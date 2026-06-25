Ötödikként zárt a Ferencváros női vízilabdacsapata az európai rangsorban

A zöld-fehérek 2017-ben alapított női együttese története legjobb idényét produkálta, ugyanis a magyar bajnokságban és a kupában is diadalmaskodott, a Bajnokok Ligájában pedig döntős volt. A máltai fináléban drámai csatában, ötméteresekkel kapott ki a görög Olympiakosztól.

A rangsort éppen a görögök vezetik három spanyol együttes, a Sabadell, a tavalyi BL-győztes Sant Andreu és a Mataró előtt. A tizenötös listán még két magyar együttes szerepel, az UVSE nyolcadik, a Dunaújváros pedig tizedik.