A Ferencváros hat góllal nyert a Debrecen ellen a férfi vízi ob I-ben

A fővárosiaknál Fekete Gergő, Varga Vince és Vigvári Vendel is négy góllal járult hozzá a sikerhez. A vendégeknél Bozó Péter és Tőzsér Dávid is három találatig jutott.

VÍZILABDA

FÉRFI OB I

FTC-TELEKOM–DEBRECENI VSE-MASTER GOOD 18–12 (5–2, 4–2, 6–3, 3–5)

Népliget, 200 néző. V: Tordai, Fábry

FTC: SZAKONYI – VIGVÁRI VENDEL 4, FEKETE G. 4, Manhercz K. 2, Haverkampf 1, VARGA V. 4, Nagy Ákos. Csere: Lévai (kapus), LUGOSI 3, Vismeg Zs., Jámbor, Nagy B., Fábián B., Czibók. Edző: Nyéki Balázs

DEBRECEN: Moravcsik – Macsi M. 1, Macsi P., Vidovenyecz, BOZÓ 3, Horváth Ákos 2, Asanin 2. Csere: Rajna B. (kapus), TŐZSÉR 3, Smitula, Varga B., Kováts V., Hal 1, Bera. Edző: Kádár Kálmán

Emberelőny-kihasználás: 4/2, ill. 5/2. Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 2/2

MESTERMÉRLEG

Nyéki Balázs: – A három ponttal vagyok elégedett, de az kötelező volt. Azon kívül sok mindennel nehéz elégedettnek lennem, nem játszottunk túl jól, de az évek alatt megtanultam, nincs miért idegesnek lennem, ha ilyen húzós hetek után van egy ilyen meccsünk, még ha többet is vártam. A Debrecen helytállt. Ügyesen szálltak be a serdülők, ehhez a szinthez még sokat kell erősödniük, de örülök, hogy bemutatkozhattak az ob I-ben.

Kádár Kálmán: – Voltak szép jeleneteink elöl és hátul is, a végeredménnyel is elégedett lehetek, de előfordultak olyan hibák is, amelyeket megbeszéltünk, hogy ne kövessük el őket, mégis bekövetkeztek. Az FTC pedig ki is használta a figyelmetlenségeinket. Ám nyilván azt is hozzá kell tenni, hogy a világ legjobb csapata ellen nagyon nehéz minden hibát kiküszöbölni. Büszke vagyok a fiúkra!