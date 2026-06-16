Burián Gergely: Kell még egy-két nap, mire felfogom, hogy BL-t nyertem
Az egyik hőse volt a Pro Recco elleni máltai Bajnokok Ligája-döntőnek Burián Gergely, aki többek között három góljával tevékenyen hozzájárult a Barceloneta fennállásának második Bajnokok Ligája-serlegéhez. Mindkét csapat alaposan bekezdett, 23 gól született a nagyszünetig, az első negyedben inkább a spanyol bajnok, a másodikban az olasz együttes irányított – utóbbi háromgólos előnyben is volt, a félidőben 12–11-re vezetett. A Francisco Fernández vezette Barceloneta (ő a 2014-es első BL-trófea idején még játszott, egészen 2023-ig) a fordulás után megint magához ragadta a kezdeményezést, a záró nyolc percben pedig a rivális olaszok fontos pillanatokban puskáztak el lehetőségeket. Burián 1:39-cel a vége előtt, 17–15-nél gyakorlatilag győztes gólt lőtt, mert utána a Recco még egyszer betalált, a maradék egy percet viszont remekül pörgette le a Barceloneta.
„Nem is tudom, honnan merítettünk ennyi energiát – kezdte Burián Gergely a Nemzeti Sportnak. – Közönségszórakoztató meccs lehetett, bár nekünk ez ilyenkor nem olyan élvezetes, sokkal inkább az idegek játéka ennyi gólnál, hogy ki használja ki a következő fórt, vagy melyik csapat védekezik jól fontos szituációban. Tíz-hét, illetve tizenegy-nyolc is volt oda a második negyedben, de tudtunk reagálni, és csak egygólos hátrányban kellett ráfordulnunk a második félidőre, amelyben már inkább mi irányítottunk, a hajrában a kulcsszituációkban a helyén volt a szívünk védekezésben. Eszméletlenül büszke vagyok a csapatra, mert szerintem történelmi, amit végrehajtottunk, és nemcsak azért, mert tizenkét év után nyert a klub újra Bajnokok Ligáját, hanem az út miatt is, amit azóta bejártunk. A világon a két legjobb csapatot múltuk felül úgy, hogy szerintem egyénenként jobb játékosokból áll. De minden egyes nap azért dolgoztunk, hogy megragadjuk a kínálkozó esélyt, nagyon-nagyon éhesek voltunk a sikerre. Nyilván a Fradi és a Recco is akarta, de a végsőkig harcolunk magunkért, a klubért, Vincéért, mindenkiért. Még alig fogtam fel, hogy BL-győztes vagyok, ehhez kell még egy-két nap.”
A Barceloneta az első csoportkör második fordulójában némileg váratlanul otthon kikapott 12–11-re a Marseille-től – a francia csapat egy éve a negyedik lett, ezúttal viszont a nyolc közé sem jutott be, bár az Eurokupába átkerülve megnyerte a sorozatot. Ezek után a Barceloneta sorozatban tizenkétszer nyert a második BL-címig, és egyedüliként teljesítette hibátlanul a második csoportkört.
|Vigvári Vince rengeteg góllal járult hozzá ahhoz, hogy a Barceloneta bejusson a BL-négyes döntőbe, bár ő maga nem játszhatott, mert előtte a spanyol bajnoki döntőben megsérült: eltört egy csontja a jobb kézfején, amit műteni kellett. Így is elkísérte a csapatot Máltára, együtt ünnepelt a csapattal a medencében a megnyert döntő után – majd őt is megszólaltattuk. „Fantasztikus érzés a győzelem, az egész hét euforikus élmény volt még úgy is, hogy a világon a legrosszabb, hogy egy ilyen négyes döntőt kívülről kellett végignézzek, hogy izgulok a többiekért és nem tudok segíteni. De hálás vagyok az egész csapatnak, ahogyan küzdött, megvertük a világ legerősebb csapatát, a Fradit, utána a szintén bombaerős Reccót. Elképesztő csapategységet mutattunk, végtelenül boldog vagyok, most nem is érdekel, hogy kilenc csavar van a kezemben. Unai Aguirre fontos pillanatokban védett, elöl néha olyan gólokat lőttünk, hogy csak téptem a hajamat, nagyon boldog vagyok, hogy sikerült fordítanunk!”
„Az idény elején még nem gondoltam volna, hogy idáig jutunk, nem játszottunk túl jól akkortájt. De ezt részben annak tudom be, hogy nyáron ott volt a világbajnokság, amit a győztes spanyol válogatottjaink végigjátszottak, aztán egyből mentünk a klubbal Amerikába bemutatózni. A munka nagy része kezdetben még nem ért be, sok mindent le kellett tisztázni – ecsetelte Burián. – Frannak sem lehetett egyszerű helyzet, hogy évekig a klub játékosa volt, még néhány éve is a keret felének a csapattársa, de megtanultuk ezt kezelni, mindannyian nagyon jó utat jártunk be együtt. A Marseille-meccs után nagyon magabiztosak lettünk, megérdemelten jutottunk be a négyes döntőbe – azt nem gondoltuk volna, hogy BL-serleggel sikerül megkoronáznunk az idényt, de ilyen a sport, nem mindig a legjobb csapat nyer, hanem amelynek a legnagyobb szíve.”
A Barceloneta azért is érezhette magát különleges helyzetben a BL-fináléba jutva, mert 2014 után hat elődöntőben is veszített, mígnem ezúttal a hetediket már megnyerte – sőt, a Magyar Vízilabda-szövetség vasárnap arról posztolt, hogy Burián úgy nyújtott szenzációs teljesítményt, hogy miközben áprilisban megígérték neki a szerződéshosszabbítást, májusban már szembefordultak ezzel a klubjában.
„Úgy érzem, tavaly, amikor az FTC-t és minket emlegettek topcsapatként, nem bírtuk el ezt a kisebb nyomást, az elődöntőben ki is kaptunk a Novi Beogradtól ötméteresekkel. Most, nem a legfőbb esélyesként felszabadultabban tudtunk játszani. Elég sok döntőt elveszítettem már, beleértve a 2022-es Európa-bajnoki döntőt Splitben, illetve a tavalyi fukuokai világbajnoki finálét, és most még nem tudom felfogni, hogy a BL-siker összejött, főleg, mert ki tudja, hányszor adatik meg egy ember életében, hogy Bajnokok Ligája-döntőt játszhat. Nagyon szerettem volna, szerettük volna megragadni az esélyt, és hálás vagyok a csapatnak, az edzőknek, a családomnak, mindenkinek, aki segített, hogy idáig eljussak.”