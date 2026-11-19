Hidegrázós – szétlövésben nyert a BVSC a Honvéd ellen
Magyar szempontból kevéssé ideális ideális helyzetben következett a visszavágó Kőér utcában az Eurokupa csoportkörében. Az A-csoportban ugyanis a montenegrói Budva és az olasz Posillipo hat-hat, míg a Honvéd és a BVSC három-három ponttal állt (az első fordulóban a BVSC nyert 15–11-re), így egyikőjük nehezebb helyzetben várhatta a folytatást. Érezték a meccs súlyát a csapatok és a drukkerek is – hangos dobszóval és szurkolással készültek mindkét oldalon.
Kemény védekezéssel kezdtek a felek, a második negyed derekán, 4–3-as Honvéd-vezetésnél a gólok több mint fele ötméteresből született – a négyből egyet vállalt a Honvéd, hármat a BVSC, egy vendég büntetőt ráadásul Csoma Kristóf még hárított is. Azért akciógólok is születtek – hamarosan kétszer is szigorúbb ítélet született a videóbíró után. Előbb a BVSC-s Csacsovszky Erik kapott cserés kiállítást a sima személyi hiba helyett, a honvédos Simon Henrik esetében viszont a cserést módosították brutalitásra – történt mindez hazai támadás közben! Az ezzel egyetemben megítélt ötméterest Chase Dodd értékesítette, és egyenlített (7–7) – volt itt minden, és még csak félidőnél jártunk…
A Honvéd megpróbálta kihúzni a négyperces emberhátrányt – ez idő alatt Dodd és Jansik Dávid talált be, ám ezután is kimaradtak hazai helyzetek. Benedek Mór bombagóljával tovább távolodott a BVSC, a negyed végén Vadovics Viktor viszont versenyben tartotta a Honvédot (8–10).
Őrült hajtásba kezdtek a hazaiak, a beállós védekezésre építkezve lopóztak közelebb – Bencz Rolf három elképesztő góllal „egymaga” fordított (13–12), Benedek egyenlítő góljára Lazar Vicskovics válaszolt, és amikor már úgy tűnt, a Honvéd kiharcolja a sikert, Szeghalmi Zsombort éles szögből sem állította meg a beállós, egy másodperccel a vége előtt irdatlan erővel verte be az egyenlítő gólt (14–14)!
A második párban Paján Bátor felső kapufára lőtt, Szeghalminak viszont Csoma védett a harmadik kör kezdetén – a negyedik kezdetén Arayának hárított Gyapjas Viktor, a túloldalon pedig Cseh Maxim eldöntötte: hihetetlen csatában a BVSC kerekedett felül.
VÍZILABDA
FÉRFI EUROKUPA
4. FORDULÓ, A-CSOPORT
EPS-Honvéd–BVSC-Manna ABC 16–18 (3–1, 4–6, 1–3, 6–4, 2–4) – ötméteresekkel
G: Bencz 6, Jankovics, Vicskovics, Sugár 2-2, Araya, Vadovics, ill. Dodd 3, Benedek M., Csacsovszky E., Ekler Zs., Jansik D., Szeghalmi 2-2, Cseh M.
Budva (montenegrói)–Posillipo (olasz) 9–12
Az állás: 1. Posillipo 9 pont, 2. Budva 6, 3. BVSC 5, 4. Honvéd 4
Az első kettő továbbjut a nyolcaddöntőbe.