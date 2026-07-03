Zalánki Gergő visszatér a Pro Reccóhoz – hivatalos

Zalánki június második felében jelentette be, hogy távozik az Olympiakosztól, majd július 3-án már be is jelentette őt egykori csapata, a Pro Recco.

Már a távozásakor szóba került, hogy visszatér korábbi klubjához, a 11-szeres Bajnokok Ligája-győztes olasz Pro Reccóhoz, hivatalos bejelentés azonban akkor még nem történt. Zalánki Gergő 2023-ban a magyar válogatottal világbajnokságot, klubjával, az olasz Pro Reccóval Bajnokok Ligáját és európai Szuperkupát nyert, ráadásul a fukuokai világbajnokságon is a legértékesebb játékosnak választották, és következő év februárjában átvette Dohában az év legjobb játékosának járó díjat.

Zalánki korábban 2021 és 2024 között erősítette a Pro Reccót.

„Hatalmas megtiszteltetés újra ebben a csapatban játszani. Csodálatos pillanatokat éltem át Reccóban, nemcsak a győzelmekről, hanem a barátságokról is beszélek. Hiányzott az a mentalitás, a győzni akarás és a rendkívüli környezet, amelyben mindez történt” – idézte Zalánkit az olasz klub honlapja.

Zalánki hozzátette, hogy hozzá akar tenni az új projekt sikeréhez.

„Motiváltabb vagyok, mint valaha! Azért jöttem vissza, hogy nyerjek, semmi másért.”