Hajdú Kata Görögországban folytatja
Az UVSE vezetőedzője, Benczur Márton idényértékelő interjúnkban már július elején bejelentette, hogy heten távoznak az együttesből, mások mellett Hajdú Kata is.
Az Olympiakosz Facebookon közzétett bejelentéséből kiderült, hogy a 20 éves kapásszélső elhagyja az UVSE-t, és a következő idényben az ő csapatát erősíti.
A sportági szakportál, a waterpolo360news.com Európa egyik legmagasabban jegyzett fiatal vízilabdázójaként hivatkozik Hajdúra, megemlítve, hogy nagymértékben segítheti a most véget ért idényben a hazai bajnokságot és kupát, valamint a Bajnokok Ligáját egyaránt megnyerő pireuszi csapatot.
Emlékezhetünk rá, hogy Jorgosz Doszkasz alakulata a BL-döntőben épp a Ferencvárost múlta felül, a 14–14-es végeredménnyel záruló rendes játékidőt követően ötméterespárbajban diadalmaskodott, ezzel története során negyedik alkalommal hódította el a legnívósabb európai klubtrófeát.
Sejthető, Hajdú nem nagyszabású csapat-újjáépítés miatt került az Olympiakoszba, sokkal inkább annak a jele, hogy tovább erősítse az együttest, amely jelenleg Görögországban és a nemzetközi porondon is meghatározó szereplő.
Érdekesség, hogy épp az UVSE az egyetlen együttes, amelyik a BL 2025–2026-os kiírásában meg tudta verni a görögöket, a csoportkörben a lila-sárgák hazai medencében 16–15-ös sikert értek el – ezen a meccsen Hajdú három gólig jutott.
„Nagyon izgatott vagyok, hogy csatlakozhatok az Olympiakoszhoz, hatalmas megtiszteltetés, hogy a csapat tagja lehetek. Ez a világ egyik legnagyobb és legsikeresebb vízilabdaklubja, sok célom van, a legnagyobb álmom az, hogy megnyerjem a Bajnokok Ligáját és a görög bajnokságot” – idézte a waterpolo360news.com Hajdú Katát.
A játékos hét év, három bajnoki cím, két Magyar Kupa-győzelem és egy Eurokupa-siker után távozik az UVSE-ből.