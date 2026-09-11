Nemzeti Sportrádió

Női vízilabda ob I: nyolc góllal nyert az UVSE a Szeged ellen

R. P.R. P.
2026.09.11. 20:57
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Fotó: Getty Images
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Szeged UVSE női vízilabda ob I
A női vízilabda ob I 2. fordulójában az UVSE Helia-D 19–11-re legyőzte a Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacellt.

 

VÍZILABDA
MOL OB I, NŐK
2. forduló
UVSE Helia-D–Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell 19–11 (4–1, 5–2, 6–3, 4–5)
Gólszerző: Fekete F. 5, Mácsai E. 4, Peresztegi-Nagy 3, Alaksza 2, Parkes 2, Aubéli, Horváth Luca, Tóth Freia, ill. Felkai 5, Rajna 3, Erdélyi H. 2, Dömsödi Döníz

 

Szeged UVSE női vízilabda ob I
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