Férfi vízilabda: Nagyok szeretnénk lenni! – Csoma Kristóf

Kétszer is találkozott egymással a Honvéd és a Posillipo a Konferenciakupa előző kiírásában, az első selejtezőkörben az olaszok ötméteresekkel nyertek, a harmadikban, a final fourért a magyar csapat diadalmaskodott 15–12-re.

Idén eggyel feljebb léptek az európai kupaporondon, mindketten az Eurokupában bizonyíthatnak. Nagy kérdés volt, mire mennek egymással csütörtök este a Kőér utcában, a Honvéd és a Posillipo is az első győzelmére hajtott, lévén mindketten alulmaradtak az első fordulóban, előbbi a BVSC-től, utóbbi a montenegrói Budvától kapott ki.

Fej, fej mellett haladtak eleinte, a második negyedben az olaszok átvették az irányítást, és a nagyszünetre két góllal elléptek. Szivós Márton együttese nem tudott fordítani, és végül 16–12-es vereséget szenvedett.

„Tavaly is hasonló stílusban játszott a Posillipo, a játékosok nagyon keményen fogják a szorost, kicsit kiállva az ember elé. Ezzel az előző idényben is meggyűlt a bajunk, de akkor le tudtuk küzdeni. Most rengeteg labdát veszítettünk fenn a mi támadásainkból, kiugrottak a passzra és elcsenegették. Sajnos most jobban jött ki nekik a lépés” – értékelt a Honvéd kapusa, Csoma Kristóf a találkozót követően.

A világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes kapus hozzátette: „Úgy látszik, nemzetközi szinten egyelőre kevés az az agresszivitás, amivel játszunk, ebben mindenképpen fejlődnünk kell. Ezt a gyors olasz tempót jobban kell lereagálnunk, és akkor lehet sikerünk itt.”

A Konferenciakupa előző kiírásának ezüstérmese, a Honvéd számára egyelőre tehát nem alakul jól a mostani nemzetközi idény, két mérkőzést követően egyetlen pontot sem szerzett az Eurokupában.

„Nem állunk jól, mind a négy soron következő mérkőzésünket meg kellene nyernünk akkor, ha tovább szeretnénk jutni. Márpedig ez a célunk. Most jön a hazai bajnoki mérkőzésünk a BVSC ellen, ami ugyanilyen keménynek ígérkezik, ha nem még keményebbnek… Azon is nagyon sok múlik, mert az idei ob I-es lebonyolításba nem férnek bele a hibák. Van két napunk regenerálódni, ez az időszak arról szól, hogy elfelejtsük a történteket – még akkor is, ha ez a vereség óriási csalódás volt mindannyiunknak. Párszor tapasztaltunk már ilyet, de az a csapat az igazán nagy, amelyik ilyenkor feláll, és mi nagyok szeretnénk lenni!” – zárta Csoma Kristóf.

VÍZILABDA

EUROKUPA, FÉRFIAK

Csoportkör. 2. forduló

ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD–Posillipo (olasz) 12–16 (3–3, 3–5, 3–4, 3–4)

G: Vicskovics 4, Kevi 2, Bencz, Ekler B., Imre K., Jankovics, Simon H., Szépfalvi, ill. Balzarini, Milojevics 4-4, Porzio, Renzuto, Rocchino 2-2, Cuccovillo, Foszkolosz

Budva (montenegrói)–BVSC-MANNA ABC 16–12 (5–3, 3–3, 7–3, 1–3)

G: Sztanojevics 5, Cagalj, Franeta 3-3, Biljaka 2, N. Dragovics, Gavrilovics, Mrsics, ill. Benedek M., Cseh M., Dodd, Jansik D. 2-2, Batizi, Csacsvoszky E., Divják, Ekler Zs.

Az állás: 1. Budva 6 pont, 2. Posillipo 3 (28–25), 3. BVSC 3 (26–27), 4. Honvéd 0