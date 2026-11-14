A Tatabánya 14 góllal verte a Fradit a férfi kézilabda NB I-ben

A Szegedtől egy nappal korábban kölcsönvett kapus, Radvánszki Attila három bravúros védéssel mutatkozott be a hazaiaknál: a 12. percben Rozner Kevin büntetőjét, majd a kipattanót is hárította, egy perccel később pedig Katona Alex hétméteresét védte. Az egriek a 25. percben már másodszor kértek időt, de ellenfelük az első félidőben csupán négy lövést rontott és a szünetben 16-9-es előnyben volt.

A második felvonásban nem nőtt tovább a vendégek hátránya, majd óriási változás állt be a játék képében: egy 5-1-es, majd egy 4-0-s sorozattal 26-25-re felzárkóztak az egriek, akik a rendkívül izgalmas és kiélezett hajrában közel álltak idénybeli első pontjuk - vagy pontjaik - megszerzéséhez, de végül nem jártak sikerrel.

Szöllősi Balázs hat, Edwards Olivér öt góllal, Alen Skledar és Radvánszki Attila hét-hét védéssel járult hozzá a sikerhez. A túloldalon Kurucz Máté nyolc alkalommal talált a hálóba.

A vendégek egyszer sem vezettek az egész mérkőzésen. Így járt a Ferencváros is a Tatabánya otthonában, ahonnan 40–26-os vereséggel távozott. Molnár Robin hét, Sztraka Dániel öt góllal, Székely Márton 17 védéssel – 40 százalékos hatékonysággal – járult hozzá a sikerhez. A fővárosiaknál Bálint Bence nyolc, Nagy Bence hat alkalommal talált be, Magyar Bencének pedig 12 védése volt.

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

9. FORDULÓ

HE-DO B.Braun Gyöngyös–Eger Eszterházy SzSE 27–26 (16–9)

Gyöngyös, 1000 néző. V: Nagy F., Túróczy.

GYÖNGYÖS: Skledar – Végh B. 1, Golubovics, Ubornyák 3, Raahauge 2, Gráf 1 (1), Edwards 5 (4). Csere: RADVÁNSZKI (kapus), Jaros 1, SZÖLLŐSI B. 6, Ásványi, Mátés 2, Gyallai, JÓGA 3, Bihari, Járó 3. Edző: Bíró Balázs

EGER: Miklós G. – ROZNER 4 (1), KURUCZ 8 (2), Spekhardt, Száva, NKOUSA 5 (1), Katona A. 4 (1). Csere: Szabad 1 (kapus), Barta B. 1, Fercsik, Martinovics, KOVÁCS SZ. 3. Edző: Hegedűs Tibor

Az eredmény alakulása. 6. perc: 3–1. 12. p.: 6–2. 18. p.: 7–3. 24. p.: 12–5. 36. p.: 18–12. 42. p.: 21–15. 48. p.: 24–19. 54. p.: 26–24. Kiállítások: 10, ill. 8 perc. Hétméteresek: 6/5, ill. 9/5.

MESTERMÉRLEG

Bíró Balázs: – A vendégek sokkal közelebb játszottak a saját maximumukhoz, mint mi a miénkhez. Az első félidőben domináltuk, majd visszaesett a játékunk. Az Eger példamutatóan küzdött, el kell gondolkodni azon, hogy kaphattunk ki hat góllal a második félidőben.

Hegedűs Tibor: – A második félidőben mindenki szívét-lelkét kitette a pályára. Kár az első félidei gyengébb teljesítményért, ami sajnos már visszatérő probléma. Fáj egy góllal kikapni, nagyon jót tett volna a lelkeknek a pontszerzés.

Mol Tatabánya KC–Ferencvárosi TC 40–26 (18–9)

Tatabánya, 2500 néző. V: Comberse, Correa (argentinok).

TATABÁNYA: SZÉKELY – Tóth L., Grigoras 4, Karai 1, Szűcs B. 1, Bodó 2, MOLNÁR R. 7. Csere: RODRÍGUEZ P 4, Mosindi 3, Éles B. 4 (1), Vajda H. 1, SZTRAKA 5, Papp T. 4, Temesvári 4, Zsitnyikov. Edző: Tóth Edmond

FTC: Magyar B. – Csanálosi, Tóth P. 2, NAGY B. 6, Koller, BÁLINT B. 8, Juhász Á. 3. Csere: Dobó (kapus), Török Á., Síró, Bodnár G. 2, Mészáros M. 3 (1), Tarjányi 1, Kovács B. 1, Győri Zs, Konczos. Edző: Kiss György

Az eredmény alakulása. 8. perc: 5–5. 13. p.: 6–5. 21. p.: 9–6. 28. p.: 17–9. 34. p.: 20–10. 42. p.: 27–14. 49. p.: 34–18. 56. p.: 39–24. Kiállítások: 6, ill. 4 perc. Hétméteresek: 2/1, ill. 4/1

MESTERMÉRLEG

Tóth Edmond: – Igyekeztünk magunkra figyelni, nagy tempót diktálni, és a huszadik perc körül át is billent a mérleg nyelve, akkor sikerült több gólt közé tenni. A célunk az volt, hogy minél több lerohanásgólt lőjünk, mert kedden egy futós csapat ellen játszunk az Európa-ligában. A fiúk hozzáállásával is elégedett vagyok.

Kiss György: – Ez már nem az első meccsünk volt erősebb csapatok ellen, amikor húsz percig működött, amit megbeszéltünk, lassítottuk a játékot, de utána jött kapkodás, a technikai hibák, az eladott labdák, és most a kétgólos hátrányból lett kilenc… A meghatározó játékosaink elfáradtak, viszont a fiatalok egészen jól szálltak be.

OTP Bank-Pick Szeged–One Veszprém HC 30–30 (15–15)