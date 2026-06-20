Zalánki Gergő távozik az Olympiakosz vízilabdacsapatától

A 2023-ban a világ legjobbjának megválasztott balkezes játékos a közösségi oldalán búcsúzott, köszönetet mondott a vezetőknek, a csapattársaknak, a szakmai stábnak és a szurkolóknak is, akik – ahogy fogalmazott – az első perctől kezdve támogatták őt.

„Büszke vagyok arra, hogy egy ilyen nagy múltú klub történetének a részese lehettem, a csapatnak a jövőben is sikereket kívánok” – írta Facebook-oldalán a 31 éves Zalánki, aki az Olympiakosznál töltött két szezonjában két-két bajnoki címet és kupagyőzelmet ünnepelhetett.

A magyar válogatott játékos sajtóhírek szerint visszatér korábbi egyletéhez, a 11-szeres Bajnokok Ligája-győztes olasz Pro Reccóhoz, hivatalos bejelentés azonban még nem történt.