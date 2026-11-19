Magyar szempontból kevéssé ideális ideális helyzetben következett a visszavágó Kőér utcában az Eurokupa csoportkörében. Az A-csoportban ugyanis a montenegrói Budva és az olasz Posillipo hat-hat, míg a Honvéd és a BVSC három-három ponttal állt (az első fordulóban a BVSC nyert 15–11-re), így egyikőjük nehezebb helyzetben várhatta a folytatást. Érezték a meccs súlyát a csapatok és a drukkerek is – hangos dobszóval és szurkolással készültek mindkét oldalon.

Kemény védekezéssel kezdtek a felek, a második negyed derekán, 4–3-as Honvéd-vezetésnél a gólok több mint fele ötméteresből született – a négyből egyet vállalt a Honvéd, hármat a BVSC, egy vendég büntetőt ráadásul Csoma Kristóf még hárított is. Azért akciógólok is születtek – hamarosan kétszer is szigorúbb ítélet született a videóbíró után. Előbb a BVSC-s Csacsovszky Erik kapott cserés kiállítást a sima személyi hiba helyett, a honvédos Simon Henrik esetében viszont a cserést módosították brutalitásra – történt mindez hazai támadás közben! Az ezzel egyetemben megítélt ötméterest Chase Dodd értékesítette, és egyenlített (7–7) – volt itt minden, és még csak félidőnél jártunk…