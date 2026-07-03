Nemzeti Sportrádió

Zalánki Gergő visszatér a Pro Reccóhoz – hivatalos

P. GY. B. P. GY. B.
2026.07.03. 16:06
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Fotó: Árvai Károly
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Zalánki Gergő vízilabda Pro Recco
A Pro Recco vízilabdacsapata az Instagram-oldalán jelentette be, hogy Zalánki Gergő visszatér a csapathoz.
Vízilabda
2026.06.20. 17:29

Zalánki Gergő távozik az Olympiakosz vízilabdacsapatától

A magyar válogatott játékos sajtóhírek szerint visszatér korábbi együtteséhez, az olasz Pro Reccóhoz.

Zalánki június második felében jelentette be, hogy távozik az Olympiakosztól, majd július 3-án már be is jelentette őt egykori csapata, a Pro Recco.

Már a távozásakor szóba került, hogy visszatér korábbi klubjához, a 11-szeres Bajnokok Ligája-győztes olasz Pro Reccóhoz, hivatalos bejelentés azonban akkor még nem történt. Zalánki Gergő 2023-ban a magyar válogatottal világbajnokságot, klubjával, az olasz Pro Reccóval Bajnokok Ligáját és európai Szuperkupát nyert, ráadásul a fukuokai világbajnokságon is a legértékesebb játékosnak választották, és következő év februárjában átvette Dohában az év legjobb játékosának járó díjat.

Zalánki korábban 2021 és 2024 között erősítette a Pro Reccót.

„Hatalmas megtiszteltetés újra ebben a csapatban játszani. Csodálatos pillanatokat éltem át Reccóban, nemcsak a győzelmekről, hanem a barátságokról is beszélek. Hiányzott az a mentalitás, a győzni akarás és a rendkívüli környezet, amelyben mindez történt” – idézte Zalánkit az olasz klub honlapja.

Zalánki hozzátette, hogy hozzá akar tenni az új projekt sikeréhez.

„Motiváltabb vagyok, mint valaha! Azért jöttem vissza, hogy nyerjek, semmi másért.”

 

Zalánki Gergő vízilabda Pro Recco
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