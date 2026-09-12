Női vízilabda ob I: a Dunaújváros lenullázta a Szentest

NŐI VÍZILABDA OB I

2. FORDULÓ

BVSC-Manna ABC–GYVSE-Uni Győr 15–8 (6–4, 2–1, 4–2, 3–1)

G: Tiba 3, Dobi, Dömsödi Dalma, Gorter, Lendvay, Tóth Fruzsina 2-2, Horváth Luca, Pőcze, ill. Petik 3, Rádli, Svec 2-2, Lendvai

FTC-Telekom–KSI SE 26–2 (5–0, 6–2, 8–0, 7–0)

G: Szilágyi D. 5, Vályi V. 4, E. Plevritu 3, Bonca, Farkas T., Füle, Horváth Zs., Keszthelyi R., Kuna 2-2, Boriszova, Kerekes, ill. Péter N. 2

One Eger–III. Kerületi TVE 12–14 (2–3, 2–4, 3–4, 5–3)

G: Czigány 3, Tomori, Török D. 2-2, Kovács P., Molnár D., Pap N., Sóti, Urbin, ill. Forster 3, Boldizsár, Szabó J., Tordai, Varga V., Zöld T. 2-2, Borsos

Valdor-Szentes–Dunaújvárosi FVE 0–14 (0–2, 0–4, 0–4, 0–4)

G: Garda 4, Kenéz K., Mihók M. 2-2, Horváth Brigitta, Owen, Pál R., Pethers, Pogonyi, Rybanska

Az állás: 1. FTC 6 pont (52–8), 2. BVSC 6 (38–16), 3. Dunaújváros 6 (28–6), 4. UVSE 6 (37–20), 5. Szeged 3 (24–26), 6. III. Kerület 3 (20–26), 7. Eger 0 (19–27), 8. Győr 0 (17–33), 9. Szentes 0 (6–40), 10. KSI 0 (10–49). Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény dönt.