A BVSC a második, a Honvéd az első sikerére hajt a vízilabda Eurokupában

KRASZNAI BENCEKRASZNAI BENCE
2026.11.05. 11:22
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Csacsovszky Erik és a BVSC Montenegróban ugrik medencébe (Fotó: Dömötör Csaba)
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BVSC vízilabda BVSC-Zugló Honvéd vízilabda férfi vízilabda Eurokupa
Csütörtökön folytatódik a férfi vízilabda Eurokupa, az A-csoport második fordulójában a BVSC-Manna ABC a montenegrói Budva otthonában szerepel, az Endo Plus Service-Honvéd az olasz Posillipót fogadja.

Mentálisan dőlt el az Eurokupa A-csoportjának első fordulójában, hogy a BVSC hazai medencében 15–11-es sikert ért el az előző idényben bajnoki és Konferencikakupa-ezüstérmes Honvéddal szemben. A zuglóiak vezetőedzője, Varga Dániel a Nemzeti Sportnak így fogalmazott: „Hogy fizikailag domináltunk-e, azt nem tudom megállapítani, mentálisan viszont igen, helyén volt a játékosaim esze, és ez mindig nagyon fontos, különösen a Honvéd ellen.”     

A BVSC csütörtökön Montenegróban, a Budva otthonában küzdhet azért, hogy megduplázza pontjai számát, de nem lesz egyszerű a dolga, hiszen a vetélytárs ugyancsak győzelemmel kezdett, 13–12-re nyert az olasz Posillipo ellen. Varga Dánielék eddig egyszer kaptak ki, október 22-én a Ferencvárost is megizzasztották, 14–11-re maradtak alul. Az elmúlt szombaton a Szentes ellen elért 11–5-ös sikerrel hangoltak az Eurokupára. 

A másik összecsapáson értelemszerűen azért küzdenek a csapatok, hogy megszerezzék első győzelmüket. A Honvéd a Posillipót fogadja, az előző idényben kétszer is találkoztak egymással a Konferenciakupában, az első, csoportkörös mérkőzést szétlövéssel megnyerték az olaszok, majd a harmadik csoportkörben, a final fourért már a Honvéd győzött 15–12-re.

FÉRFI VÍZILABDA EUROKUPA
A-csoport. 2. forduló
19.30: ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD–Posillipo (olasz)
20.00: Budva (montenegrói)–BVSC-MANNA ABC

 

BVSC vízilabda BVSC-Zugló Honvéd vízilabda férfi vízilabda Eurokupa
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