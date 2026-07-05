Grúzia sem okozott gondot, férfi pólósaink hibátlanok maradtak az OTP-kupán

Szürke köntösbe bújt az ég a Hajós uszoda felett vasárnap reggel, olykor apró esőcseppeket ejtett. Szép számmal érkeztek a szurkolók, még annak ellenére is, hogy a magyar válogatott már biztosan megnyerte a tornát, és szinte borítékolható volt a sikerünk azzal a grúz válogatottal szemben, amely vereséget szenvedett mindkét általunk legyőzött riválistól, a szerbek 21–10-re, a hollandok 15–14-re bizonyultak jobbnak náluk.

Varga Zsolt csapata legutóbb tavaly januárban, a görögországi világkupaversenyen találkozott a borkészítés szülőhazájának válogatottjával, akkor 21–10-es győzelmet ért el.

Az már a mérkőzésünk előtt bebizonyosodott, hogy a jelenleg is zajló szövetségi botrány miatt jelentősen átalakult szerb együttes végzett a második helyen, hiszen rendkívül magabiztosan, 22–7-re diadalmaskodott a hollandok felett. A felhők épp szakadozni kezdtek, mire a magyar és a grúz válogatott tagjait egyenként a pódiumra szólították, de mire vízbe ugrottak a játékosok, újra összeértek.

(Fotó: Dömötör Csaba)

Jól kezdte a rivális a meccset, különösen Andria Bitadze, aki három perc alatt kétszer is eredményes volt. Mindkét találatra egyből reagáltak a mieink, előbb Vigvári Vendel, majd Vismeg Zsombor egyenlített. A BVSC-ből az idény végén eligazolt Nika Susiasvili nem kegyelmezett ötméteresből, ahogyan Lugosi Csongor sem, szép összjátékot követően. Érkeztek a bomba kísérletek mindkét oldalon, Beszarion Ahveldiani kétszer próbálkozott, ahogyan Ekler Bendegúz is, előbbinek egyszer sem sikerült gólt szereznie, utóbbinak második próbálkozásra igen, másfél másodperccel a negyed vége előtt, ezzel először előnyhöz juttatva válogatottunkat a mérkőzésen (5–4).

A videózást követően megállapították, hogy Leinweber kísérlete túljutott a képzeletbeli gólvonalon, Vigvári Vendel ötméteresből háromra növelte a különbséget (7–4). Gyapjas Viktor egyre jobban belejött, szép közeli védést hárított, a következő kísérletnél azonban már tehetetlen volt, Bitadze talált be, majd Szandro Adeisvili okozott fejtörést, svédcsavarral zárkóztatta tovább a grúzokat (7–6). Tartotta az egygólos előnyt a magyar csapat, a nagyszünet előtt Varga Vince jelentette a különbséget, bő egy perc alatt háromszor is eredményes volt, így 12–8-as hazai előnnyel ért véget a negyed.

(Fotó: Dömötör Csaba)

Kiegyenlítetten alakult a harmadik nyolc perc, öt gól esett a magyar oldalon, négyet dobtak a grúzok, a záró felvonásra tehát rendkívül megnyugtató, 17–12-es előnnyel fordulhattunk rá.

Ahveldiani keze láthatóan bemelegedett a végére, négy nagy gólt is lőtt, azonban ügyesen tartottuk vele a lépést, a győzelmünk egyáltalán nem volt veszélyben, és végül 24–17-es eredményt értünk el. A magyar válogatott tehát összességében biztató sikerekkel, tornagyőzelemmel hangolt a július 23-án kezdődő sydney-i világkupadöntőre.

OTP-KUPA FÉRFI VÍZILABDA FELKÉSZÜLÉSI TORNA

Magyarország–Grúzia 24–17 (5–4, 7–4, 5–4, 7–5)

A magyar gólszerzők: Vigvári Ve. 6, Varga Vi. 4, Burián 3, Vismeg, Lugosi, Leinweber, Ekler B., Nagy Ák. 2-2, Tátrai 1

Részletes jegyzőkönyv később.

A másik mérkőzésen: Szerbia–Hollandia 22–7

A végeredmény: 1. Magyarország 9 pont, 2. Szerbia 6, 3. Hollandia 3, 4. Grúzia 0