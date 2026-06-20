Nyéki Balázs: Látványosan jöttünk ki a nihilből

A NEMZETI SPORTRÁDIÓNAK hétfőn, a máltai Bajnokok Ligája négyes döntőt követően adott interjújában Nyéki Balázs, a Ferencváros férfi vízilabdacsapatának vezetőedzője vegyes érzésekről számolt be: miközben a Barceloneta ellen elveszített elődöntő után sikerült fejben átállni az Olympiakosszal szembeni bronzmérkőzésre, utólag, hazatérve némi ürességet, csalódottságot érzett, hiszen két BL-siker után ezúttal nem jött össze a címvédés. A trénerrel a klub szerdai idényértékelő sajtótájékoztatóján beszélgettünk – először azt kérdeztük, hogyan alakultak az elmúlt napok érzelmileg.

„Jelentős mélyütésként érte a játékosokat és a stábot egyaránt, hogy elbuktuk az elődöntőt és nem védhettünk címet – kezdte lapunknak Nyéki Balázs. – Az első gondolatom az volt, hogy megköszönjem a játékosoknak a mögöttünk hagyott sikeres időszakot, megöleljem őket, majd tudatosítsam bennük: nem mindegy, hogy megszerezzük-e a bronzérmet, vagy sem. Izgalmas feladatot jelentett végigcsinálni a következő két napot, a köztes idő egészen jól alakult, a játékosok kezdték összeszedni magukat. Arra voltam a legbüszkébb, ahogy csapatként összeálltak és segítették egymást minden nehézség ellenére. Az elmúlt három évet tekintve új élethelyzetbe kerültünk, éppen ezért beszélgettünk sokat arról, hogyan éljük meg jól a másnapi bronzmeccset. Nem fogtuk meg a mérkőzés elejét, minden egyes percben meg kellett küzdenünk azzal, hogy kijöjjünk a nihilből. De sikerült, a végére elég látványosan, addigra mindenki olyan tűzbe jött, mintha a döntőben játszottunk volna. Ez nagy büszkeséggel töltött el, igazán jó érzés megélni, hogy megnyertük a találkozót, megszereztük a harmadik helyet, és fantasztikus együtt ünnepelni a szurkolóinkkal. Ám ahogy visszatértünk a szállásra, majd vasárnap elég sok időnk maradt a repülőútig, a BL-idényt tekintve úrrá lett rajtam az üresség, amiről tudom, hamarosan átalakul éhséggé. Ahogy a szerdai sajtótájékoztató elkezdődött, már azt éreztem, lezártuk ezt az időszakot és pozitív energiákkal vágunk neki a következő idénynek.”

Nyéki Balázs irányításával 2023-tól egymás után tíz versenysorozatot nyert meg az FTC.

„A hiányérzet mellett könnyebbséget is jelent, hogy már nem kell azon gondolkodni, meddig tartható fenn ez az állapot. Tudtuk, valamikor eljön a pillanat, hogy megszakad, ami idővel okozott nyomást a csapattagoknak. Mostantól viszont egyértelműen a BL-trófea visszaszerzése a cél” – tette hozzá a tréner.

Miguel de Toro távozott a csapattól, helyére a világszinten az egyik legjobb centernek tartott Konsztandinosz Kakarisz érkezett, a csapat magja együtt maradt. Megkérdeztük Nyékit, mennyire segíti ez a kezdetet.

„Mindenképpen nagy előny, ha egy csapat évekig együtt dolgozhat, a játékosok ismerik egymást, az edzőt, tudjuk, mit várhatunk el egymástól. Ez fontos, de az új impulzusok is azok. Ilyenkor mindig kérdés, mennyit változtasson az edző a csapaton, főként, ha alapvetően sikeres az együttes. Azonban érzem és tudom, hogy Kakarisz érkezését illetően a játékosoknak és az edzőknek is extra motivációt jelent, hogy kihozzuk belőle a maximumot, hozzásegítsük a BL-győzelemhez, ami a pályafutásából még hiányzik, és nekünk is az elmúlt idény után. Érdekes együttműködés lesz, ennyi változtatás kell egy csapatnak évente. Nyilván egy-egy időszakot követően nagyobb játékosáramlásra van szükség, ez nálunk valószínűleg a Los Angeles-i olimpia után következik el. Gondolunk a jövőre, igyekszünk beépíteni a fiatalokat, biztosítva az átmenetet a Ferencvárosnál és az elitben maradást minél hosszabb ideig.”

Az FTC jellemzően sok játékost ad a válogatottba, a július végi sydney-i világkupadöntőre készülő bő keretbe Varga Zsolt szövetségi kapitány kilenc ferencvárosit hívott meg. A vk-döntőn részt vevő játékosok három hét pihenőt kapnak, a teljes csapattal augusztus közepén kezd el dolgozni Nyéki. Az itthon maradók kezdetben egyéni edzéstervet követnek kisebb megszakításokkal, majd augusztus elejétől velük kezdi el a felkészülést.