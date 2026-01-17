Férfi vízilabda Eb: máltai játékosok keveredhettek fogadási botrányba





Pénteken a Total Waterpolo és a Waterpolo 360 szakportálok is arról írtak a Times of Maltára hivatkozva, hogy négy máltai válogatott játékosnál felvetődött a tiltott sportfogadás gyanúja a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokságon. A híresztelés a vizsgálatokhoz közeli forrásokra támaszkodik: a szóban forgó vízilabdázók állítólag az első, Montenegró elleni mérkőzésüknél fogadtak a végkimenetel mellett a gólkülönbségre, majd feltételezhetően befolyásolták a találkozó számukra kedvező alakulását – Málta 21–12-es vereséggel kezdett az A-csoportban.

A híresztelés szerint a Máltai Sportintegritási Ügynökség (Authority for Integrity in Maltese Sports, AIMS) vizsgálatot indított – egyelőre csak a Montenegró elleni találkozó ügyében, ám amennyiben új információk kerülnek elő, az a Franciaországtól elszenvedett 22–13-as vereségre is kiterjedhet. Málta a csoportkör záró fordulójában 21–6-ra kikapott Magyarországtól, ezt a mérkőzést azonban jelenleg nem említik a források. A lap megkeresésére az ügynökség nem erősítette meg a vizsgálat tényét, de nem is cáfolta meg.

Málta egyébként már a második győzelmét számlálja Belgrádban: a gyanúba keveredő játékosok részvételével együtt pénteken megszerezte első győzelmét a kontinenstornán, 15–14-re felülmúlva Izraelt a 13­–16. helyért küzdő csapatok csoportjában, majd szombaton 20–11-re megverte Szlovákiát. Ezelőtt egyszer sem nyertek a máltaiak ilyen nagy különbséggel, kilenc góllal Eb-párharcot, és 20 gólig sem jutottak még eddig a korábbi kontinenstornákon.

A lap megkereste a vizes sportokat tömörítő máltai szövetség (Aquatic Sports Association of Malta, ASA) elnökét, Karl Izzót is – aki korábbi szövetségi kapitányként kontinenstornákon is irányította a válogatottat –, ő úgy fogalmazott: „Isten őrizzen, hogy beigazolódjon, mert mindez árnyékot vetne arra a kemény munkára, amit a szövetség a sport fejlesztése érdekében tett az elmúlt években.”

A Times of Malta mellett a Malta Independent is idézte az ASA közleményét, amely szerint hivatalos jelentés, értesítés eddig még nem érkezett a szervezethez, és ugyan kiemelték, hogy komolyan veszik az ügyet, „a feltételezések mindaddig azok maradnak, amíg a hatóságok nem találják megalapozottnak őket. Őszintén reméljük, hogy nem azok.”

A Times of Malta kiemeli, hogy az elmúlt két évtizedben ez lenne a harmadik fogadási ügy, amely az ország sportolóit érintené. Egy 2007-es Norvégia–Málta (4–0) felnőtt labdarúgó Európa-bajnoki selejtezőn három játékos esetében vetődött fel a vád, kettejüket felmentették, Kevin Sammut viszont tízéves eltiltást kapott 2012-ben (ez a találkozó egy széles körű európai bundabotrány része volt, amelyre 2011-ben derült fény). 2018-ban pedig hat máltai labdarúgót tiltottak el (kettejüket végleg) minden futballal kapcsolatos tevékenységtől, miután beigazolódott, hogy két, a 2017-es U21-es Európa-bajnokságra selejtező mérkőzést manipuláltak 2016 márciusában: a Montenegró (0–1) és a Csehország (0–7) elleni hazai összecsapásokat.

FÉRFI VÍZILABDA EB

A 13–16. HELYÉRT

Január 17., szombat

Szlovénia–Izrael 14–14 (3–2, 1–3, 4–3, 3–3) – ötméteresekkel 3–4

Szlovákia–Málta 11–20 (4–4, 4–7, 1–3, 2–6)