Férfi vízilabda Eurokupa: csoportkörbe jutott a BVSC

A zuglóiak – akik pénteken 17–13-ra nyertek a házigazda Buducnost Podgorica ellen – már az első negyedben eldöntötték a találkozót, ugyanis szűk öt perc alatt 4–0-s előnyt építettek ki, amit aztán a meccs során folyamatosan növelni tudtak.

Varga Dániel együttese vasárnap a szintén hibátlan és már továbbjutott spanyol CN Terrassa együttesével találkozik.

FÉRFI VÍZILABDA EUROKUPA, SELEJTEZŐ

E-csoport (Podgorica)

BVSC-Manna ABC–Primorje Rijeka (horvát) 14–5 (5–2, 1–1, 3–1, 5–1)

A BVSC gólszerzői: Simon B. 3, Dodd, Batizi, Kormány, Divjak 2-2, Cseh, Csacsovszky, Jansik D.

