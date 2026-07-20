Vb 2026: hat évtized alatt az argentin a második csapat lövés nélkül

A statisztikákkal foglalkozó Opta a hat évtizeddel ezelőtti angliai vb-vel kezdődően 900 mérkőzést vizsgált meg, ezek közül csak kettő olyan akadt – a mostani döntőt leszámítva –, amikor egy csapat egyszer sem veszélyeztetett: az 1990-es olaszországi tornán Brazília ellen Costa Rica, 2022-ben Katarban pedig ugyancsak a közép-amerikai ország válogatottja a spanyolok ellen nem tudott értékelhető próbálkozást feljegyezni.

Ehhez a listához csatlakozott most az argentin együttes, amely a ráadásban tudott csak kapura lőni. A spanyolok Ferran Torres góljával 1–0-ra diadalmaskodtak a döntőben és történetük során másodszor lettek világbajnokok.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

DÖNTŐ

SPANYOLORSZÁG–ARGENTÍNA 1–0 (0–0, 0–0, 0–0) – hosszabbítás után

East Rutherford, New York/New Jersey Stadion, 80 663 néző. Vezette: Vincic (szlovén)

SPANYOLORSZÁG: Unai Simón – Porro, Cubarsí, Laporte (E. García, 99.), Cucurella – Rodri (Zubimendi, 99.), Fabián Ruiz (Pedri, 62.) – Yamal, Olmo (Merino, 75.), Baena (N. Williams, 75.) – Oyarzabal (Ferran Torres, 62.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

ARGENTÍNA: E. Martínez – Montiel (Molina, 58.), Romero (Medina, 70.), Lisandro Martínez (Otamendi, 44.), Tagliafico – De Paul (G. Simeone, 70.), A. Mac Allister, E. Fernández, N. González (Paredes, a szünetben) – Messi, J. Álvarez (Senesi, 102.). Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni

Gólszerző: Ferran Torres (106.)

Kiállítva: E. Fernández (90+3.), Paredes (a lefújás után)