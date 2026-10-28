Értékes győzelmet szerzett az FTC a Panathinaikosz vendégeként a férfi vízi BL-ben

Gigantikus aréna a Panathinaikoszé, de nem rettent meg a Ferencváros a Bajnokok Ligája első csoportkörének második fordulójában.

Habár kezdetben a magyar zöld-fehér csapatnak kellett tartania az iramot, a második negyed kezdetén Vigvári Vendel szemfülesen húzta be a rövidre, 6–5-nél először vezetett az FTC. A felvonás közepén már a negyedik ötméteresüket lőhették a görögök – a harmadikat Vogel Soma védte, de a negyedikkel Dimitriosz Szkumbakisz egyenlített. Akcióban viszont megállt a tudomány, az Fradi pedig hatékony maradt, Manhercz Krisztián három tizedmásodperccel a nagyszünet előtt növelte négyre az előnyt (10–6).

Kapaszkodott a rivális, Szakonyi Dánielre is szükség volt. Az utolsó negyedben kétszer is minimális volt az athéniak hátránya, ám a kritikus pillanatokban Manhercz kétszer is növelte a különbséget, a hajrára pedig már nem maradt elég ereje a Panathinaikosznak. A visszaálló Vogel Soma hozta a védéseket, az FTC újra ellépett, és küzdelmes meccsen értékes három pontot gyűjtött.

VÍZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

PANATHINAIKOSZ (görög)–FTC-TELEKOM 14–19 (5–5, 1–5, 6–4, 2–5)

Athén. V: Margeta (szlovén), Franulovic (horvát)

PANATHINAIKOSZ: Weinberg – Gyuvecisz 2, SZKUMBAKISZ 3, Kalojeropulosz 1, Nikolaidisz 1, Dolce 1, Halivopulosz 1. Csere: Papanikolau, Alvertisz, Kuruvanisz, Woodhead, PAPASZIFAKISZ 4, Kopeliadisz 1. Edző: Dimitriosz Mazisz

FTC: Vogel Soma – VIGVÁRI VENDEL 4, Argiropulosz 2, MANHERCZ K. 4, Kakarisz, Jansik Sz. 1, Nagy Ákos. Csere: SZAKONYI (kapus), MANDICS 3, Vámos M. 2, Di Somma 1, Fekete G., Lugosi 1, Vismeg Zs. 1. Edző: Nyéki Balázs

Emberelőny-kihasználás: 13/5, ill. 14/10. Gól – ötméteresből: 6/5, ill. 2/2. Kipontozódott: Di Somma (19. p.), Papanikolau (23. p.), Kakarisz (24. p.), Vismeg Zs. (29. p.), Woodhead (31. p.)

A D-csoport állása: 1. FTC (42–21) 6 pont, 2. Marseille (26–21) 6, 3. Panathinaikosz (25–31) 0, 4. Steaua Bucuresti (17–37) 0

Az első kettő bejut a második csoportkörbe, az utolsó kettő az Eurokupában folytatja.

További eredmények. C-csoport: Jadran Split (horvát)–Barceloneta (spanyol, Vigvári Vince 5 gól) 7–17, Novi Beograd (szerb)–Mladost Zagreb (horvát) 9–13. Az állás: 1. Barceloneta 6 pont, 2. Mladost 4, 3. Jadran Split 2, 4. Novi Beograd 0. D-csoport: Steaua Bucuresti (román)–Marseille (francia) 10–14