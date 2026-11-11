Férfi vízi BL: legyőzte az FTC-t, hibátlan maradt a Marseille

Kórus ultracsoportból, trombitakísérlettel és pompomlányokkal – ők feleltek a hangulatért a Pierre Garsau Olimpiai Uszodában szerda este, amikor a Marseille a Ferencvárost fogadta a férfi vízilabda Bajnokok Ligájában, az első csoportkör harmadik fordulójában – a D-csoportban két kör után ez a két csapat volt hibátlan. Nyéki Balázs csapata kiváló helyzetkihasználással kezdett az első negyedben, az első nyolc perc végén az utóbbi időben könyöksérüléssel bajlódó Nagy Ádám hozta csökkentette háromról két gólra a Marseille hátrányát (4–2 az FTC-nek), ám utána gyorsan megfogták a meccset a hazaiak.

Ugo Crousillat tette fel középre Vaszilije Radovicsnak – hárman voltak rajta, de Radovics így is gólt lőtt (5–4 az FTC-nek), a labda helyett csak a montenegrói bal szemöldökét találták el a nagy csatában, ami kissé vérezni kezdett. Nagy Ákos kihasznált egy emberelőnyt távolról, ám a Marseille így is egyenlített a nagyszünetig – Pierre-Fréderic Vanpeperstraete közelről talált be, majd Marc Larumbe négy másodperccel a dudaszó előtt távolról küldte rá – a bal kapufáról Vogel Soma kinyújtott karjára, onnan meg bepattant a labda (6–6).

Fordulás után kissé lefagytak a zöld-fehérek, egyre-másra maradtak ki a helyzetek, Drasovics és Thomas Vernoux bombagólja után jött Nyéki Balázs időkérése, ennek ellenére Nagy Ádám második góljánál már hárommal vezettek a vendéglátók. Fekete Gergő hiába használt ki egy fórt, egy az FTC ellen befújt kontrafault után Tesanovics a kapuból indította Drasovicsot, aki nem teketóriázott (10–7 oda három negyed után). Nem is tudtak már fordítani a népligetiek, a két együttes közül a Marseille őrizte meg százszázalékos mérlegét a 12–10-es sikerrel.

FÉRFI VÍZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

D-CSOPORT, 3. FORDULÓ

CN Marseille–FTC-Telekom 12–10 (2–4, 4–2, 4–1, 2–3)

Marseille. V: Colombo (olasz), Segurana (spanyol).

MARSEILLE: TESANOVICS – DRASOVICS 2, Vanpeperstraete 1, NAGY ÁDÁM 2, VERNOUX 3, RADOVICS 2, Larumbe 1. Csere: Crousillat, M. Rodríguez, Bouet 1, Marion-Vernoux, De Nardi, Gbadamassi. Edző: Milos Scsepanovics

FTC: Vogel Soma – Jámbor, Vigvári Vendel 1, Manhercz K., Kakarisz 1, Mandics, NAGY ÁKOS 2. Csere: Szakonyi (kapus), Vámos M. 1, Di Somma, Fekete G. 1, ARGIROPULOSZ 3, Varga V. 1, Lugosi. Edző: Nyéki Balázs

Emberelőny-kihasználás: 6/2, ill. 12/4.

Gól – ötméteresből: 2/2, ill. 1/1.

Kipontozódott: Manhercz K. (29. p.)

A D-csoport állása: 1. Marseille 9 pont, 2. FTC 6, 3. Panathinaikosz 3, 4. Steaua Bucuresti 0

További eredmények. C-csoport: Novi Beograd (szerb, Mészáros Mátyás 4 gól)–Jadran Split (horvát) 16–11. Az állás: 1. Barceloneta (spanyol) 6 pont (2 mérkőzés), 2. Mladost Zagreb (horvát) 4 (2), 3. Novi Beograd 3 (3), 4. Jadran Split 2 (3). D-csoport: Panathinaikosz (görög)–Steaua Bucuresti (román) 25–14