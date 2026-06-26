Az FTC hozta a vártakat, de a BVSC meglepetést szerzett

1. FTC-TELEKOM (NS-TIPP: 1.)

A férfiak után a nőknél is egyeduralkodó lett a másodszor aranyérmes FTC: a tavaly nyáron Keszthelyi Ritával, Beatriz Ortizzal és Szilágyi Dorottyával erősítő zöld-fehérek történetük során először hibátlanul nyerték meg a bajnokságot, és első ízben dupláztak. A 19 bajnoki mérkőzésükből kilencet nyertek meg több mint tíz góllal. Matajsz Márk második idényét vitte végig, a csapategység tovább erősödött, és ahogy idényelőzetesünkben írtuk, az FTC „a hazai és a nemzetközi porondon egyaránt nagyot alakíthat” – így történt: hajszállal, szétlövéssel maradt le a Bajnokok Ligája-serlegről az Olympiakosz ellen.

2. BVSC-MANNA ABC (3–5.)

Stieber Mercedest Béres Gergely váltotta a kormányrúdnál, a keretből nyolcan távoztak. A helyükre mások mellett Dunaújvárosból Dobi Dorina, az UVSE-ből Lendvay Zoé, a KSI-től Schmuck Tünde érkezett, valamint a Hollandiából légiósnak álló Pien Gorter. Bár feltételeztük, hogy ekkora változtatások mellett is az élmezőny tagja maradhat, a Vasutas túlteljesített. Az elődöntőt hátrányból fordította meg az UVSE ellen (majdnem 12 év után győzte le a riválist a második meccsen), és bár az FTC sima 3–0-val nyerte meg a döntőt, a BVSC kilenc év után ismét ezüstérmes lett. Az Eurokupában az elődöntőig menetelt, a későbbi győztes Catalunya állította meg.

3. UVSE HELIA-D (2.)

A megelőző két évad döntős szereplése után újra fináléba vártuk Benczur Márton tanítványait. Miután az alapszakaszban, majd a felsőházban is csak a Ferencvárostól kapott ki az UVSE, majd előnybe került az egyik fél második sikeréig tartó elődöntőben a BVSC ellen, még ekkor sem volt okunk másképp gondolni. (Februárban a Bajnokok Ligája-csoportkörében otthon felülmúlta az Olympiakoszt, és csak a negyeddöntőben állította meg az FTC.) Ám amikor a Vasutas kiegyenlített a párharcban, már lehetett érezni, hogy ez szoros lesz – aztán a rivális bravúrral fordított. Az Egernek viszont már nem hagyott esélyt a bronzcsatában, amelyet 3–0-val megnyert.

4. ONE EGER (3–5.)

A csapattal korábban bajnokságot és kupát nyerő Sike Józsefet Biros Péter váltotta. Bejutott a BL-csoportkörbe, de a közvetlen bajnoki riválisaival meggyűlt a baja. A megelőző idényben a bronzéremért, ezúttal a negyeddöntőben múlta felül kiélezett csatában a Dunaújvárost, ám utána az FTC elleni elődöntőben, majd az UVSE-vel szembeni bronzcsatában sem nyert meccset az Eger, s három évad után lecsúszott a dobogóról. A legtöbb védést Torma Luca mutatta be a bajnokságban (207, 37%).

5. DUNAÚJVÁROSI FVE (3–5.)

A tavalyi U20-as női vízilabda-vb ötödik helye után Sike József már-már fel akart hagyni az edzősködéssel, de aztán igent mondott Mihók Attila hívó szavára, s Makszim Kordonszkijt váltotta – Sike egy éve Újvárosban az Egerrel nyert bronz­érmet. A DFVE bejutott a BL-csoportkörbe, nem sokon múlt a negyeddöntő, decemberben otthon legyőzte az UVSE-t, a Magyar Kupában a BVSC-t kiejtve jutott a döntőbe – ám a bajnoki rangadók többnyire nem sikerültek, 31 év után kicsúszott a legjobb négyből. Az 5. helyet simán, 3–0-val szerezte meg a III. Kerület elől (közte egy 16–1-es sikerrel). Az ob I gólkirálya Garda Krisztina lett 65 góllal.

6. III. KERÜLETI TVE (6–7.)

A megelőző évadban Eurokupa-negyeddöntőig menetelő csapat valamelyest gyengült, ezúttal pont nélkül maradt a csoportkörben. Bár az alapszakasz utáni rájátszásmeccsen kikapott idegenben a Győrtől, az összesítés alapján az óbudaiak kerültek a felsőházba. Ott és a helyosztókon nem nyert meccset, de a kitűzött cél az újabb hatodik hellyel meglett. A klasszis kapus Magyari Alda szülése után Óbudán tért vissza februárban.

7. SZEGEDI VE GOODWILL PHARMA FORTACELL (8–9.)

Az alapszakaszban csak a KSI-t és a Szentest győzték le, ám a felsőház már sokkal jobban alakult a szegedieknek, 10 meccsből csupán egyet buktak el a Győr ellen idegenben, és az alsóház élén zártak, összesítésben hetedikként, eggyel feljebb lépve a tavalyi nyolcadik helyről.

8. GYVSE-UNI GYŐR (6–7.)

Újoncként is leendő középcsapatként tekintettünk a Győrre, nüanszokon múlott, hogy a felsőházba kerüljön, de a rájátszásban nem sikerült kipöckölnie a III. Kerületet. Az alapszakaszban a KSI-t, a Szegedet és a Szentest is legyőzte egyszer, ám utóbbi kettő visszavágott az alsóházban, a Szeged pedig előzött – összességében jó idényt zártak a kisalföldiek.

9. KSI SE (10.)

Csak a sportiskolások maradtak pont nélkül az alapszakaszban, ami nem volt biztató, de a felsőházban megnyerték a fontos meccseket – többek között oda-vissza legyőzték a Szentest, amelyhez hasonlóan 15 ponttal végeztek, de a jobb egymás elleni eredmény révén előtte.

10. VALDOR-SZENTES (8–9.)

Az alapszakaszban kétszer nyert, egyszer a III. Kerületet is legyőzte, a felsőházban pedig a Győrt is ötméteresekkel, de kevésbé volt kiegyensúlyozott, mint az előző évadban, amikor hetedik lett. Az első osztályú tagság megőrzése azonban nem forgott veszélyben – az ob I B-ből csatlakozó hatpontos Tatabánya és hárompontos Semmelweis OSC nem tudott közel kerülni a többiekhez.