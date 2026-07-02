Benczur Márton: Már alábecsülnek minket

– Bronzérem a bajnokságban és a Magyar Kupában, továbbjutás a Bajnokok Ligája csoportköréből, majd búcsú a nyolcaddöntőben. Ezeket az eredményeket érte el az UVSE a 2025–2026-os idényben. Miként lehet értékelni?

– Összességében pozitívan, három sorozatból kettőben jól teljesítettünk, a Magyar Kupában győzelmi esélyünk is volt, most nem nyitnám ki azt a fejezetet, miért nem sikerült nyernünk az elődöntőben. A BL-ben óriási eredmény a világ legjobb nyolc csapata közé kerülni, és azt is tudjuk már, hogy a csoportban a későbbi győztest, az Olympiakoszt vertük meg. A bajnokságban egyedül a BVSC elleni elődöntő nem alakult úgy, ahogy azt szerettük volna, a bronzmérkőzésen viszont elismerésre méltó módon vízilabdáztunk, ezzel elértük minimális célunkat. És hát ne felejtsük el azt sem, mindezt úgy teljesítettük, hogy hűek maradtunk a koncepciónkhoz, csak magyar játékosokkal versenyeztünk, mi nem szeretnénk hat-nyolc pólóst igazolni, a saját bázisunkra támaszkodunk, neveljük a fiatalokat a magyar vízilabdának, még akkor is, ha ez kicsit az eredményesség rovására mehet. Működik a rendszerünk, az ellenfeleink viszont egyre jobbak – mondta a Nemzeti Sportnak Benczur Márton, az UVSE női vízilabdacsapatának vezetőedzője.

– Esélyesként vágtak neki a BVSC elleni elődöntőnek, és jól is kezdtek, megnyerték az első meccset, a következő kettőt viszont elveszítették, ezzel lecsúsztak a fináléról. Meglepték a zuglóiak?

– Nem, nagyon sokat erősödött a BVSC, kiváló igazolásai voltak tavaly, ez már nem az a csapat, amelyik az ötödik helyen végzett az előző idényben. Gazdaságilag jelenleg a Ferencváros és a BVSC a legerősebb a bajnokságban, ők is jutottak a döntőbe. Ennek ellenére valóban mi rontottuk el az elődöntőt, a második mérkőzésen különösen csalódott voltam, hiányzott a megfelelő mentalitás a lányokból. A harmadik meccs meg… Semmi sem jött össze, hazai medencében mindössze hat gólig jutottunk, sajnos ilyen a sport, előfordul az ilyesmi. Nem gondolom, hogy jobb nálunk a BVSC, de nem mindig a jobb csapat jut tovább, hanem az, amelyik nyer.

– Összességében hogyan tekint az elmúlt idényre?

– Nagyon nehéz volt, rengeteg sérüléssel bajlódtunk, többször meg kellett szakítani a klubsorozatokat a válogatott miatt, a téli szünetben például több mint hetven napig nem játszottunk. Persze, fontosak a válogatott események, sok szempontból ezek jelentik a sportágunk csúcsát, de nem szabad elfelejteni, hogy a klubok nélkül nincs válogatott vízilabda sem. Kicsit észszerűbben kellene kialakítani a programot, mert ezt nagyon nehéz menedzselni, és a játékosoknak sem egyszerű alkalmazkodni hozzá. Sok újdonsággal nem szembesültem egyébként az idény során, mindig más kérdések, problémák vetődnek fel.

– Hét játékos távozását jelentette be múlt pénteken a klub.

– Megint új csapatot építhetünk, azt is tudjuk, hogy már most alábecsülnek minket – meglátjuk, a vízben miként alakulnak a dolgok… Ármai Zita, Faragó Kamilla, Golopencza Nóra, Hajdú Kata, Kárpáti Eszter, Kiss Patrícia és Tiba Panna távozik, természetesen lesznek igazolásaink, és az utánpótlásbázisunkra is támaszkodni szeretnék. A felkészülést július tizenharmadikán elkezdjük azokkal a sportolókkal, akik nem válogatottak. A céljaink változatlanok, minden sorozatban nyerni szeretnénk, de elsősorban a fő elvünkhöz tartjuk magunkat: továbbfejlesztjük a játékosokat, akik aztán a válogatott erősségeivé válhatnak.