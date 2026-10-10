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NB I: Paks–MTK 3–0

Férfi vízilabda Eurokupa: csoportkörbe jutott a BVSC

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.10.10. 21:14
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Csacsovszky Erikék a csoportkörben folytatják (Fotó: Balogh László, archív)
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BVSC vízilabda BVSC-Zugló férfi vízilabda Eurokupa
A BVSC könnyedén, kilenc góllal győzött a horvát Primorje Rijeka ellen a férfi vízilabda Eurokupa-selejtező montenegrói négyes tornájának szombati játéknapján, ezzel csoportkörbe jutott.

A zuglóiak – akik pénteken 17–13-ra nyertek a házigazda Buducnost Podgorica ellen – már az első negyedben eldöntötték a találkozót, ugyanis szűk öt perc alatt 4–0-s előnyt építettek ki, amit aztán a meccs során folyamatosan növelni tudtak.

Varga Dániel együttese vasárnap a szintén hibátlan és már továbbjutott spanyol CN Terrassa együttesével találkozik.

FÉRFI VÍZILABDA EUROKUPA, SELEJTEZŐ
E-csoport (Podgorica)
BVSC-Manna ABC–Primorje Rijeka (horvát) 14–5 (5–2, 1–1, 3–1, 5–1)
A BVSC gólszerzői: Simon B. 3, Dodd, Batizi, Kormány, Divjak 2-2, Cseh, Csacsovszky, Jansik D.
 

 

BVSC vízilabda BVSC-Zugló férfi vízilabda Eurokupa
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