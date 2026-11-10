Gyapjas Viktor: A bajnokság prioritást élvez

A BVSC javított a hétközi veresége után két Eurokupa-csapatunk közül. A zuglóiak a montenegrói Budva otthonában kaptak ki 16–12-re a második számú európai kupasorozat csoportkörének második fordulójában, míg a Honvéd a Kőér utcában maradt alul szintén 16–12-re az olasz Posillipóval szemben. A két fővárosi együttes aztán vasárnap a bajnokságban csapott össze egymással, és egy újabb 16–12-es mérkőzés kerekedett ki a csatából. Varga Dániel csapata azok után, hogy másfél hete az Eurokupa-nyitányon 15–11-re diadalmaskodott a Laky uszodában Szivós Márton tanítványaival szemben, az ob I-ben is otthon tartotta a három pontot.

Ehhez Gyapjas Viktor védései is kellettek, a Vasutas kapusa végigjátszotta a mérkőzést, 26 lövésből 14-et hárított. A BVSC a 8–6-os első félidő után, a harmadik negyedtől lépett el igazán, két Csacsovszky Erik-góllal már 10–6 volt, és ha Benedek Mór ziccerénél nem hárít Csoma Kristóf, tovább nőhetett volna a hazai előny. A Honvéd ezek után még felkapaszkodott kettőre, de a felvonás utolsó percére a zuglóiak így is kialakították az ötgólos fórt 13–8-nál – végül négy lett a különbség.

„Az első két negyedben kiegyenlített volt a mérkőzés, csak a nagyszünet előtt közvetlenül lett kétgólos előnyünk. A harmadik negyedet jól kezdtük, gyorsan betaláltunk kétszer is. Az akkor kimaradó helyzetünknél kisebb negatív spirálba kerültünk, a Honvéd többször büntetett, folyamatosan közeledett, ám ezután ismét sikerült pontosan lezárni a támadásainkat, viszonylag könnyen és hamar kijöttünk a hullámvölgyből” – értékelt Gyapjas Viktor a Nemzeti Sportnak. A kapust megkérdeztük a Budva elleni találkozóról is: bár akkor mind a négy negyedben Korom Dániel kezdett a kapuban, Gyapjas csereként is összehozott öt védést az ellenfél 11 kapura tartó lövéséből.

„Kintről követtem a mérkőzés nagy részét, akik többnyire a vízben voltak, másképp élhették meg, de én úgy láttam, hogy nem kezdtünk elég jól, majd »felültünk« néhány kétes bírói ítéletnek, és ahelyett, hogy sikerült volna váltanunk, azt éreztem, kicsit elveszítettük az önbizalmunkat, és a végén nem sikerült kikecmeregnünk a gödörből.”

Nagyüzem van a nemzetközi kupákban, a BVSC csütörtökön Nápolyba, a Posillipo otthonába utazik, rá egy hétre pedig már jön is a magyar visszavágó a Kőér utcában a Honvéd ellen, amely jelenleg éppen kisebb hullámvölgyben van: elveszítette legutóbbi négy tétmérkőzését, csütörtökön pedig a Budvához utazik. Szivós Márton az elmúlt vasárnapi mérkőzés után úgy fogalmazott, érzi, hogy gödörben van a csapata, de a BVSC ellen is mindent megtettek a játékosok, és ha ilyen mentalitással végzik a munkájukat, előbb-utóbb kimásznak belőle.

„A bajnokság prioritást élvez, úgyhogy ezt a győzelmet még fontosabbnak tartjuk, mint az Eurokupában szerzett sikert, de természetesen minden meccset szeretnénk megnyerni. Nem indulnék ki a közelmúlt két győzelméből a soron következő Honvéd elleni mérkőzés előtt, mert minden meccs más, Szivós Márton is biztosan kitalál addigra valami újat – meglátjuk, most örülünk ennek a sikernek” – összegzett Gyapjas Viktor.