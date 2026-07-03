Nemzeti Sportrádió

Vízilabda: a 7. helyért játszanak a magyar fiúk az U18-as vb-n

B. Z. utanpotlassport.huB. Z. utanpotlassport.hu
2026.07.03. 19:33
null
Címkék
vízilabda utánpótlássport Utánpótlássport.hu
Az U18-as fiú vízilabda-válogatott kikapott a görögöktől és a 7. helyért folytatja a portugáliai világbajnokságot.

A portugáliai Rio Maiorban zajló U18-as fiú vízilabda-világbajnokságon a magyar csapat az amerikaiak ellen elveszített negyeddöntőt követően az 5-8. helyért történő összecsapáson

a görögöktől 18–13-ra kikapott, így a hetedik helyért folytatja a megméretést.

Kovács Róbert együttese a mérkőzés elején háromgólos hátrányba került, ám a félidőben már csak egy gól volt a csapatok között, 8–7-re vezettek a görögök. A meccs második felében a magyarok nem tudták ledolgozni a hátrányt, a végén öt góllal nyert az ellenfél. A válogatott szombaton az olaszokkal játszik a hetedik helyért.

Forrás: MVLSZ

A hazai szövetségi portál megjegyzi, a 2021 óta íródó sikertörténet tavaly bicsaklott meg először, amikor 25 korosztályos világversenyen sikerült rendre kiharcolni a négy közé jutást, majd 2025-ben becsúszott egy-egy 5. és 6. hely – ám

olyan, hogy a 7. helyért menjen csupán a magyar válogatott, 2019 után most először fordul elő.

Fiú U18-as világbajnokság, Rio Maior
Az 5-8. helyért
Görögország–Magyarország 18–13 (4–2, 4–5, 6–4, 4–2)
Góljaink: Pintér 4, Jámbor 4, Divják 2, Gedra, Stogicza, Moldisz

(Kiemelt kép forrása: MVLSZ)

 

vízilabda utánpótlássport Utánpótlássport.hu
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Öttusa: junior Európa-bajnok a magyar női csapat

Utánpótlássport
4 órája

Zalánki Gergő visszatér a Pro Reccóhoz – hivatalos

Vízilabda
4 órája

Kézilabda: a 13. helyen zárta az U20-as női vb-t a magyar válogatott

Utánpótlássport
11 órája

Kosárlabda: megkezdődik az U20-as női Európa-bajnokság Litvániában

Utánpótlássport
11 órája

Vízilabda: negyeddöntős vereség az U18-as fiú-világbajnokságon

Utánpótlássport
23 órája

Női vízilabda: szoros meccsen kikaptunk Hollandiától felkészülési mérkőzésen

Vízilabda
Tegnap, 20:14

Kézilabda: döntőbe jutott a magyar U16-os leányválogatott a nyílt Eb-n

Utánpótlássport
Tegnap, 19:51

Röplabda: megvan a második magyar siker az U18-as leány Eb-n

Utánpótlássport
Tegnap, 18:42
Ezek is érdekelhetik