Egy év után újra nyert hazai pályán a Szeged-Csanád Grosics Akadémia

Itt éppen Vinícius a mezőny fölé magasodott (Fotó: Gémes Sándor/Szeged-Csanád GA)

LABDARÚGÓ NB II

A 2. FORDULÓ ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–BVSC-ZUGLÓ 3–0 (0–0)

Szeged, Szent Gellért Fórum, 300 néző. Vezette: Takács Tamás (Buzás, László)

SZEGED: Illés B. – Sándor M. (Szabó Á., 81.), Vékony, Széles, Tóth B. – Rabatin, Zvekanov (Posztobányi, 57.) – Haragos (Márkvárt, 71.), Bodnár B. (Miskolczi, 71.), Zimonyi – Tóth-Gábor. Vezetőedző: Tóth Balázs

BVSC: Petroff – Babós (Kovács N., 62.), Vinícius, Benkő-Bíró, Papp Cs. (Király Á., 76.) – Csernik, Lehoczky – Igricz (Ivády, a szünetben), Törőcsik P. (Duló, 76.), Dénes A. – Bacsa P. (Farkas B., a szünetben). Vezetőedző: Kincses Ádám

Gólszerző: Zimonyi (46., 87.), Haragos (63.)

MESTERMÉRLEG

Tóth Balázs: – A nagykanizsai vereség után mindenkinek magába kellett néznie, vérszegény teljesítményt nyújtottunk. Ma tudtunk lépni előre egyet, ennek a csapatnak nem itt van a helye, de ez olyan időszak, amikor tüzet kell oltani. Úgy érzem, megadható volt az első félidőben elvett gólunk. A szünet után koncentráltan jöttek ki a srácok, szépen fejeztük be a labdaszerzéseket. Több játékosunk is megsérült az elmúlt időszakban, így nem volt egyszerű cserélnem, de ma szerencsére megúsztuk. Örülök, hogy megszakadt az egyéves hazai nyeretlenségünk, remélem, ez közösségépítő győzelem volt, a legfontosabb, hogy pontokat szerezzünk.

Kincses Ádám: – Nem játszottunk jól, bosszantó gólokat kaptunk. Szomorúak vagyunk, hogy nem sikerült egy pontot sem szereznünk. Saját magunkat okolhatjuk a vereségért, az eddigi meccsekhez képest pontatlanok voltunk, olyan hibákat követtünk el, amik nem voltak ránk jellemzőek.

Küzdött a BVSC, de a Szeged kapott gól nélkül tartotta otthon a három pontot (Fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló)

ÖSSZEFOGLALÓ

Az utóbbi négy mérkőzésén veretlen BVSC ellen mindenképpen javítani szeretett volna a nagykanizsai veresége után kieső helyre csúszó Szeged-Csanád Grosics Akadémia. Az első félidő egyetlen kaput eltaláló lövést hozott, a második játékrész első perce viszont rögtön gólt: Haragos alapvonalról visszagurított labdáját Zimonyi Dávid a kapuba passzolta.

A folytatás is a hazaiaké volt, és Haragos Viktor szép góljával szűk fél órával a vége előtt megnyugtató előnybe került a szünet után feljavuló Szeged. A végjátékban már mindent egy lapra feltéve ment előre a BVSC, ezt egy kontrából kihasználta ellenfele, Zimonyi Dávid Márkvárt passza után második gólját is megszerezte, és bebiztosította a Szeged idénybeli első, kapott gól nélküli győzelmét – a kék-feketék egy évet követően, tavaly november 2. után (akkor a Budafokot verték 4–0-ra) nyertek újra hazai pályán. 3–0