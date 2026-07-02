Vízilabda: negyeddöntős vereség az U18-as fiú-világbajnokságon
Kikapott az Egyesült Államok ellen a negyeddöntőben, így az 5-8. helyért folytatja a portugáliai világbajnokságot az U18-as fiú vízilabda-válogatott.
Jól kezdte az Egyesült Államok elleni vb-negyeddöntőt a magyar U18-as fiú vízilabda-válogatott, 5–1-re vezetett Kovács Róbert szövetségi edző együttese, amely ezután teljesen megtorpant: az amerikaiak 7–0-val fordítottak.
A magyarok a végére egy gólra visszakapaszkodtak, az utolsó támadásban viszont nem tudtak betalálni, így 12–11-es vereséggel az 5-8. helyért folytatják.
Pénteken jön az első helyosztó, a görögökkel magyar idő szerint 16 órától játszik a csapat.
U18-as fiú vízilabda-vb, Portugália
Negyeddöntő
Magyarország–Egyesült Államok 11–12
(4– 1, 1–4, 1– 4, 5–3)
A magyar gólszerzők: Hidasi 3, Divják 2, Jámbor, Kondor, Moldisz, Rabb, Pintér, Stogicza 1-1.
Negyeddöntő
Magyarország–Egyesült Államok 11–12
(4– 1, 1–4, 1– 4, 5–3)
A magyar gólszerzők: Hidasi 3, Divják 2, Jámbor, Kondor, Moldisz, Rabb, Pintér, Stogicza 1-1.
(Kiemelt képünk forrása: MVLSZ)
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