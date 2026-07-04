Vízilabda: az olaszok legyőzésével 7. az U18-as fiúválogatott a vb-n
A portugáliai Rio Maiorban zajló U18-as fiú vízilabda-világbajnokság zárónapján
a magyar csapat 16–13-ra legyőzte az olaszokat és a hetedik helyen végzett a globális seregszemlén.
Kovács Róbert együttese szerette volna sikerélménnyel zárni a vb-t, a mérkőzést jól is kezdték a magyar fiúk, az első negyed végén 6–4-re vezettek, a félidőben pedig 9–8 volt az állás Rabb Benedekéknek. A harmadik negyedet az olaszok nyerték két góllal, a záró játékrészben azonban a mieink 6–2-vel fordítottak és háromgólos sikert arattak.
A magyar csapat a vb-n a szerbek 17–10-es legyőzésével kezdett, majd a horvátoktól 12–9-re, a montenegróiaktól 20–13-ra kapott ki. Csoportharmadikként a keresztjátékban Új-Zéland ellen nyert a válogatott 25–13-ra, aztán a negyeddöntőben az amerikaiak 12–11-re bizonyultak jobbnak. Az 5-8. helyért vívott találkozón a görögöktől szenvedtek 18–13-as vereséget a mieink, ezt követően jött az olaszok elleni zárás.
A döntőben USA–Horvátország meccset rendeznek, előtte a bronz sorsa a Spanyolország–Montenegró találkozón dől el.
U18-AS VILÁGBAJNOKSÁG, RIO MAIOR
A 7. helyért
Magyarország-Olaszország 16–13 (6–4, 3–4, 1–3, 6–2)
Gólszerző: Rabb B. 4, Tigyi, Pintér N., Czirok 2-2, Jámbor, Moldisz, Divják, Gedra, Hidasi, Kovács M., ill. Corelli, Chianese, Madaschi 3-3, Nicolia, Puleo, P. Porzio, Maffei
Az U18-as vb-csapat:
Kapusok
Király Csaba - UVSE
Szilágyi Ádám - SOSC
Mezőnyjátékosok
Czirok Márton - KSI
Divják Deján - BVSC
Gedra Botond - Szeged
Hidasi Zétény - Szolnok
Jámbor Csaba - FTC
Kondor Zétény - SOSC
Kovács Levente - UVSE
Kovács Mátyás - KSI
Moldisz Milán - Eger
Pintér Noah - BVSC
Rabb Benedek - KSI
Stogicza Levente - SOSC
Tigyi Ábel - Szolnok
(Kiemelt képünkön: Rabb Benedek Fotó: Kovács Anikó/MVLSZ)