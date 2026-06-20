Nemzeti Sportrádió

Zalánki Gergő távozik az Olympiakosz vízilabdacsapatától

2026.06.20. 17:29
null
Fotó: olympiacossfp.gr
Címkék
Zalánki Gergő Olympiakosz Pro Recco
Távozik a görög Olympiakosz vízilabdacsapatától Zalánki Gergő, a gárda világ- és Európa-bajnok magyar légiósa – jelentette be a görög klub hivatalos honlapja.

A 2023-ban a világ legjobbjának megválasztott balkezes játékos a közösségi oldalán búcsúzott, köszönetet mondott a vezetőknek, a csapattársaknak, a szakmai stábnak és a szurkolóknak is, akik – ahogy fogalmazott – az első perctől kezdve támogatták őt.

„Büszke vagyok arra, hogy egy ilyen nagy múltú klub történetének a részese lehettem, a csapatnak a jövőben is sikereket kívánok” – írta Facebook-oldalán a 31 éves Zalánki, aki az Olympiakosznál töltött két szezonjában két-két bajnoki címet és kupagyőzelmet ünnepelhetett.

A magyar válogatott játékos sajtóhírek szerint visszatér korábbi egyletéhez, a 11-szeres Bajnokok Ligája-győztes olasz Pro Reccóhoz, hivatalos bejelentés azonban még nem történt.

 

Zalánki Gergő Olympiakosz Pro Recco
Legfrissebb hírek

Bronzérmes az FTC a férfi vízilabda BL-ben

Vízilabda
2026.06.13. 20:23

Zalánki Gergő: Extra teljesítményre lesz szükségünk a Fradi ellen

Vízilabda
2026.06.13. 13:14

Az FTC ötméteresekkel bukta el a női vízilabda BL-döntőt az Olympiakosz ellen

Vízilabda
2026.06.12. 22:18

Döntőt játszik a Pro Recco, az Olympiakosz lesz az FTC ellenfele a vízi BL bronzmeccsén

Vízilabda
2026.06.11. 22:33

Az Olympiakosszal játszik a serlegért a Ferencváros a női vízilabda BL-ben

Vízilabda
2026.06.10. 22:33

Angyal Dániel: Nagy fegyvertény a négyes döntő, de nem állnánk meg itt

Vízilabda
2026.06.09. 11:18

Férfi vízilabda-vk: Zalánki Gergő is a bő keretben

Vízilabda
2026.06.05. 15:43

Az Olympiakosz nyerte meg a férfi kosárlabda Euroligát

Kosárlabda
2026.05.24. 22:44
Ezek is érdekelhetik