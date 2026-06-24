Nemzeti Sportrádió

Burián Gergely: A kialakult helyzethez képest legjobb döntést hoztam

2026.06.24. 16:55
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Burián Gergely (Fotó: Czinege Melinda)
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Jug Dubrovnik Burián Gergely Barceloneta
Nehéz helyzetbe került, végül spanyol bajnokként, Bajnokok Ligája-győztesként távozott Burián Gergely a Barceloneta vízilabdacsapatától, a következő szezontól pedig a horvát Jug Dubrovnikot erősíti.

A 28 éves balkezes játékos a Nemzeti Sportrádióban elmondta, márciusban arról tájékoztatták a spanyol klub elöljárói, hogy folytatni fogják a közös munkát, májusban azonban közölték vele, hogy a helyére igazolnak egy nagy nevű klasszist, vele ezért nem hosszabbítanak szerződést.

„Ez szíven ütött, főleg azért, mert szerettem ott lenni. Úgy éreztem, a lehető legjobb helyen vagyok, mind a várost vagy az életet tekintve, mind szakmailag” – mondta a világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes, aki hozzátette, ebben az időszakban ráadásul a BL-ben szereplő csapatoknak kész a kerete, s bár volt néhány megkereséses, ezek a klubok vagy büdzséből fogytak már ki ekkora, vagy egyszerűen helyük nem volt.

„Ezt követően az első két hétben el is ment a kedvem és motivációm, nehezen tudtam feldolgozni a helyzetet. Végül rájöttem, ezzel csak magamnak árthatok sokat. Segített a családom és a csapattársam, Vigvári Vince is, hogy kicsit mosolyogjak ezekben a napokban. Aztán a spanyol bajnoki döntőben és a BL fináléban is jól ment a játék, mondhatom, hogy az utolsó másodpercig mindent megtettem a klubért és büszke vagyok magamra, hogy ezt így le tudtam hozni” – mondta Burián, aki a BL máltai négyes döntőjének fináléjában csapata legjobbjaként három gólt szerzett a 11-szeres győztes Pro Recco ellen, közte a mindent eldöntő utolsót, amely egy „oda nem nézős” lövés volt.

A válogatott játékos most a Jug Dubrovnikban folytatja, amelyben ráadásul Tátrai Dávid és Molnár Erik személyében két honfitársa is szerepel majd.

„A kialakult helyzethez képest a legjobb döntést hoztam. A Jug egy nagy múltú klub, kiváló edzővel és most szeretnének visszatérni a vízilabda térképére. Remélem, el tudjuk vinni a csapatot oda, ahová való, a horvát bajnoki döntőbe.”

 

Jug Dubrovnik Burián Gergely Barceloneta
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