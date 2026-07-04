Vízilabda: az olaszok legyőzésével 7. az U18-as fiúválogatott a vb-n

A portugáliai Rio Maiorban zajló U18-as fiú vízilabda-világbajnokság zárónapján

a magyar csapat 16–13-ra legyőzte az olaszokat és a hetedik helyen végzett a globális seregszemlén.

Kovács Róbert együttese szerette volna sikerélménnyel zárni a vb-t, a mérkőzést jól is kezdték a magyar fiúk, az első negyed végén 6–4-re vezettek, a félidőben pedig 9–8 volt az állás Rabb Benedekéknek. A harmadik negyedet az olaszok nyerték két góllal, a záró játékrészben azonban a mieink 6–2-vel fordítottak és háromgólos sikert arattak.

A magyar csapat a vb-n a szerbek 17–10-es legyőzésével kezdett, majd a horvátoktól 12–9-re, a montenegróiaktól 20–13-ra kapott ki. Csoportharmadikként a keresztjátékban Új-Zéland ellen nyert a válogatott 25–13-ra, aztán a negyeddöntőben az amerikaiak 12–11-re bizonyultak jobbnak. Az 5-8. helyért vívott találkozón a görögöktől szenvedtek 18–13-as vereséget a mieink, ezt követően jött az olaszok elleni zárás.

Forrás: MVLSZ

A döntőben USA–Horvátország meccset rendeznek, előtte a bronz sorsa a Spanyolország–Montenegró találkozón dől el.

U18-AS VILÁGBAJNOKSÁG, RIO MAIOR

A 7. helyért

Magyarország-Olaszország 16–13 (6–4, 3–4, 1–3, 6–2)

Gólszerző: Rabb B. 4, Tigyi, Pintér N., Czirok 2-2, Jámbor, Moldisz, Divják, Gedra, Hidasi, Kovács M., ill. Corelli, Chianese, Madaschi 3-3, Nicolia, Puleo, P. Porzio, Maffei

Az U18-as vb-csapat:

Kapusok

Király Csaba - UVSE

Szilágyi Ádám - SOSC

Mezőnyjátékosok

Czirok Márton - KSI

Divják Deján - BVSC

Gedra Botond - Szeged

Hidasi Zétény - Szolnok

Jámbor Csaba - FTC

Kondor Zétény - SOSC

Kovács Levente - UVSE

Kovács Mátyás - KSI

Moldisz Milán - Eger

Pintér Noah - BVSC

Rabb Benedek - KSI

Stogicza Levente - SOSC

Tigyi Ábel - Szolnok

(Kiemelt képünkön: Rabb Benedek Fotó: Kovács Anikó/MVLSZ)