jól működött (Fotó: Árvai Károly)

Nem akarta elengedni ezt a meccset a Szeged, pontosan tudta, hogy a BL-kiesés után egy győzelem meghozhatja a fordulatot ebben az idényben. Nikola Portner védéseket, Magnus Röd gólokat tudott hozzátenni ahhoz, hogy a hajrában dőljön el a két pont sorsa. Thiagus Petrus két percre kiszállt, Röd előbb elrontott egy könnyű helyzetet, majd nem sokkal később egy látványos kínai figurából mégis ő egalizált (29–29).

Két és fél perccel a vége előtt Ahmed Hesam berepülő hadműveletével kiharcolt egy hetest, amelyet Hugo Descat értékesített. Aztán jött Emil Nielsen. A dán szupersztár nem sokszor szólt hozzá a meccshez, de azt rendre fontos pillanatban tette meg. Miután kivédte Marin Jelinic kísérletét, az Építők kezében volt a győzelem. Portner fölé tolta Remili átlövését, a Szegednek 23 másodperce volt az egyenlítésre.

Lukács Péter az utolsó pillanatban került ziccerbe. Kihagyta, de nem ok nélkül! Remili odaütött a kezére, amiért időn túli hétméteres járt. Sostaric farkasszemet nézett Nielsennel, és bedobta a büntetőt, 30–30-ra mentve a rangadót csapatának.