Nemzeti Sportrádió

Vízilabda: negyeddöntős vereség az U18-as fiú-világbajnokságon

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2026.07.02. 21:31
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vízilabda utánpótlás utánpótlássport
Kikapott az Egyesült Államok ellen a negyeddöntőben, így az 5-8. helyért folytatja a portugáliai világbajnokságot az U18-as fiú vízilabda-válogatott.

Jól kezdte az Egyesült Államok elleni vb-negyeddöntőt a magyar U18-as fiú vízilabda-válogatott, 5–1-re vezetett Kovács Róbert szövetségi edző együttese, amely ezután teljesen megtorpant: az amerikaiak 7–0-val fordítottak.

A magyarok a végére egy gólra visszakapaszkodtak, az utolsó támadásban viszont nem tudtak betalálni, így 12–11-es vereséggel az 5-8. helyért folytatják.

Pénteken jön az első helyosztó, a görögökkel magyar idő szerint 16 órától játszik a csapat.

U18-as fiú vízilabda-vb, Portugália
Negyeddöntő

Magyarország–Egyesült Államok 11–12
(4– 1, 1–4, 1– 4, 5–3)
A magyar gólszerzők: Hidasi 3, Divják 2, Jámbor, Kondor, Moldisz, Rabb, Pintér, Stogicza 1-1.

(Kiemelt képünk forrása: MVLSZ)

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